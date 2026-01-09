อบจ.สุราษฎร์ธานี ยอมแล้ว ประกาศจัดงานวันเด็ก หน้าสำนักงานเทศบาลฯ
อบจ.สุราษฎร์ธานี ยอมแล้ว ประกาศจัดงานวันเด็ก หน้าสำนักงานเทศบาลฯ หลังจากที่ก่อนหน้านี้เลือกงดจัด เพื่อถวายความอาลัยพระพันปีหลวง
จากกรณีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ หลังจากที่เพจเฟซบุ๊ก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แจ้งข่าวว่า “องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอแจ้งงดการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 เพื่อร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยความเคารพอย่างสุดซึ้ง” ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ออกมาประกาศว่า “องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ขอเชิญชวนน้องๆ หนูๆ มาร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ในเสาร์ที่ 10 มกราคม 2569 บริเวณสนามหน้าสำนักงานเทศบาลฯ”
อย่างไรก็ตามยังไม่ได้มีประกาศเพิ่มเติมว่าจะจัดกิจกรรมอะไรบ้างในงานเด็กของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
