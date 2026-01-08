ข่าวการเมือง

ส.ก.นวรัตน์ ขอโทษแล้ว หลังไอซ์ รักชนก ขู่ฟ้องหมิ่น อ้างอัดอั้นปมถูกด่า “หมา”

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 08 ม.ค. 2569 15:30 น.| อัปเดต: 08 ม.ค. 2569 15:31 น.
76
ส.ก.นวรัตน์ ยอมถอย ขอโทษแล้ว หลังไอซ์ รักชนก ขู่ฟ้อง อ้างอัดอั้นปมถูกด่า "หมา"

ดราม่าหนองแขมเดือด เลือกตั้ง 2569 ส.ก.นวรัตน์ ยอมถอย โพสต์ขอโทษ ไอซ์ รักชนก รับอัดอั้นปมถูกด่า “หมา” หลังเจอขู่ฟ้องหมิ่นประมาทปม เก็บกระทง

8 มกราคม 2569 — สนามเลือกตั้งเขตบางแค-หนองแขม ระอุ กรณีวิวาทะเดือดระหว่าง นายนวรัตน์ อยู่บำรุง สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) เขตหนองแขม และผู้ช่วยหาเสียงพรรคเพื่อไทย กับ นางสาวรักชนก ศรีนอก (ไอซ์) ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน จนนำไปสู่การขู่ฟ้องร้องทางกฎหมาย ล่าสุดฝ่ายชายได้ออกมาโพสต์ขอโทษแล้ว

วานนี้ น.ส.รักชนก ศรีนอก ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ตำหนิพฤติกรรมของ ส.ก.นวรัตน์ ที่ขึ้นเวทีปราศรัยโจมตีตนเอง กล่าวหาว่าเธอทำให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดเขตหนองแขมเดือดร้อนและถูกสอบวินัยร้ายแรง เพียงเพราะตนไปช่วยเจ้าหน้าที่เก็บกระทง ซึ่งเธอทำเป็นประจำมา 3 ปีแล้ว

ไอซ์ รักชนก แฉกลับว่า มีการเรียกเจ้าหน้าที่ไปข่มขู่ที่สภากรุงเทพมหานคร สร้างความหวาดกลัวให้คนทำงานตัวเล็กๆ ว่าจะถูกไล่ออก ทั้งที่ ส.ก. มีอำนาจเพียงนิติบัญญัติ ไม่มีอำนาจบริหารจัดการบุคคล พร้อมทิ้งท้ายแสบๆ คันๆ ถึงวีรกรรมเก่าเรื่อง “สปริงเกอร์ฉีดน้ำลดฝุ่น” ที่ทำชาวบ้านเดือดร้อน พร้อมประกาศให้ฝ่ายกฎหมายดำเนินการตรวจสอบว่าพฤติกรรมใส่ร้ายนี้ผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือไม่

ภายหลังถูกขู่ดำเนินคดี ล่าสุด นายนวรัตน์ อยู่บำรุง ได้โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก “สก.นวรัตน์ อยู่บำรุง” เพื่อชี้แจงและขออภัย ความสำคัญว่า ขออภัยประชาชนและพรรคเพื่อไทย สำหรับถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมบนเวทีปราศรัย

แจงเหตุผล ยอมรับว่าเกิดจากความอัดอั้นตันใจส่วนตัว เนื่องจากอดีต ส.ส. ท่านนี้ (หมายถึงรักชนก) เคยใช้คำว่า “หมา” พาดพิงมาก่อน จึงทำให้มีการตอบโต้กลับไป

ยืนยันว่าจะวางเรื่องขัดแย้งส่วนตัวไว้ข้างหลัง และมุ่งหน้าสื่อสารนโยบายของพรรคเพื่อไทยอย่างสร้างสรรค์เพื่อพิสูจน์ความตั้งใจให้ประชาชนเห็น

ส.ก.นวรัตน์ ยอมถอย ขอโทษแล้ว หลังไอซ์ รักชนก ขู่ฟ้อง อ้างอัดอั้นปมถูกด่า &quot;หมา&quot;

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ครูเดวิดฟาดสาวกัมพูชาอีกรอบ หลังเจอแซะคนไทยไม่เลิก ข่าว

ครูเดวิด ซัด สาวเขมรปากแจ๋ว เหยียดคนไทยไม่เลิก ลั่น ถ้าไม่หยุด เตรียมเจอของจริง

2 นาที ที่แล้ว
ประกาศแล้ว พีระมิดอาหารฉบับใหม่ เน้นโปรตีน ไขมัน เลี่ยงน้ำตาล อาหารแปรรูป ปฏิวัติใหม่รอบหลายสิบปี ข่าวต่างประเทศ

