“หยวน กวินรัฏฐ์” เผย เลือกตั้งครั้งนี้ ไม่รู้จะเลือกใครดี แนะเลือกประเทศอย่าเลือกคน

เผยแพร่: 08 ม.ค. 2569 15:31 น.
65
"หยวน กวินรัฏฐ์" ตั้งคำถาม เลือกตั้งครั้งนี้ ไม่รู้จะเลือกใครดี แนะเลือกประเทศอย่าเลือกคน

“หยวน กวินรัฏฐ์” อัดคลิปตั้งคำถาม เลือกตั้งครั้งนี้ ไม่รู้จะเลือกใครดี เพราะเลือกคนแล้วทำประเทศพัง แนะเลือกประเทศอย่าเลือกคน

หยวน กวินรัฏฐ์ ยศอมรสุนทร นักแสดงชื่อดัง โพสต์คลิปวิดีโอผ่านติ๊กต็อก ตั้งคำถามกับสังคมถึงการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงในเร็วๆ นี้ โดยกล่าวว่า “มีใครเป็นเหมือนผมบ้างมั้ยครับ เลือกตั้งครั้งนี้ไม่รู้ว่าจะเลือกใครดี เพราะว่าอะไร คนที่ชอบก็ไม่มี คนที่ไม่ดีน้อยก็ไม่มี ไม่มีชอบใครสักคนเลย แล้วก็ไม่รู้จักเลยว่าเค้าเป็นใคร ผลงานคืออะไร เป็นเหมือนกันมั้ยครับ

แต่จะบอกฝากไว้อย่างนึงนะครับว่า การเลือกตั้งในครั้งนี้เรามีบทเรียนจากครั้งที่ผ่านมานับครั้งไม่ถ้วน ทุกคนอย่าเลือกคน ให้เลือกประเทศไว้ก่อน เพราะว่าเลือกคนมาทีไรคนทำประเทศพังทุกที

แล้วอย่างหนึ่ง อย่าเห็นแก่เพื่อน อย่าเห็นแก่ญาติ อย่าเห็นแก่ครอบครัว ถามว่าไอ้คำนี้มันหมายความว่ายังไง ใครก็แล้วแต่ที่มันมาในลักษณะของเอาเพื่อน เอาญาติ เอาครอบครัว คนเหล่านี้ก็จะมาเอาผลประโยชน์ของประเทศเป็นของตัวเองเหมือนกัน เพราะเขารักพวกเขารักพ้อง เขาก็จะเอาแต่คนใกล้ตัวเขามาเพื่อตักตวง เขาไม่ได้มาเพื่อแบ่งปัน

ผมเองมีคนรู้จักลงสมัครเยอะมากทุกพรรคเลย แต่เขาจะให้ผมไปเดิน ผมไม่เดิน ผมไม่เข้าข้างใครทั้งนั้น คุณต้องหามาได้ด้วยตัวเอง ไม่ใช่เอาชื่อเสียงของผม ไปทำให้คุณได้

สำหรับผมนะ ผมรู้สึกว่าหลายๆ ครั้งที่ประเทศมันพัง ก็เพราะว่าเพื่อนพาเพื่อนไปโกยผลประโยชน์ เอาครอบครัวมาตักตวงผลประโยชน์ของประเทศ เอาญาติเข้ามาทำงาน สุดท้ายระบบเครือญาติ ระบบเพื่อนฝูง ระบบครอบครัวพังไม่รู้เท่าไหร่แล้ว ประเทศเพื่อนบ้านไงเห็นมั้ย ระบบครอบครัวก็เลยเป็นครอบครัวเดียวที่ได้ครอบครองประเทศไปเลย

หยวน กวินรัฏฐ์ อัดคลิปวิดีโอลง TikTok พูดเรื่องการเมือง
TikTok/ superyuanx

ผมก็เลยจะบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เลือกประเทศนะครับ อย่าเลือกคน แล้วยังไงต่อ การเลือกประเทศถ้ามันไม่มีดีสักคน มันก็ยังมีทางออกนะ ผมเองผมก็อยากจะให้ทุกคนคิดให้ดีๆ ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มันจะเป็นยังไง เราจะให้ประเทศเราล้มไม่ได้อีกแล้ว แล้วถ้าทุกคนออกมาร่วมแรงร่วมใจกันใช้สิทธิ์ใช้เสียงอย่างถูกต้อง ผมเชื่อว่าก็จะมีพลังและทางออกที่ทุกคนคาดไม่ถึงเช่นเดียวกัน

ฝากด้วยนะครับ อนาคตของประเทศไทยอยู่ในมือ อยู่ในหัวใจของทุกคน อย่าให้ประวัติศาสตร์ต้องซ้ำรอยเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา เงินไม่มา กากบาทไม่ไป ถ้าเสียงของคุณถูกซื้อได้ มันก็ไม่ต่างจากการที่เขาเลี้ยงข้าวคุณแค่มื้อเดียว แต่คุณต้องเป็นทาสรับใช้เขาไปตลอดทั้งชีวิต

และถ้าเงินซื้อประเทศได้ เราจะไม่มีประเทศให้อยู่กัน คนเหล่านั้นก็จะตักตวง แล้วเขาก็จะเอาเงินออกไปนอกประเทศไทย แต่เราต่างหากคนไทยที่จะไม่มีประเทศอยู่ เพราะฉะนั้นประเทศเราสำคัญสุดนะครับ เลือกประเทศ อย่าเลือกแค่คน”

@superyuanx

เลือกประเทศไทย อย่าเลือกแค่คน เพราะประเทศพังเพราะคนมาเยอะแล้ว… เพื่อนเอาเพื่อนมาทำงาน ญาติเอาญาติมาทำงาน ครอบครัวเอาครอบครัวมาทำงาน สุดท้ายก็ทำเพื่อเพื่อน เพื่อญาติ เพื่อครอบครัว แต่!!!ไม่ได้ทำเพื่อประเทศไทยเลย… ประเทศไทยในมือคุณ #เลือกตั้ง #เลือกประเทศไทย #อย่าเลือกคน #อย่ายอมให้เงินซื้อใคร #ประเทศไทยต้องเจริญ

♬ original sound – Superyuan – Superyuan

Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

