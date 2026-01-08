ส.ก.นวรัตน์ ขอโทษแล้ว หลังไอซ์ รักชนก ขู่ฟ้องหมิ่น อ้างอัดอั้นปมถูกด่า “หมา”
ดราม่าหนองแขมเดือด เลือกตั้ง 2569 ส.ก.นวรัตน์ ยอมถอย โพสต์ขอโทษ ไอซ์ รักชนก รับอัดอั้นปมถูกด่า “หมา” หลังเจอขู่ฟ้องหมิ่นประมาทปม เก็บกระทง
8 มกราคม 2569 — สนามเลือกตั้งเขตบางแค-หนองแขม ระอุ กรณีวิวาทะเดือดระหว่าง นายนวรัตน์ อยู่บำรุง สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) เขตหนองแขม และผู้ช่วยหาเสียงพรรคเพื่อไทย กับ นางสาวรักชนก ศรีนอก (ไอซ์) ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน จนนำไปสู่การขู่ฟ้องร้องทางกฎหมาย ล่าสุดฝ่ายชายได้ออกมาโพสต์ขอโทษแล้ว
วานนี้ น.ส.รักชนก ศรีนอก ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ตำหนิพฤติกรรมของ ส.ก.นวรัตน์ ที่ขึ้นเวทีปราศรัยโจมตีตนเอง กล่าวหาว่าเธอทำให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดเขตหนองแขมเดือดร้อนและถูกสอบวินัยร้ายแรง เพียงเพราะตนไปช่วยเจ้าหน้าที่เก็บกระทง ซึ่งเธอทำเป็นประจำมา 3 ปีแล้ว
ไอซ์ รักชนก แฉกลับว่า มีการเรียกเจ้าหน้าที่ไปข่มขู่ที่สภากรุงเทพมหานคร สร้างความหวาดกลัวให้คนทำงานตัวเล็กๆ ว่าจะถูกไล่ออก ทั้งที่ ส.ก. มีอำนาจเพียงนิติบัญญัติ ไม่มีอำนาจบริหารจัดการบุคคล พร้อมทิ้งท้ายแสบๆ คันๆ ถึงวีรกรรมเก่าเรื่อง “สปริงเกอร์ฉีดน้ำลดฝุ่น” ที่ทำชาวบ้านเดือดร้อน พร้อมประกาศให้ฝ่ายกฎหมายดำเนินการตรวจสอบว่าพฤติกรรมใส่ร้ายนี้ผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือไม่
ภายหลังถูกขู่ดำเนินคดี ล่าสุด นายนวรัตน์ อยู่บำรุง ได้โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก “สก.นวรัตน์ อยู่บำรุง” เพื่อชี้แจงและขออภัย ความสำคัญว่า ขออภัยประชาชนและพรรคเพื่อไทย สำหรับถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมบนเวทีปราศรัย
แจงเหตุผล ยอมรับว่าเกิดจากความอัดอั้นตันใจส่วนตัว เนื่องจากอดีต ส.ส. ท่านนี้ (หมายถึงรักชนก) เคยใช้คำว่า “หมา” พาดพิงมาก่อน จึงทำให้มีการตอบโต้กลับไป
ยืนยันว่าจะวางเรื่องขัดแย้งส่วนตัวไว้ข้างหลัง และมุ่งหน้าสื่อสารนโยบายของพรรคเพื่อไทยอย่างสร้างสรรค์เพื่อพิสูจน์ความตั้งใจให้ประชาชนเห็น