ประกาศแล้ว พีระมิดอาหารฉบับใหม่ เน้นโปรตีน ไขมัน เลี่ยงน้ำตาล อาหารแปรรูป ปฏิวัติใหม่รอบหลายสิบปี

6 นาที ที่แล้ว
ธนาธร หาเสียงเลือกตั้งอีสานใต้ ขอโอกาสตั้งตั้งรัฐบาลประชาชน ข่าวการเมือง

ธนาธร ขอโอกาสตั้งรัฐบาล ถ้าอยากเห็นประเทศดีกว่านี้ มั่นใจปราบส่วย-โกงสิ้นซาก

28 นาที ที่แล้ว
กกต.รู้พิกัดแล้ว โรงพิมพ์ป้ายปริศนา พาดพิงพรรค จ.พิษณุโลก เร่งสอบหาผู้จ้างวาน ข่าวการเมือง

กกต.รู้พิกัดแล้ว โรงพิมพ์ป้ายปริศนา พาดพิงพรรค จ.พิษณุโลก เร่งสอบหาผู้จ้างวาน

38 นาที ที่แล้ว
สลบข่าวลือ! ทนาย โพสต์ภาพคู่ บิ๊กโจ๊ก ยืนยันยังอยู่ไทย-มั่นใจกระบวนการยุติธรรม ข่าว

ทนายโพสต์ภาพคู่ บิ๊กโจ๊ก สยบข่าวลือ ยันยังอยู่ไทย-มั่นใจสู้ตามกระบวนการยุติธรรม

45 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มญี่ปุ่นบุกคอนโดเพื่อนหลังถูกเบี้ยวนัด ก่อนพบเพื่อนเป็นศพจมกองเลือด ตำรวงเร่งหาสาเหตุ

58 นาที ที่แล้ว
ภาพแสดงบัตรออกเสียงประชามติสำหรับการเลือกตั้ง 69 ในวันที่ 8 ก.พ. 2569 ข่าวการเมือง

คู่มือการออกเสียงประชามติ 2569 รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ พร้อมวิธีลงคะแนนเลือกตั้ง สส.

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
จอย ศิริลักษณ์ วิวาห์หวาน แฟนหนุ่มนักดนตรี &quot;บี กฤษณะพงศ์&quot; หลังเปิดตัวคบไม่นาน บันเทิง

จอย ศิริลักษณ์ วิวาห์หวาน แฟนหนุ่มนักดนตรี “บี กฤษณะพงศ์” หลังเปิดตัวคบไม่นาน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;เจนนี่ รัชนก&quot; แจงดราม่าเกาะกระแส &quot;น้องน้ำตาล&quot; ยันช่วยด้วยใจ ทนายเป็นคนขอให้ช่วย บันเทิง

“เจนนี่ รัชนก” แจงดราม่า “น้องน้ำตาล” ยันไม่ได้หาแสง เผยทนายพัฒน์ขอให้ช่วย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รู้จัก กรีนแลนด์ เป็นของใคร ทำไมทรัมป์ถึงอยากได้ 4 ทางเลือก พิชิตแดนเหนือ ข่าวต่างประเทศ

รู้จัก กรีนแลนด์ เป็นของใคร ทำไมทรัมป์ถึงอยากได้ 4 ทางเลือก พิชิตแดนเหนือ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อีเว้นท์

งานวันเด็ก 2569 จัดที่ไหนบ้าง มัดรวมพิกัดที่เที่ยวฟรี วันเด็กแห่งชาติ ทั่วกรุงเทพ-ปริมณฑล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เอซี มิลาน พบ เจนัว ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 8 ม.ค. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

จับได้แล้ว ผู้ต้องสงสัยหลักทรมาน-ฆ่านักศึกษาเกาหลีในเขมร ซุกตัวที่พัทยา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;หยวน กวินรัฏฐ์&quot; ตั้งคำถาม เลือกตั้งครั้งนี้ ไม่รู้จะเลือกใครดี แนะเลือกประเทศอย่าเลือกคน บันเทิง

“หยวน กวินรัฏฐ์” เผย เลือกตั้งครั้งนี้ ไม่รู้จะเลือกใครดี แนะเลือกประเทศอย่าเลือกคน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส.ก.นวรัตน์ ยอมถอย ขอโทษแล้ว หลังไอซ์ รักชนก ขู่ฟ้อง อ้างอัดอั้นปมถูกด่า &quot;หมา&quot; ข่าวการเมือง

