ชาร์ลตัน พบ เชลซี ดูบอลสด ฟุตบอลเอฟเอ คัพ 2025/26 วันที่ 10 ม.ค. 69

10 มกราคม 2569 เวลา 03.00 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล เอฟเอ คัพ ฤดูกาล 2025/26 รอบ 3 ที่สนาม เดอะ วัลเลย์ ชาร์ลตัน พบ เชลซี The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด เอฟเอคัพ ชาร์ลตัน VS เชลซี ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : เอฟเอ คัพ 2025/26 รอบ 3
- แมตช์การแข่งขัน : ชาร์ลตัน VS เชลซี
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2569 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันอาทิตย์)
- สนาม : เดอะ วัลเลย์
- ถ่ายทอดสด : MONOMAX
วิเคราะห์บอล ชาร์ลตัน – เชลซี
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
แมนฯ ซิตี้
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพอัซวินเมืองผู้ดี ของกุนซือ นาธาน โจนส์ จะไม่มีชื่อของ เคย์น แรมเซย์, โอเนล เอร์นานเดซ, จอช เอ็ดเวิร์ดส์, แมตตี้ ก็อดเดน ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 3-5-2 ผู้รักษาประตูเป็น โธมัส คาร์มินสกี้ พร้อมกองหลัง 3 คน มาเคาเลย์ กิลเลสฟีย์, ลอยด์ โจนส์, อามารี่ เบลล์ แดนกลางเป็น เจมส์ บรี, เกร็ก โดเฮอร์ตี้, คอเนอร์ โคเวนทรี, ซอนนี่ คาเรย์, ไทรีซ แคมป์เบลล์ ส่วนคู่กองหน้าเป็น ไมล์ส ลีเบิร์น และ ชาร์ลี เคลแมน
เชลซี
ในขณะที่ทีมเยือน ทัพสิงโตน้ำเงินคราม ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ เลียม โรซิเนียร์ จะไม่มีชื่อของ ลีไว โคลวิลล์ กับ โรเมโอ ลาเวีย รวมไปถึง มาร์ค กูกุเรญ่า ที่ติดโทษแบน
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น ฟิลิป ยอร์เกนเซ่น พร้อมแนวรับ 4 คน จอช อาเชียมปง, เวสลี่ย์ โฟฟาน่า, เบอนัวต์ บาเดียชิล, จอร์เรล ฮาโต้ แดนกลางเป็น มอยเซส ไกเซโด้, อังเดรย์ ซานโตส แนวรุกนำทัพมาโดย เจมี่ กิตเท่นส์, เอสเตเวา, อเลฮานโดร การ์นาโช่ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ชูเอา เปโดร
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ ชาร์ลตัน VS เชลซี
สถิติ 5 ครั้งหลังสุด
- 03/02/07 ชาร์ลตัน 0-1 เชลซี (พรีเมียร์ลีก)
- 09/09/06 เชลซี 2-1 ชาร์ลตัน (พรีเมียร์ลีก)
- 22/01/26 เชลซี 1-1 ชาร์ลตัน (พรีเมียร์ลีก)
- 26/10/05 เชลซี 1-1 ชาร์ลตัน (ลีก คัพ)
- 17/09/05 ชาร์ลตัน 0-2 เชลซี (พรีเมียร์ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
ชาร์ลตัน
- 04/01/26 เสมอ แบล็คเบิร์น 2-2 (เดอะ แชมเปี้ยนชิพ)
- 01/01/26 เสมอ โคเวนทรี 1-1 (เดอะ แชมเปี้ยนชิพ)
- 29/12/25 แพ้ พอร์ทสมัธ 1-2 (เดอะ แชมเปี้ยนชิพ)
- 26/12/25 แพ้ นอริช 0-1 (เดอะ แชมเปี้ยนชิพ)
- 20/12/25 ชนะ อ็อกซ์ฟอร์ด 1-0 (เดอะ แชมเปี้ยนชิพ)
เชลซี
- 07/01/26 แพ้ ฟูแล่ม 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 04/01/26 เสมอ แมนฯ ซิตี้ 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 30/12/25 เสมอ บอร์นมัธ 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 27/12/25 แพ้ แอสตัน วิลล่า 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 20/12/25 เสมอ นิวคาสเซิล 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
ชาร์ลตัน (3-5-2) : โธมัส คาร์มินสกี้ (GK) – มาเคาเลย์ กิลเลสฟีย์, ลอยด์ โจนส์, อามารี่ เบลล์ – เจมส์ บรี, เกร็ก โดเฮอร์ตี้, คอเนอร์ โคเวนทรี, ซอนนี่ คาเรย์, ไทรีซ แคมป์เบลล์ – ไมล์ส ลีเบิร์น, ชาร์ลี เคลแมน
เชลซี (4-2-3-1) : ฟิลิป ยอร์เกนเซ่น (GK) – จอช อาเชียมปง, เวสลี่ย์ โฟฟาน่า, เบอนัวต์ บาเดียชิล, จอร์เรล ฮาโต้ – มอยเซส ไกเซโด้, อังเดรย์ ซานโตส – เจมี่ กิตเท่นส์, เอสเตเวา, อเลฮานโดร การ์นาโช่ – ชูเอา เปโดร
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก
ชาร์ลตัน 0-2 เชลซี
