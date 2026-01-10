ข่าว

เปิด 26 ชื่อ-นามสกุล “มีอยู่จริง” ในไทย ไวรัลข้ามทศวรรษที่ทำทะเบียนราษฎร์สะเทือน

ชื่อคน แปลกๆ ฮาๆ
แฟ้มภาพ

ชื่อคน แปลกๆ ฮาๆ สรุปรายชื่อสุดพีคที่อ่านแล้วต้องขยี้ตาซ้ำ ตั้งแต่ “จิรายุ บินทะลุบ้าน” ไปถึงชื่อจริงเล่นเอาตกใจหนักอย่าง “ตายนานแล้ว ลืมจำไม่ได้” พร้อมเจาะลึกแง่คิดทางกฎหมาย การตั้งชื่อแบบไหนที่นายทะเบียนอาจ “เซย์โน”

ในโลกของศิลปะการตั้งชื่อประเทศไทยเราไม่เคยแพ้ชาติใดในโลก! ล่าสุดกลายเป็นประเด็นทอล์กออฟเดอะทาวน์อีกครั้ง เมื่อโลกโซเชียลขุดกรุรายชื่อ “สุดแปลกแต่จริง” ที่เคยสร้างปรากฏการณ์ผ่านสื่อหลักมาแล้วเมื่อสิบกว่าปีก่อน กลับมาแชร์วนจนเป็นไวรัลรับปี 2569 ทำเอาชาวเน็ตตั้งคำถามว่า “ตอนขานชื่อหน้าเสาธง เจ้าตัวจะรู้สึกยังไง?”

เปิดโผ 26 รายชื่อ-นามสกุลไทยสุดแปลกที่มีอยู่จริง !

นี่คือลิสต์ที่ได้รับการยืนยันว่ามีอยู่จริงในสารบบทะเบียนราษฎร์ ซึ่งเราคัดมาเน้นๆ แบ่งตามหมวดหมู่ความพีค

สายแอ็กชัน-ผจญภัย

  1. กนกกร เม่งเวหา (บินเก่ง)
  2. จิรายุ บินทะลุบ้าน
  3. นิธินัย เหินเวหา
  4. สงคราม ชนะราวี

สายสยองขวัญ-ระทึกขวัญ 5. กิตติมา ฆ่าไม่ตาย (ยอดมนุษย์หรือเปล่า?) 6. สังหาร สาหัส 7. เชื้อ ร้ายแรง 8. ตายนานแล้ว ลืมจำไม่ได้ (อันนี้พีกสุดในรุ่น!) 9. ประสบ อุบัติเหตุ

สายไลฟ์สไตล์-ความประพฤติ 10. สัญญา ชอบโกหก (จะเชื่อใจได้ไหม?) 11. หล่อ พิลึก 12. แสง บาดตาสาว 13. ชัยยศ พรหมจารีย์พินาศ (ชื่อนี้ฟังแล้วใจหาย) 14. ไชโย โห่สามที

สายฮาและอื่นๆ ที่ชวนเอ๊ะ

15. ปัญญา อ่อน (นามสมมติหรือชื่อจริง?)

16. จรัสวิภา กล้าหนอนหงาย

17. นนนที ปล้ำกะโทก

18. ชาติชาญ เล่นเอาขำ

19. การหาญ โดนอม

20. วริศรา รอดคงรวย

21. บุญพอ มีเท

22. บารมี สมาธิปัญญา

23. ชาติชาญ เล่นเอาขำ

24. หินชนวน อโศก

25. มี โถรองมูล

26. จรัสวิภา กล้าหนอนหงาย

สาระริมทาง ตั้งชื่อแปลกขนาดนี้กฎหมายยอมด้วยเหรอ?

แม้ชื่อข้างต้นจะมีอยู่จริง แต่รู้หรือไม่ว่า พ.ร.บ. ชื่อบุคคล พ.ศ. 2505 มีเกณฑ์การพิจารณาที่ค่อนข้างละเอียด เพื่อไม่ให้ชื่อนั้นกลายเป็นภาระแก่เจ้าของในอนาคต

ต้องไม่หยาบคาย

  • ชื่อต้องไม่มีความหมายที่ดูถูกเหยียดหยามหรือสื่อไปในทางลามก

ต้องไม่พาดพิงสถาบัน

  • ห้ามใช้ชื่อที่พ้องกับพระนามของพระมหากษัตริย์ หรือพระบรมวงศานุวงศ์

นามสกุลต้องไม่ซ้ำ

  • การตั้งนามสกุลใหม่ต้องไม่ไปซ้ำกับของคนอื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของนามสกุลเดิม

ดุลยพินิจของนายทะเบียน นี่คือด่านสำคัญที่สุด หากนายทะเบียนมองว่าชื่อนั้นอาจทำให้ผู้ใช้ได้รับความอับอาย หรือมีความหมายเป็นอัปมงคลอย่างรุนแรง เขามีสิทธิ์ที่จะไม่อนุมัติให้เปลี่ยนได้.

ที่มา : เรื่องเล่าเช้านี้ , Ch7HD News

