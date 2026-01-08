ปักหมุด 6 สวนสัตว์ทั่วไทย เที่ยวฟรีวันเด็ก 10-11 ม.ค. 2569 สัมผัสธรรมชาติใกล้ชิด
เปิด 6 สวนสัตว์ทั่วไทย เที่ยวฟรีวันเด็กแห่งชาติ 2569 ปักหมุดความสนุกทั่วประเทศ ชมโชว์สุดพิเศษและเรียนรู้ธรรมชาติแบบใกล้ชิด
เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับความสุขครั้งใหญ่ต้อนรับศักราชใหม่ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย มอบของขวัญชิ้นพิเศษเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 ชวนน้อง ๆ หนู ๆ และครอบครัวมาร่วมเปิดประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียน ภายใต้แนวคิด ‘สนุกเปลี่ยนโลก’ ร่วมขับเคลื่อนคำขวัญ ‘รักชาติไทย ใส่ใจโลก’ ด้วยการเปิดรั้วสวนสัตว์ 6 แห่ง และ 1 โครงการทั่วประเทศ ให้เด็กและผู้สูงอายุเข้าชมฟรี! ระหว่างวันที่ 10–11 มกราคม 2569
เช็กลิสต์ไฮไลต์ 6 สวนสัตว์ทั่วไทย ใกล้ที่ไหน ไปที่นั่น
1. สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี
วันเด็กแห่งชาติ 2569 สวนสัตว์เปิดเขาเขียว พิเศษสุด! เด็กเข้าฟรี วันที่ 10 – 11 มกราคม 2569 (เด็กความสูงไม่เกิน 135 เซนติเมตร) สนุกกับกิจกรรมตลอดงาน ไฮไลท์ห้ามพลาด แนะนำให้มาชมลีลา สาวพราวเสน่ห์ ของพี่ขาหมูได้ในช่วงเวลา 15.30 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เธอจะออกมาโชว์สกิลเลี้ยงบอลให้ได้ชมกันแบบใกล้ชิด
สำหรับใครที่อยากไปส่งความรักให้พี่ขาหมูและสัมผัสความน่ารักของเหล่าสัตว์ป่า สามารถแวะมาได้ที่โซนฮิปโปโปเตมัส สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี รับรองว่าวันเด็กปีนี้จะทำให้เด็ก ๆ และครอบครัวใจฟูแน่นอน
2. สวนสัตว์นครราชสีมา (โคราช)
วันเด็กแห่งชาติปีนี้ ชวนเด็ก ๆ มาร่วมสนุกแบบไม่ธรรมดา เพราะทุกกิจกรรม คือการเรียนรู้ที่จับต้องได้จริง เล่นให้สุด สร้างสรรค์ให้เต็มที่ เรียนรู้สัตว์ป่าอย่างใกล้ชิด และปลูกหัวใจรักษ์โลกไปพร้อมกันตั้งแต่วันนี้ ณ ลานนกกระเรียนโลก พร้อมกิจกรรมไฮไลต์ห้ามพลาด
- DIY กำไลข้อมือ ชิ้นเดียวในโลกของหนู
- ศิลปะเพื่อสัตว์ป่า
- เรียนรู้สัตว์ป่าใกล้ชิด ผ่านตัวอย่างสัตว์ป่า (Specimen)
- แก้วแลกกล้า ตอน มือเล็ก ๆ ปลูกโลกให้ยิ่งใหญ่
- ลวดลายจากทรายสี ปล่อยจินตนาการ วาดลายอิสระบนพื้น
- DIY พวงกุญแจ ระบายสี ออกแบบเอง เก็บไว้เป็นความทรงจำวันเด็กปีนี้
3. สวนสัตว์เชียงใหม่
สวนสัตว์เชียงใหม่จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2569 อย่างยิ่งใหญ่ มอบของขวัญพิเศษให้เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี หรือสูงไม่เกิน 135 เซนติเมตร เข้าชมสวนสัตว์ฟรีตลอด 2 วันเต็ม 10 – 11 มกราคม 2569 (เฉพาะบัตรเข้าชมสวนสัตว์เชียงใหม่เท่านั้น) พร้อมจัดทัพกิจกรรมแจกของรางวัลมากมาย
4. สวนสัตว์สงขลา
วันเด็กปีนี้เที่ยวฟรีที่สวนสัตว์สงขลา! พบความสนุกสุดยิ่งใหญ่ 10 – 11 มกราคม 2569 นี้ ภายใต้บรรยากาศสุดพิเศษ เฉพาะวันที่ 10-11 มกราคม 2569 พบกับกิจกรรมไฮไลท์มากมายที่คัดสรรมาเพื่อรอยยิ้มของเด็ก ๆ ทุกคน สนุกกับกิจกรรมบนเวทีและบูธกิจกรรม ณ เวทีใหญ่ ลุ้นรับของรางวัลมากมายตลอดทั้งวัน และ พบกับพี่ ๆ ชุดแฟนซีสุดน่ารักและเหล่ามาสคอตที่จะมาสร้างสีสัน
- การแสดงสุดพิเศษชมทักษะความคล่องแคล่ว “กระโดดเชือก” จากน้อง ๆ รร.สิริพงศ์
- อ่อนช้อยไปกับการแสดงรำจากน้องๆ รร.เทศบาล 1 (เขาแก้ว)
- ตื่นตาตื่นใจกับ “โนราบูชายัญ” ศิลปะท้องถิ่นจาก รร.เทศบาล 3
- ตะลุยจุดกิจกรรมทั่วสวนสัตว์
- จุดส่วนจัดแสดงฮิปโปฯ : พบกับบูธจากธนาคารออมสิน พร้อมแจกของรางวัลจุใจ
- จุดแสดงช้าง: กิจกรรมสนุกๆ จากพี่ๆฝ่ายการศึกษา (กศ.)
