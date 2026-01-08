ดังไกลทั่วโลก ยูทูบเบอร์ช่องดังเปิดเคส “Tokyogurl” ใช้ร่างทรงหลอกคนทั้งวงการ จนติดทีมชาติ
เรียกว่าดังไกลถึงต่างแดนของจริง เมื่อล่าสุด Muijin ยูทูบเบอร์สรุปข่าวเจ้าดัง ได้มีการพูดถึงกลโกงของ Tokyogurl ที่ใช้ร่างทรงเล่นเกม จนได้ดีถึงขั้นได้ลงแข่งในนามทีมชาติ
อย่างที่ทราบว่าเมื่อปลายปีก่อน เคสการโกงของ Tokyogurl บนเวทีการแข่งขัน ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ผ่านมา กลายเป็นข่าวดังไปทั่วประเทศ หลังจากเธอถูกจับได้ว่าให้บุคคลที่ 3 เป็นร่าทรง แข่งแทนมาตลอด ก่อนที่จะความแตกในการแข่งขันระดับอาเซียน จนทำให้ภาพลักษณ์ของวงการกีฬาไทยเสื่อมเสียไปในระดับหนึ่ง
ล่าสุด ยูทูบเบอร์ช่อดังอย่าง Muijin ที่มียอดผู้ติดตามกว่า 6 แสนบัญชี ได้มีการพูดถึงเคสนี้ โดยใช้ชื่อคลิปว่า “How to Fake an Entire Esports Career Without Ever Playing – The Multi-Year Scheme of Tokyogurl” หรือแปลเป็นไทยได้ว่า “เปิดโปงกลโกง Tokyogurl สตรีมเมอร์สาวที่สร้างประวัติการทำงานอีสปอร์ตปลอมนานหลายปี แฉวิธีตัดต่อภาพและแอบอ้างทีมดังหลอกคนทั้งวงการ”
ภายในคลิป Mujin ได้วิเคราะห์กลโกงทั้งหมดของ Tokyogurl โดยมองว่าเธอไม่ได้สร้างเพียงโปรไฟล์ปลอม แต่มีระบบการโกงที่ซับซ้อนที่แม้แต่คนในวงการเองก็ดูไม่ออก
เจ้าของคลิปได้บอกว่า เธอไม่ได้ลงมือเล่นเองทั้งในการสตรีมและการแข่งขัน แต่ใช้โปรแกรม Discord บนโทรศัพท์ที่ใช้แข่งเพื่อดูหน้าจอจากผู้เล่นตัวจริงที่เล่นแทนให้จากระยะไกล ส่วนสาเหตุที่ไม่มีใครสงสัยมาตลอดหลายปี เพราะเธอใช้วิธีดูภาพในจอแล้วขยับนิ้วทำท่าทางเลียนแบบให้ตรงกับจังหวะในเกม จนดูเหมือนว่าเธอกำลังควบคุมตัวละครด้วยตัวเองจริงๆ
แผนลวงนี้ส่งผลให้เธอได้รับโอกาสเซ็นสัญญากับสังกัดระดับโลกอย่าง Talon Esports และก้าวไปไกลถึงขั้นติดทีมชาติไทยในการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อช่วงปลายปี 2025 ที่ผ่านมา
แต่สุดท้ายทุกอย่างก็ถูกเปิดเผยออกมาในระหว่างการแข่งขันซีเกมส์ 2025 ซึ่งเหตุการณ์นี้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อวงการอีสปอร์ตไทย โดยตัวของ Tokyogurl ถูกสั่งตัดสิทธิ์ทันทีหลังพบความผิดปกติในการแข่งขัน ขณะที่เพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆได้ตัดสินใจถอนตัวออกจากการแข่งขัน แม้ว่าจะทีมชาติไทยชุดนี้จะมีลุ้นเหรียญรางวัลก็ตาม
และจากเหตุการณ์นี้ทำให้องค์กรอีสปอร์ตทั่วโลกเริ่มกลับมาเข้มงวดกับการตรวจสอบตัวตนและฝีมือที่แท้จริงของนักกีฬามากขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด “การเข้าทรง” ซ้ำรอยเดิม รวมไปถึงเหล่าเกมเมอร์และสตรีมเมอร์ที่ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมเนื่องจากข่าวฉาวนี้ โดยส่วนใหญ่ปรับให้คนดูสามารถเห็นหน้าจอมือถือของพวกเขาขณะที่กำลังไลฟ์อยู่
