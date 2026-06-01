ช็อก นักร้องสาว เลิกแฟนหนุ่มในวงการ หลังจับได้แอบถ่ายแม่ตอนอาบน้ำ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 01 มิ.ย. 2569 20:20 น.| อัปเดต: 01 มิ.ย. 2569 14:53 น.
ช็อก เพจดังเผย นักร้องสาวรับจ้างเปิดใจ เลิกแฟนหนุ่มมือซอ หลังจับได้แอบถ่ายแม่ขณะอาบน้ำถึง 2 ครั้ง ตอนนี้ยังตามง้อไม่หยุด

เจ๊ม้อย เพจดังที่ติดตามข่าวเรื่องเล่าในวงการบันเทิง เผยเรื่องราวของ นักร้องสาวรับจ้าง รายหนึ่งที่ออกมาเปิดเผยพฤติกรรมของอดีตแฟนหนุ่ม “มือซอ” ในวงการ หลังพบว่าเขาแอบถ่ายวิดีโอแม่ของเธอขณะอาบน้ำถึง 2 ครั้ง

เหตุเกิดขึ้นเมื่อ 3 ปีที่แล้ว ทั้งคู่เพิ่งเริ่มคบหากัน ก็จับได้ว่าแฟนหนุ่มซึ่งขอเรียกว่า “บอย” แอบถ่ายวิดีโอแม่ของเธอไว้ในโทรศัพท์ขณะอาบน้ำเป็นครั้งแรก แม้จะโกรธและตกใจ แต่เธอเลือกลบคลิป เก็บเรื่องไว้คนเดียว ไม่บอกแม้กระทั่งแม่ของตัวเอง

จนกระทั่งเกิดเหตุครั้งที่ 2 ขณะที่แม่กำลังอาบน้ำอยู่ในบ้าน ส่วนบอยนั่งอยู่บริเวณเปลใต้ถุนบ้าน ต่อมาแม่เดินมาถามเธอว่ามีใครมาแอบถ่ายหรือเปล่า เธอเองยังงงเพราะกำลังคุยโทรศัพท์อยู่ในห้อง แต่ก่อนที่เธอจะถามบอย เขากลับพูดขึ้นมาเองว่า “น้องคิดว่าพี่เป็นคนทำใช่ไหม” ซึ่งยิ่งทำให้เธอแน่ใจว่าเขาคือคนทำ

หลังจากนั้นนักร้องสาว พยายามตีตัวออกห่าง แต่บอยยังตามง้อและไปขอโทษแม่ ซึ่งคุณแม่ไม่ยอมอโหสิ ฝ่ายหญิงจึงตัดสินใจบล็อกบอยทุกช่องทางและตัดออกจากชีวิตไปเลย

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากอยู่ในวงการเดียวกัน ทำให้ต้องพบหน้ากันอยู่เสมอเวลามีคนจ้างงาน บอยยังพยายามเดินตามถึงรถเพื่อขอคืนดี นอกจากนี้ยังปล่อยข่าวบอกคนอื่นว่าเธอทิ้งไปมีคนใหม่ ทั้งที่ไม่เคยยอมรับความผิดของตัวเอง

เธอฝากถึงคนที่ยังจ้างงานหรือซัพพอร์ตบอยด้วยว่า “ถ้าบอยยังลอยหน้าลอยตาอยู่ในสังคมได้ ก็อาจไปทำแบบนี้กับคนอื่นอีก”

ทั้งนี้ พฤติกรรมแอบถ่ายบุคคลอื่นขณะเปลี่ยนเสื้อผ้าหรืออาบน้ำ ถือเป็นความผิดตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง มีโทษทั้งจำคุกและปรับ ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อสามารถแจ้งความดำเนินคดีได้ทันทีบ

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