- Zoo Special Weekly (11 จุด): ร่วมสัมผัสประสบการณ์ใกล้ชิดกับการป้อนอาหารสัตว์นานาชนิด อาทิ วัวแดง, เต่า, สลอธ, แรด, หมีหมา, ม้าลาย, นกแก้วซันคอนัวร์, คาปีบาร่า, นกเงือก และโซนแอฟริกา
พิเศษสุด! Zone “Zoo Inside”: ใกล้ชิดกว่าเดิมกับกิจกรรมให้อาหารและถ่ายรูปคู่กับ “ลีเมอร์หางแหวน” สุดน่ารัก
5. สวนสัตว์อุบลราชธานี
วันเด็กแห่งชาติปีนี้ เด็กเข้าฟรี 2 วัน 10 -11 ม.ค.69 พบกันที่สวนสัตว์อุบลราชธานี เด็กเข้าฟรี 2 วัน 10-11 มกราคม 2569 (สำหรับเด็กที่สูงไม่เกิน 135 เซนติเมตร อายุไม่เกิน 12 ปี) ผู้สูงอายุเข้าฟรี พร้อมความสนุกที่รอน้อง ๆ หนู เช่น
- ขบวนพาเหรดแฟนซีการ์ตูนเหล่าผู้กล้า และเหล่าแมสคอต
- ของแจกของรางวัลมากมาย
- การแสดงความสามารถ เด็กเยาวชนบนเวทีรับของรางวัล
- กิจกรรมเล่นเกมส์ ชิงของรางวัลบนเวที
- กิจกรรมชมความสามารถสัตว์ กิจกรรมfeeding show
- กิจกรรมอุปถัมภ์สัตว์ป่าบริจาคค่าอาหารสัตว์รับของที่ระลึ
- กิจกรรมซุ้มกิจกรรมจากกลุ่มองค์กรภาครัฐ/เอกชน ต่าง ๆ
- ซุ้มกิจกรรมจากฝ่ายการศึกษา
6. สวนสัตว์ขอนแก่น
สวนสัตว์ขอนแก่นชวนเที่ยววันเด็กแห่งชาติ 2569 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. พบกิจกรรมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมการแสดงบนเวที แจกของรางวัลม ร่วมถ่ายภาพกับมาสคอตสุดน่ารักม ถ่ายภาพกับเหล่าตัวการ์ตูนแฟนซีม ถ่ายภาพจุดเช็คอินบอลลูนยักษ์ และ กิจกรรมโชว์ปุ๊ป รับปั๊ป สำหรับ ๆ เด็ก ๆ
ค่าบริการจอดรถ : มอเตอร์ไซค์ 10 บาท / รถยนต์ 50 บาท / รถบัส 60 บาท
โครงการคชอาณาจักร จ.สุรินทร์ มาร่วมกิจกรรมเรียนรู้ชีวิตช้างและธรรมชาติ ในบรรยากาศถิ่นช้างใหญ่
วันเด็กปีนี้ อย่าปล่อยให้วันหยุดผ่านไปเฉย ๆ จูงมือลูกหลานและผู้สูงอายุในบ้าน ออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์และเติมเต็มจินตนาการกับเหล่าสัตว์โลกน่ารัก พร้อมปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันที่สวนสัตว์ใกล้บ้านท่านทั่วประเทศ!
ข้อมูลจาก : องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ – ZPOT
