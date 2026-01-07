ข่าว

โรส ลอนดอน ตาสว่างแล้ว เคยหมิ่นเจ้า ร่ำไห้ขอโทษ แนะเด็ก อย่าเลือกพรรคทุนตะวันตก

เผยแพร่: 07 ม.ค. 2569 14:44 น.
โรส ลอนดอน ตาสว่างแล้ว เคยหมิ่นเจ้า ร่ำไห้ขอโทษ แนะเด็ก อย่าเลือกพรรคทุนตะวันตก

โรส ฉัตรวดี อมรพัฒน์ ตาสว่างแล้ว เคยหมิ่นเจ้า อัปคลิปร่ำไห้ขอโทษ รู้สึกพระราชกรณยกิจในหลวง แนะเด็ก อย่าเลือกพรรคทุนตะวันตก

เซอร์ไพรส์กลับขั้วการเมืองรับต้นปี 2026 “โรส ฉัตรวดี อมรพัฒน์” หรือที่รู้จักกันในฉายา “โรส ลอนดอน”หญิงไทยในต่างแดนผู้เคยเปิดหน้าวิพากษ์วิจารณ์สถาบันฯ อย่างรุนแรงเมื่อทศวรรษก่อน ได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอทั้งน้ำตา ประกาศกลับตัวกลับใจ ขอขมาต่อสิ่งที่เคยล่วงเกิน พร้อมเตือนสติคนรุ่นใหม่ถึงภัยคุกคามจากต่างชาติ มีคู่กรณีเก่าอย่าง “ดีเจมะตูม-เตชินท์ พลอยเพชร” เข้ามาคอมเมนต์อโหสิกรรม ปิดฉากความขัดแย้งอย่างเป็นทางการ

โรสเปิดใจเล่าถึงจุดเริ่มต้นของการหลงผิดว่า ตนเป็นคนไทยในต่างแดนกลุ่มแรกๆ ที่ออกมาเคลื่อนไหว อ้างว่าได้รับอิทธิพลจากสื่อต่างประเทศ (BBC) ที่นำเสนอภาพเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง ประกอบกับการเสพข้อมูลจากกลุ่มผู้ลี้ภัยทางการเมืองในขณะนั้น เปรียบเสมือนการฟังนิทานหลอกเด็ก ทำให้ตนซึ่งห่างไกลจากข้อมูลอีกด้านหลงเชื่อและออกมาโจมตีสถาบันฯ

พฤติกรรมของตนเองตอนนั้นสร้างรอยร้าวลึกในครอบครัว พ่อกับแม่ที่เป็นข้าราชการและเจ้าของธุรกิจต้องเผชิญแรงกดดันอย่างหนัก เพื่อนฝูงเลิกคบหา แต่ด้วยความหัวร้อนในวัยนั้น ทำให้เธอไม่ฟังคำเตือนของพ่อที่พยายามชี้ให้เห็นถึงพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ 9

โรสเผยว่า ในช่วงล็อกดาวน์โควิด-19 ที่ทำให้เธอมีเวลาค้นคว้าข้อมูลการเมืองโลกและการเมืองไทยเชิงลึก จนพบคำตอบว่าปัญหาความวุ่นวายในไทยไม่ได้เกิดจากสถาบันพระมหากษัตริย์ แต่เกิดจากกลุ่มการเมืองและขบวนการที่วางแผนกันเป็นระบบ โดยมีต่างชาติรอแทรกแซง

ในคลิปดังกล่าว โรสได้ฝากข้อความถึงคนรุ่นใหม่ที่มีสิทธิเลือกตั้ง ให้ระมัดระวังการเลือกพรรคการเมืองที่มีเบื้องหลังเชื่อมโยงกับต่างชาติ ซึ่งจ้องจะเข้ามาครอบงำและแทรกแซงการปกครองไทยผ่านการแก้รัฐธรรมนูญ เธอระบุอย่างดุเดือดว่า กษัตริย์และราชวงศ์สร้างแผ่นดินนี้มาเป็นร้อยปี ไม่มีทางขายชาติ พร้อมเตือนให้หลีกเลี่ยงพรรคการเมืองบางกลุ่มที่เธอมองว่าเป็นอันตรายต่อความมั่นคง

ปัจจุบัน โรสระบุว่าชีวิตมีความสุขมาก เงินทองไหลมาเทมา ที่สำคัญคือความสัมพันธ์ในครอบครัวและเพื่อนฝูงกลับมาดีดังเดิม เธอได้ฝากคำขอโทษไปยังบุคคลในวังและอดีตนายกฯ (ลุงตู่) ผ่านคนรู้จัก พร้อมแสดงความตื้นตันใจถึงเหตุการณ์ที่ทหารไทยได้รับชัยชนะในกรณีพิพาทชายแดน (กรณีเขมร) ซึ่งทำให้เธอร้องไห้ด้วยความภูมิใจในความเป็นไทย

ล่าสุด ดีเจมะตูม คู่ปรับเก่าที่เคยทำคลิปตอบโต้กันอย่างดุเดือดเมื่อ 10 ปีก่อน ได้เข้ามาคอมเมนต์ระบุว่า ปี 2026 เป็นปีแห่งการปลดล็อก ตนขอใช้พื้นที่นี้ขออภัยที่เคยใช้วาจาไม่สุภาพในอดีตเนื่องจากยังเด็กกว่า และขออโหสิกรรมให้แก่กัน

“ไม่ว่าความคิดเราในอดีต ปัจจุบัน หรือในอนาคตจะแตกต่างกันยังไง สุดท้ายเราคือคนไทยเหมือนกันครับ มะตูมไม่ติดค้างอะไรแล้วครับ” ดีเจมะตูมกล่าวทิ้งท้าย พร้อมสวัสดีปีใหม่แก่โรสและครอบครัว

เผยแพร่: 07 ม.ค. 2569 14:44 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger

