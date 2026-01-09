“เต้ มงคลกิตติ์” มอบคำขวัญวันเด็ก 2569 ปลุกใจเด็กไทย ในยุคล่าอาณานิคม
“เต้ มงคลกิตติ์” ปล่อยคำขวัญวันเด็กปี 2569 ปลุกใจเด็กไทย ต้องเป็น “นักรบ-ฉลาดเป็นกรด” เพื่อรอดพ้นยุคล่าอาณานิคม ชาวเน็ตแห่แซวสนั่นโซเชียล
นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคทางเลือกใหม่ ได้ออกมาสร้างสีสันและความฮือฮาบนโลกออนไลน์ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ 10 มกราคม ด้วยการโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก มอบคำขวัญวันเด็กฉบับพิเศษที่สะท้อนตัวตนและมุมมองทางการเมืองอันเป็นเอกลักษณ์
คำขวัญวันเด็กฉบับ “พี่เต้” ระบุไว้ว่า “เด็กวันนี้ คือ นักรบในวันหน้า เด็กเข้มแข็ง กล้าหาญ ฉลาดเป็นกรด ไทยจะรอดได้ ในยุคล่าอาณานิคม”
จากโพสต์ดังกล่าว ได้มีผู้คนเข้าไปแสดงความคิดเห็นมากมาย อาทิ “คำคมหรือประโยคบอกเล่าครับพรี่” , “แวบแรกผมอ่านว่า กล้าหาญ ฉลาด เป็นกรดไหลย้อน” , “ผมพร้อมเป็นเด็กให้พี่เต้ครับ” , “เข้มแข็ง แบบนี้ครับนายก”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “เต้ มงคลกิตติ์” เปิดนโยบาย SpaceX007 ตั้งเป้าไทยบินไปดาวอังคารใน 12 ปี
- “เต้ มงคลกิตติ์” ประกาศอีก เลือกตนเป็นนายกฯ “ฮุนเซน” ต้องร้องขอชีวิต
- “อนุทิน” มอบคำขวัญวันเด็กประจำปี 2569 “รักชาติไทย ใส่ใจโลก“
ติดตาม The Thaiger บน Google News: