วิธีใช้สิทธิ “ไทยช่วยไทยพลัส” ซื้อตั๋ว BTS MRT รถเมล์ ผ่านแอปเป๋าตัง

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 02 มิ.ย. 2569 06:21 น.| อัปเดต: 01 มิ.ย. 2569 16:29 น.
โครงการ ไทยช่วยไทย พลัส 60/40 เปิดให้ใช้สิทธิแล้วตั้งแต่วันนี้ (1 มิ.ย.) ถึง 30 ก.ย. 2569 รัฐช่วยจ่ายให้ 60% ส่วนเราจ่ายเองแค่ 40% ใช้ได้สูงสุด 200 บาทต่อวัน และไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือน ผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ในเวลา 06.00 ถึง 23.00 น.

รถไฟฟ้า (BTS, MRT, ARL, สายสีแดง, สายสีทอง)

มีรถไฟฟ้าเข้าร่วมโครงการ 8 สาย ได้แก่ BTS, สายสีทอง, MRT (สีน้ำเงิน สีม่วง สีเหลือง สีชมพู), แอร์พอร์ต เรลลิงก์ และสายสีแดง

ขั้นตอนการใช้งาน

  1. เติมเงินเข้า G-Wallet ในแอปเป๋าตังให้พอสำหรับส่วนที่ต้องจ่ายเอง (40%)
  2. เปิดแอปเป๋าตัง เข้าเมนูโครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส 60/40”
  3. กด “สแกน QR เพื่อใช้สิทธิ”
  4. ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ห้องจำหน่ายตั๋ว เพื่อสแกน QR Code จากเครื่องของเจ้าหน้าที่ (ใช้กับตู้อัตโนมัติไม่ได้)
  5. ตรวจสอบยอดเงิน กดยืนยัน และใส่รหัส PIN 6 หลัก
  6. รับตั๋วเพื่อเดินทางได้เลย

สิ่งที่ทำได้และทำไม่ได้

ใช้ซื้อได้เฉพาะตั๋วเที่ยวเดียว (Single Journey) สำหรับบุคคลทั่วไปและผู้สูงอายุเท่านั้น ไม่สามารถเติมเงินในบัตรแมงมุม บัตร MRT EMV หรือบัตรแรบบิทได้ และไม่สามารถซื้อสะสมไว้ข้ามวันหรือซื้อตั๋วไปกลับล่วงหน้า รวมถึงไม่สามารถขอคืนเงินได้ทุกกรณี

รถเมล์ ขสมก.

ใช้ได้กับรถเมล์ ขสมก. ทุกคัน ทุกสาย

ขั้นตอนการใช้งาน

  1. บอกป้ายปลายทางกับพนักงานเก็บค่าโดยสาร
  2. เปิดแอปเป๋าตัง กดแบนเนอร์โครงการ
  3. เลือก “สแกน QR เพื่อใช้สิทธิ”
  4. สแกน QR Code จากเครื่อง “ถุงเงิน” ของพนักงาน
  5. ใส่รหัส PIN 6 หลัก เพื่อยืนยันการจ่าย

รถทัวร์ บขส. (เดินทางข้ามจังหวัด)

ใช้ได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋ว บขส. ทั่วประเทศ 139 แห่ง ซื้อได้ทุกมาตรฐานและทุกเส้นทาง และยังใช้ร่วมกับส่วนลดสมาชิก BKS Member (ลด 5 ถึง 10%) ได้อีกด้วย

กรณีพิเศษที่ควรรู้

หากค่าตั๋วเกินวงเงินที่รัฐช่วย ผู้โดยสารต้องจ่ายส่วนต่างด้วยเงินสดหรือ G-Wallet เพิ่มเติม และหากซื้อตั๋วแทนคนอื่น ต้องแจ้งชื่อและเลขบัตรประชาชนของผู้เดินทางจริงก่อนออกตั๋วทุกครั้ง ตั๋วที่ซื้อผ่านสิทธินี้ไม่สามารถขอคืนได้

ขนส่งอื่นๆ

แท็กซี่, วินมอเตอร์ไซค์, รถตู้, รถสองแถว และรถสามล้อ สามารถใช้สิทธิได้ หากผู้ให้บริการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการและมีแอปถุงเงิน โดยให้สแกนจ่ายเมื่อถึงจุดหมาย

เรือด่วนเจ้าพระยา ใช้สแกนซื้อตั๋วได้ที่ท่าเรือที่เข้าร่วมโครงการ

ข้อควรระวัง

รถเมล์ไฟฟ้าไทย สมายล์ บัส (TSB) ยังใช้สิทธิไทยช่วยไทยพลัสไม่ได้ เพราะระบบบนรถรองรับแค่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (แตะบัตรประชาชน) เท่านั้น ยังไม่รองรับการตัดเงินผ่านแอปถุงเงินในขณะนี้

วงเงิน 1,000 บาทต่อเดือน ใช้ไม่หมดจะหายไปทันที ไม่สามารถทบหรือสะสมไปเดือนถัดไปได้ ดังนั้นควรวางแผนการเดินทางให้ดีเพื่อให้ใช้สิทธิได้คุ้มที่สุดตลอด 4 เดือน

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com
