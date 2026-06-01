วิธีใช้สิทธิ “ไทยช่วยไทยพลัส” ซื้อตั๋ว BTS MRT รถเมล์ ผ่านแอปเป๋าตัง

โครงการ ไทยช่วยไทย พลัส 60/40 เปิดให้ใช้สิทธิแล้วตั้งแต่วันนี้ (1 มิ.ย.) ถึง 30 ก.ย. 2569 รัฐช่วยจ่ายให้ 60% ส่วนเราจ่ายเองแค่ 40% ใช้ได้สูงสุด 200 บาทต่อวัน และไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือน ผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ในเวลา 06.00 ถึง 23.00 น.
รถไฟฟ้า (BTS, MRT, ARL, สายสีแดง, สายสีทอง)
มีรถไฟฟ้าเข้าร่วมโครงการ 8 สาย ได้แก่ BTS, สายสีทอง, MRT (สีน้ำเงิน สีม่วง สีเหลือง สีชมพู), แอร์พอร์ต เรลลิงก์ และสายสีแดง
ขั้นตอนการใช้งาน
- เติมเงินเข้า G-Wallet ในแอปเป๋าตังให้พอสำหรับส่วนที่ต้องจ่ายเอง (40%)
- เปิดแอปเป๋าตัง เข้าเมนูโครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส 60/40”
- กด “สแกน QR เพื่อใช้สิทธิ”
- ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ห้องจำหน่ายตั๋ว เพื่อสแกน QR Code จากเครื่องของเจ้าหน้าที่ (ใช้กับตู้อัตโนมัติไม่ได้)
- ตรวจสอบยอดเงิน กดยืนยัน และใส่รหัส PIN 6 หลัก
- รับตั๋วเพื่อเดินทางได้เลย
สิ่งที่ทำได้และทำไม่ได้
ใช้ซื้อได้เฉพาะตั๋วเที่ยวเดียว (Single Journey) สำหรับบุคคลทั่วไปและผู้สูงอายุเท่านั้น ไม่สามารถเติมเงินในบัตรแมงมุม บัตร MRT EMV หรือบัตรแรบบิทได้ และไม่สามารถซื้อสะสมไว้ข้ามวันหรือซื้อตั๋วไปกลับล่วงหน้า รวมถึงไม่สามารถขอคืนเงินได้ทุกกรณี
รถเมล์ ขสมก.
ใช้ได้กับรถเมล์ ขสมก. ทุกคัน ทุกสาย
ขั้นตอนการใช้งาน
- บอกป้ายปลายทางกับพนักงานเก็บค่าโดยสาร
- เปิดแอปเป๋าตัง กดแบนเนอร์โครงการ
- เลือก “สแกน QR เพื่อใช้สิทธิ”
- สแกน QR Code จากเครื่อง “ถุงเงิน” ของพนักงาน
- ใส่รหัส PIN 6 หลัก เพื่อยืนยันการจ่าย
รถทัวร์ บขส. (เดินทางข้ามจังหวัด)
ใช้ได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋ว บขส. ทั่วประเทศ 139 แห่ง ซื้อได้ทุกมาตรฐานและทุกเส้นทาง และยังใช้ร่วมกับส่วนลดสมาชิก BKS Member (ลด 5 ถึง 10%) ได้อีกด้วย
กรณีพิเศษที่ควรรู้
หากค่าตั๋วเกินวงเงินที่รัฐช่วย ผู้โดยสารต้องจ่ายส่วนต่างด้วยเงินสดหรือ G-Wallet เพิ่มเติม และหากซื้อตั๋วแทนคนอื่น ต้องแจ้งชื่อและเลขบัตรประชาชนของผู้เดินทางจริงก่อนออกตั๋วทุกครั้ง ตั๋วที่ซื้อผ่านสิทธินี้ไม่สามารถขอคืนได้
ขนส่งอื่นๆ
แท็กซี่, วินมอเตอร์ไซค์, รถตู้, รถสองแถว และรถสามล้อ สามารถใช้สิทธิได้ หากผู้ให้บริการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการและมีแอปถุงเงิน โดยให้สแกนจ่ายเมื่อถึงจุดหมาย
เรือด่วนเจ้าพระยา ใช้สแกนซื้อตั๋วได้ที่ท่าเรือที่เข้าร่วมโครงการ
ข้อควรระวัง
รถเมล์ไฟฟ้าไทย สมายล์ บัส (TSB) ยังใช้สิทธิไทยช่วยไทยพลัสไม่ได้ เพราะระบบบนรถรองรับแค่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (แตะบัตรประชาชน) เท่านั้น ยังไม่รองรับการตัดเงินผ่านแอปถุงเงินในขณะนี้
วงเงิน 1,000 บาทต่อเดือน ใช้ไม่หมดจะหายไปทันที ไม่สามารถทบหรือสะสมไปเดือนถัดไปได้ ดังนั้นควรวางแผนการเดินทางให้ดีเพื่อให้ใช้สิทธิได้คุ้มที่สุดตลอด 4 เดือน
