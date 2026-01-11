ข่าวกีฬาฟุตบอล

พอร์ทสมัธ พบ อาร์เซนอล ดูบอลสด ฟุตบอลเอฟเอ คัพ 2025/26 วันที่ 11 ม.ค. 69

เผยแพร่: 11 ม.ค. 2569 12:00 น.| อัปเดต: 09 ม.ค. 2569 15:45 น.
11 มกราคม 2569 เวลา 21.00 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล เอฟเอ คัพ ฤดูกาล 2025/26 รอบ 3 ที่สนาม แฟรททอน พาร์ค พอร์ทสมัธ พบ อาร์เซนอล The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด เอฟเอคัพ พอร์ทสมัธ VS อาร์เซนอล ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : เอฟเอ คัพ 2025/26 รอบ 3
  • แมตช์การแข่งขัน : พอร์สมัธ VS อาร์เซนอล
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2569 เวลา 21.00 น.
  • สนาม : แฟรททอน พาร์ค
  • ถ่ายทอดสด : MONOMAX , PPTV HD36
Credit : Portsmouth Football Club

วิเคราะห์บอล พอร์ทสมัธ – อาร์เซนอล

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

พอร์ทสมัธ

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ของกุนซือ จอห์น มูซินโญ่ จะไม่มีชื่อของ มาร์ค คอสนอฟสกี้ และ คอนเนอร์ โอกิลวี ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น นิโคลัส ชมิด พร้อมกองหลัง 4 คน เทอร์รี่ เดฟลิน, คอเนอร์ ชอนเนสซี, เรแกน พูล, แซค สวอนสัน แดนกลางเป็น อาเดรียน เซเกซิช, มาร์บอน แพค แนวรุกฝากความหวังไว้กับ อันเดร ดอซเซลล์, ยาง มิน-ฮยอก, เคเนอร์ แชปลิน ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น มาเคนซี เคิร์ก

Credit : Portsmouth Football Club

อาร์เซนอล

ในขณะที่ทีมเยือน ทัพปืนใหญ่ ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ มิเกล อาร์เตต้า จะไม่มีชื่อของ คริสเตียน มอสเกร่า กับ แม็กซ์ ดาว แมน ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ ไค ฮาแวร์ตซ์, ริคคาร์โด้ คาลาฟิออรี่ และ เปียโร่ ฮินคาปิเอ

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น เกป้า อาร์ริซาบาลาก้า พร้อมแนวรับ 4 คน เบน ไวท์, เยอร์เรียน ทิมเบอร์, วิลเลี่ยม ซาลิบา, ไมล์ส ลูอิส-สเกลลี่ แนวกลางเป็น คริสเตียน นอร์การ์ด, มิเกล เมริโน่ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ โนนี่ มาดูเอเก้, เอเบเรชี่ เอเซ่, กาเบรียล มาร์ติเนลลี่ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น วิคตอรื โยเคเรส

Credit : Arsenal

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ พอร์ทสมัธ VS อาร์เซนอล

สถิติ 5 ครั้งหลังสุด

  • 02/03/20 พอร์ทสมัธ 0-2 อาร์เซนอล (เอฟเอ คัพ)
  • 30/12/09 พอร์ทสมัธ 1-4 อาร์เซนอล (พรีเมียร์ลีก)
  • 22/08/09 อาร์เซนอล 4-1 พอร์ทสมัธ (พรีเมียร์ลีก)
  • 02/05/09 พอร์ทสมัธ 0-3 อาร์เซนอล (พรีเมียร์ลีก)
  • 28/12/08 อาร์เซนอล 1-0 พอร์ทสมัธ (พรีเมียร์ลีก)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

พอร์ทสมัธ

  • 01/01/26 แพ้ บริสตอล ซิตี้ 0-5 (เดอะ แชมเปี้ยนชิพ)
  • 29/12/25 ชนะ ชาร์ลตัน 2-1 (เดอะ แชมเปี้ยนชิพ)
  • 26/12/25 เสมอ ควีนส์ พาร์ค เรนเจอร์ส 1-1 (เดอะ แชมเปี้ยนชิพ)
  • 20/12/25 เสมอ ดาร์บี้ เคาน์ตี้ 1-1 (เดอะ แชมเปี้ยนชิพ)
  • 13/12/25 ชนะ แบล็คเบิร์น 2-1 (เดอะ แชมเปี้ยนชิพ)

อาร์เซนอล

  • 08/01/26 เสมอ ลิเวอร์พูล 0-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 03/01/26 ชนะ บอร์นมัธ 3-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 30/12/25 ชนะ แอสตัน วิลล่า 4-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 27/12/25 ชนะ ไบรท์ตัน 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 23/12/25 เสมอ คริสตัล พาเลซ 1-1 (ชนะจุดโทษ 8-7, คาราบาว คัพ)
Credit : Portsmouth Football Club

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

พอร์ทสมัธ (4-2-3-1) : นิโคลัส ชมิด (GK) – เทอร์รี่ เดฟลิน, คอเนอร์ ชอนเนสซี, เรแกน พูล, แซค สวอนสัน – อาเดรียน เซเกซิช, มาร์บอน แพค – อันเดร ดอซเซลล์, ยาง มิน-ฮยอก, เคเนอร์ แชปลิน – มาเคนซี เคิร์ก

อาร์เซนอล (4-2-3-1) : เกป้า อาร์ริซาบาลาก้า (GK) – เบน ไวท์, เยอร์เรียน ทิมเบอร์, วิลเลี่ยม ซาลิบา, ไมล์ส ลูอิส-สเกลลี่ – คริสเตียน นอร์การ์ด, มิเกล เมริโน่ – โนนี่ มาดูเอเก้, เอเบเรชี่ เอเซ่, กาเบรียล มาร์ติเนลลี่ – วิคตอร์ โยเคเรส

Credit : Arsenal

Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก

พอร์ทสมัธ 0-2 อาร์เซนอล

 