ส.ก.นวรัตน์ ขอโทษแล้ว หลังไอซ์ รักชนก ขู่ฟ้องหมิ่น อ้างอัดอั้นปมถูกด่า “หมา”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ดังไกลทั่วโลก ยูทูบเบอร์ช่องดังเปิดเคส “Tokyogurl” ใช้ร่างทรงหลอกคนทั้งวงการ จนติดทีมชาติ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
BTS-MRT มอบของขวัญวันเด็ก 10 ม.ค.69 เปิดให้เด็กขึ้นฟรีทุกสาย ข่าว

รถไฟฟ้าฟรี MRT-BTS วันเด็ก 10 ม.ค.69 ตลอดวัน เช็กที่นี่ ใครนั่งฟรีบ้าง?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ทรงบำเพ็ญพระกุศลที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันคล้ายวันประสูติ ข่าวในพระราชสำนัก

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ทรงบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2569

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
‘ไฮโซดาต้า’ เหยื่อศูนย์ปฏิบัติธรรม แฉ ไฮโซ-อาจารย์ ต. หลอกสูญเงิน 50 ล้าน บันเทิง

‘ไฮโซดาต้า’ เหยื่อศูนย์ปฏิบัติธรรม แฉ ไฮโซ-อาจารย์ ต. หลอกสูญเงิน 50 ล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เมียหลวง สั่ง “ทนายพัฒน์” ลุยฟ้อง “ครูบี๋” ซ้ำอีกดอก ไม่สนผลสอบวินัยราชการ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รมสช. โชว์เครื่องประหารหัวพยัคฆ์ ทำสงครามพวกโกงกิน-สแกมเมอร์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไผทอุดมศึกษา ประกาศสู้ต่อ เปิดรับปีการศึกษา 2569 เคาะค่าเทอม 1.8 แสน แลกกับการดูแลรายบุคคล หลังเคยถอดใจประกาศปิดกิจการ ข่าว

ไผทอุดมศึกษา ประกาศสู้ต่อ รับนร. ปีการศึกษา 2569 เคาะค่าเทอม 1.8 แสน หลังเคยถอดใจปิดกิจการ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ธ.ก.ส. วันเด็ก 2569 แจกกระปุกออมสิน เศรษฐกิจ

ธ.ก.ส. แจกกระปุก ‘น้องเติมเต็ม’ วันเด็ก 2569 เริ่ม 9 ม.ค.นี้ จำนวนจำกัด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ชาวกรีนแลนด์ฮึดสู้-หวั่นวิตก หลังทรัมป์ส่งสัญญาณจ่อผนวกดินแดน ลั่น “เราไม่ได้มีไว้ขาย!”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลำเพลิน วงศกร ป่วยลำไส้อักเสบเฉียบพลัน บันเทิง

หาม ลำเพลิน วงศกร ส่ง รพ. แอดมิตด่วน พิษลำไส้อักเสบเฉียบพลัน แฟน ๆ ห่วงหนัก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 08 ม.ค. 2569 15:30 น.| อัปเดต: 08 ม.ค. 2569 15:31 น.
76
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ครูเดวิดฟาดสาวกัมพูชาอีกรอบ หลังเจอแซะคนไทยไม่เลิก

ครูเดวิด ซัด สาวเขมรปากแจ๋ว เหยียดคนไทยไม่เลิก ลั่น ถ้าไม่หยุด เตรียมเจอของจริง

เผยแพร่: 8 มกราคม 2569
ประกาศแล้ว พีระมิดอาหารฉบับใหม่ เน้นโปรตีน ไขมัน เลี่ยงน้ำตาล อาหารแปรรูป ปฏิวัติใหม่รอบหลายสิบปี

ประกาศแล้ว พีระมิดอาหารฉบับใหม่ เน้นโปรตีน ไขมัน เลี่ยงน้ำตาล อาหารแปรรูป ปฏิวัติใหม่รอบหลายสิบปี

เผยแพร่: 8 มกราคม 2569
สลบข่าวลือ! ทนาย โพสต์ภาพคู่ บิ๊กโจ๊ก ยืนยันยังอยู่ไทย-มั่นใจกระบวนการยุติธรรม

ทนายโพสต์ภาพคู่ บิ๊กโจ๊ก สยบข่าวลือ ยันยังอยู่ไทย-มั่นใจสู้ตามกระบวนการยุติธรรม

เผยแพร่: 8 มกราคม 2569

หนุ่มญี่ปุ่นบุกคอนโดเพื่อนหลังถูกเบี้ยวนัด ก่อนพบเพื่อนเป็นศพจมกองเลือด ตำรวงเร่งหาสาเหตุ

เผยแพร่: 8 มกราคม 2569
Back to top button