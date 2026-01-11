พอร์ทสมัธ พบ อาร์เซนอล ดูบอลสด ฟุตบอลเอฟเอ คัพ 2025/26 วันที่ 11 ม.ค. 69

11 มกราคม 2569 เวลา 21.00 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล เอฟเอ คัพ ฤดูกาล 2025/26 รอบ 3 ที่สนาม แฟรททอน พาร์ค พอร์ทสมัธ พบ อาร์เซนอล The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด เอฟเอคัพ พอร์ทสมัธ VS อาร์เซนอล ลิงก์ดูออนไลน์
วิเคราะห์บอล พอร์ทสมัธ – อาร์เซนอล
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
พอร์ทสมัธ
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ของกุนซือ จอห์น มูซินโญ่ จะไม่มีชื่อของ มาร์ค คอสนอฟสกี้ และ คอนเนอร์ โอกิลวี ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น นิโคลัส ชมิด พร้อมกองหลัง 4 คน เทอร์รี่ เดฟลิน, คอเนอร์ ชอนเนสซี, เรแกน พูล, แซค สวอนสัน แดนกลางเป็น อาเดรียน เซเกซิช, มาร์บอน แพค แนวรุกฝากความหวังไว้กับ อันเดร ดอซเซลล์, ยาง มิน-ฮยอก, เคเนอร์ แชปลิน ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น มาเคนซี เคิร์ก
อาร์เซนอล
ในขณะที่ทีมเยือน ทัพปืนใหญ่ ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ มิเกล อาร์เตต้า จะไม่มีชื่อของ คริสเตียน มอสเกร่า กับ แม็กซ์ ดาว แมน ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ ไค ฮาแวร์ตซ์, ริคคาร์โด้ คาลาฟิออรี่ และ เปียโร่ ฮินคาปิเอ
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น เกป้า อาร์ริซาบาลาก้า พร้อมแนวรับ 4 คน เบน ไวท์, เยอร์เรียน ทิมเบอร์, วิลเลี่ยม ซาลิบา, ไมล์ส ลูอิส-สเกลลี่ แนวกลางเป็น คริสเตียน นอร์การ์ด, มิเกล เมริโน่ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ โนนี่ มาดูเอเก้, เอเบเรชี่ เอเซ่, กาเบรียล มาร์ติเนลลี่ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น วิคตอรื โยเคเรส
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ พอร์ทสมัธ VS อาร์เซนอล
สถิติ 5 ครั้งหลังสุด
- 02/03/20 พอร์ทสมัธ 0-2 อาร์เซนอล (เอฟเอ คัพ)
- 30/12/09 พอร์ทสมัธ 1-4 อาร์เซนอล (พรีเมียร์ลีก)
- 22/08/09 อาร์เซนอล 4-1 พอร์ทสมัธ (พรีเมียร์ลีก)
- 02/05/09 พอร์ทสมัธ 0-3 อาร์เซนอล (พรีเมียร์ลีก)
- 28/12/08 อาร์เซนอล 1-0 พอร์ทสมัธ (พรีเมียร์ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
พอร์ทสมัธ
- 01/01/26 แพ้ บริสตอล ซิตี้ 0-5 (เดอะ แชมเปี้ยนชิพ)
- 29/12/25 ชนะ ชาร์ลตัน 2-1 (เดอะ แชมเปี้ยนชิพ)
- 26/12/25 เสมอ ควีนส์ พาร์ค เรนเจอร์ส 1-1 (เดอะ แชมเปี้ยนชิพ)
- 20/12/25 เสมอ ดาร์บี้ เคาน์ตี้ 1-1 (เดอะ แชมเปี้ยนชิพ)
- 13/12/25 ชนะ แบล็คเบิร์น 2-1 (เดอะ แชมเปี้ยนชิพ)
อาร์เซนอล
- 08/01/26 เสมอ ลิเวอร์พูล 0-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 03/01/26 ชนะ บอร์นมัธ 3-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 30/12/25 ชนะ แอสตัน วิลล่า 4-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 27/12/25 ชนะ ไบรท์ตัน 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 23/12/25 เสมอ คริสตัล พาเลซ 1-1 (ชนะจุดโทษ 8-7, คาราบาว คัพ)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
พอร์ทสมัธ (4-2-3-1) : นิโคลัส ชมิด (GK) – เทอร์รี่ เดฟลิน, คอเนอร์ ชอนเนสซี, เรแกน พูล, แซค สวอนสัน – อาเดรียน เซเกซิช, มาร์บอน แพค – อันเดร ดอซเซลล์, ยาง มิน-ฮยอก, เคเนอร์ แชปลิน – มาเคนซี เคิร์ก
อาร์เซนอล (4-2-3-1) : เกป้า อาร์ริซาบาลาก้า (GK) – เบน ไวท์, เยอร์เรียน ทิมเบอร์, วิลเลี่ยม ซาลิบา, ไมล์ส ลูอิส-สเกลลี่ – คริสเตียน นอร์การ์ด, มิเกล เมริโน่ – โนนี่ มาดูเอเก้, เอเบเรชี่ เอเซ่, กาเบรียล มาร์ติเนลลี่ – วิคตอร์ โยเคเรส
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก
พอร์ทสมัธ 0-2 อาร์เซนอล
