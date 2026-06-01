หดหู่ พ่อ 66 ไม่มีงานทำ บีบคอลูก ป.6 ดับ มองไม่เห็นอนาคต กลัวลูกกำพร้าอยู่โดดเดี่ยว
เหตุสะเทือนใจที่ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคมที่ผ่านมา ตำรวจได้จับกุม นายโยชิอิ โทชิฮิโกะ วัย 66 ปี ชายว่างงาน หลังพบว่าเขาได้ฆ่า ด.ช.โยชิอิ ไทเซ อายุประมาณ 12 ปี บุตรชายซึ่งกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภายในอพาร์ตเมนต์ที่พักในย่านนามิกิโช เมืองนาริตะ จังหวัดชิบะ ก่อนถูกส่งตัวฟ้องต่อพนักงานอัยการในเวลาต่อมา
จากการสอบสวน นายโยชิอิให้การยอมรับว่า “บีบคอจนเสียชีวิต” จากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่พบว่าผู้ต้องหาได้ให้การว่า “ไม่มีเงิน มองอนาคตไม่เห็น ไม่อยากให้ลูกต้องอยู่คนเดียวในโลกนี้” ซึ่งตำรวจกำลังสอบสวนในแนวทางว่าคดีนี้อาจเป็นกรณี พ่อฆ่าลูกแล้วตั้งใจฆ่าตัวตายตาม หรือที่เรียกในภาษาญี่ปุ่นว่า “มูริชินจู”
ลักษณะนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ในสังคมญี่ปุ่น ซึ่งมีสถิติการฆ่าตัวตายพร้อมสมาชิกในครอบครัวในช่วงที่ผู้ปกครองประสบปัญหาทางการเงินหรือวิกฤตชีวิตอย่างรุนแรง โศกนาฏกรรมล่าสุดย้ำให้เห็นถึงปัญหาเชิงโครงสร้างด้านสวัสดิการ การขาดระบบช่วยเหลือทางสังคมที่เข้าถึงได้จริงสำหรับผู้ที่อยู่ในภาวะสิ้นหวัง
