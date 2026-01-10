ข่าวกีฬาฟุตบอล

ชาร์ลตัน พบ เชลซี ดูบอลสด ฟุตบอลเอฟเอ คัพ 2025/26 วันที่ 10 ม.ค. 69

เผยแพร่: 10 ม.ค. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 09 ม.ค. 2569 15:11 น.
10 มกราคม 2569 เวลา 03.00 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล เอฟเอ คัพ ฤดูกาล 2025/26 รอบ 3 ที่สนาม เดอะ วัลเลย์ ชาร์ลตัน พบ เชลซี The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด เอฟเอคัพ ชาร์ลตัน VS เชลซี ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : เอฟเอ คัพ 2025/26 รอบ 3
  • แมตช์การแข่งขัน : ชาร์ลตัน VS เชลซี
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2569 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันอาทิตย์)
  • สนาม : เดอะ วัลเลย์
  • ถ่ายทอดสด : MONOMAX
Credit : Chelsea Football Club

วิเคราะห์บอล ชาร์ลตัน – เชลซี

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

แมนฯ ซิตี้

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพอัซวินเมืองผู้ดี ของกุนซือ นาธาน โจนส์ จะไม่มีชื่อของ เคย์น แรมเซย์, โอเนล เอร์นานเดซ, จอช เอ็ดเวิร์ดส์, แมตตี้ ก็อดเดน ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 3-5-2 ผู้รักษาประตูเป็น โธมัส คาร์มินสกี้ พร้อมกองหลัง 3 คน มาเคาเลย์ กิลเลสฟีย์, ลอยด์ โจนส์, อามารี่ เบลล์ แดนกลางเป็น เจมส์ บรี, เกร็ก โดเฮอร์ตี้, คอเนอร์ โคเวนทรี, ซอนนี่ คาเรย์, ไทรีซ แคมป์เบลล์ ส่วนคู่กองหน้าเป็น ไมล์ส ลีเบิร์น และ ชาร์ลี เคลแมน

Credit : Charlton Athletic FC

เชลซี

ในขณะที่ทีมเยือน ทัพสิงโตน้ำเงินคราม ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ เลียม โรซิเนียร์ จะไม่มีชื่อของ ลีไว โคลวิลล์ กับ โรเมโอ ลาเวีย รวมไปถึง มาร์ค กูกุเรญ่า ที่ติดโทษแบน

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น ฟิลิป ยอร์เกนเซ่น พร้อมแนวรับ 4 คน จอช อาเชียมปง, เวสลี่ย์ โฟฟาน่า, เบอนัวต์ บาเดียชิล, จอร์เรล ฮาโต้ แดนกลางเป็น มอยเซส ไกเซโด้, อังเดรย์ ซานโตส แนวรุกนำทัพมาโดย เจมี่ กิตเท่นส์, เอสเตเวา, อเลฮานโดร การ์นาโช่ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ชูเอา เปโดร

Credit : Chelsea Football Club

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ ชาร์ลตัน VS เชลซี

สถิติ 5 ครั้งหลังสุด

  • 03/02/07 ชาร์ลตัน 0-1 เชลซี (พรีเมียร์ลีก)
  • 09/09/06 เชลซี 2-1 ชาร์ลตัน (พรีเมียร์ลีก)
  • 22/01/26 เชลซี 1-1 ชาร์ลตัน (พรีเมียร์ลีก)
  • 26/10/05 เชลซี 1-1 ชาร์ลตัน (ลีก คัพ)
  • 17/09/05 ชาร์ลตัน 0-2 เชลซี (พรีเมียร์ลีก)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

ชาร์ลตัน

  • 04/01/26 เสมอ แบล็คเบิร์น 2-2 (เดอะ แชมเปี้ยนชิพ)
  • 01/01/26 เสมอ โคเวนทรี 1-1 (เดอะ แชมเปี้ยนชิพ)
  • 29/12/25 แพ้ พอร์ทสมัธ 1-2 (เดอะ แชมเปี้ยนชิพ)
  • 26/12/25 แพ้ นอริช 0-1 (เดอะ แชมเปี้ยนชิพ)
  • 20/12/25 ชนะ อ็อกซ์ฟอร์ด 1-0 (เดอะ แชมเปี้ยนชิพ)

เชลซี

  • 07/01/26 แพ้ ฟูแล่ม 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 04/01/26 เสมอ แมนฯ ซิตี้ 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 30/12/25 เสมอ บอร์นมัธ 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 27/12/25 แพ้ แอสตัน วิลล่า 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 20/12/25 เสมอ นิวคาสเซิล 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
Credit : Charlton Athletic FC

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

ชาร์ลตัน (3-5-2) : โธมัส คาร์มินสกี้ (GK) – มาเคาเลย์ กิลเลสฟีย์, ลอยด์ โจนส์, อามารี่ เบลล์ – เจมส์ บรี, เกร็ก โดเฮอร์ตี้, คอเนอร์ โคเวนทรี, ซอนนี่ คาเรย์, ไทรีซ แคมป์เบลล์ – ไมล์ส ลีเบิร์น, ชาร์ลี เคลแมน

เชลซี (4-2-3-1) : ฟิลิป ยอร์เกนเซ่น (GK) – จอช อาเชียมปง, เวสลี่ย์ โฟฟาน่า, เบอนัวต์ บาเดียชิล, จอร์เรล ฮาโต้ – มอยเซส ไกเซโด้, อังเดรย์ ซานโตส – เจมี่ กิตเท่นส์, เอสเตเวา, อเลฮานโดร การ์นาโช่ – ชูเอา เปโดร

Credit : Chelsea Football Club

Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก

ชาร์ลตัน 0-2 เชลซี

 

Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

