รัฐบาลแจ้งความเอาผิดคนปล่อยข่าวเท็จ ยืนยันยังไม่มีการเปิดด่านอรัญประเทศ จ.สระแก้ว เพื่อให้นักเรียนกัมพูชาเข้ามาเรียนหนังสือ
น.ส.รัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ อ้างว่ามีการเปิดด่านอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เพื่อให้นักเรียนกัมพูชาเข้ามาเรียนหนังสือว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวเท็จ และทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ชายแดน
ทั้งนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการบริหารสถานการณ์ชายแดน โดยกำชับทุกหน่วยงานให้ดำเนินการด้วยความรอบคอบ คำนึงถึงความรู้สึกของประชาชน และยึดความมั่นคงของรัฐเป็นหลัก
โดยล่าสุด ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้รายงานต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยว่า ได้สั่งการให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมหน่วยงานด้านความมั่นคง นำสื่อมวลชนลงพื้นที่บริเวณด่านคลองลึก เวลา 15.30 น. ของวันที่ 1 มิ.ย. 69 เพื่อให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ด้วยตนเอง และยืนยันว่าไม่มีการเปิดด่านตามที่ปรากฏในสื่อแต่อย่างใด
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การนำสื่อมวลชนลงพื้นที่ครั้งนี้ เป็นการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา เพื่อให้สังคมเห็นข้อเท็จจริง ไม่ปล่อยให้ข่าวปลอมถูกใช้สร้างความสับสน หรือบิดเบือนมาตรการด้านความมั่นคงของรัฐ
พร้อมกันนี้ เมื่อเวลา 16.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้มอบอำนาจให้ฝ่ายกฎหมายเข้าแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อผู้ใช้บัญชีเฟซบุ๊กที่เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว ที่ สภ.คลองลึก ในความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ มาตรา 14 (2) เรียบร้อยแล้ว
“รัฐบาลเคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน แต่การเผยแพร่ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับชายแดนเป็นเรื่องร้ายแรง เพราะกระทบความเข้าใจของสังคม กระทบการทำงานของเจ้าหน้าที่ และอาจสร้างความตื่นตระหนกโดยไม่จำเป็น” น.ส.รัชดา กล่าว
น.ส.รัชดา กล่าวว่า รัฐบาลจะดำเนินมาตรการที่เกี่ยวข้องกับชายแดนไทย–กัมพูชาภายใต้หลักความมั่นคง กฎหมาย และข้อเท็จจริง ไม่ใช่กระแสข่าวลือในสื่อออนไลน์ ผู้ใดเผยแพร่ข่าวเท็จจนทำให้ประชาชนเข้าใจผิด ต้องรับผิดตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด
