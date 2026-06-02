“แก้วตา” เข้าแจ้งความชาวเน็ต 16 ราย โพสต์ข้อความใส่ร้าย-บิดเบือน ทำเสียชื่อเสียง

แก้วตา ธิษะณา เข้าแจ้งความชาวเน็ต 16 ราย โพสต์ข้อความใส่ร้าย-บิดเบือน ทำเสียชื่อเสียง ขอการเมืองแข่งกันด้วยข้อเท็จจริง
น.ส.ธิษะณา ชุณหะวัณ หรือ แก้วตา อดีต สส.พรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่าตนได้เข้าแจ้งความผู้ใช้เฟซบุ๊กเผยแพร่ข้อความบิดเบือนใส่ร้าย ทำให้ตนเสียชื่อเสียง
โดย น.ส.ธิษะณา ระบุว่า “วันนี้ (1 มิ.ย. 69) ดิฉันได้ดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีต่อผู้ที่เผยแพร่ข้อความอันเป็นการใส่ร้ายป้ายสี บิดเบือนข้อเท็จจริง และทำให้ดิฉันได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียง รวมทั้งสิ้น 16 ราย
การวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองเป็นสิทธิที่ทำได้ แต่การสร้างเรื่องเท็จ กล่าวหาโดยปราศจากหลักฐาน หรือใช้ถ้อยคำที่มีเจตนาทำลายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่ใช่เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
ดิฉันเคารพสิทธิของประชาชนในการตรวจสอบนักการเมืองเสมอ แต่เส้นแบ่งระหว่าง “การตรวจสอบ” กับ “การใส่ร้าย” ต้องมีอยู่จริงในสังคมประชาธิปไตย นับจากนี้ ผู้ใดที่ยังคงเผยแพร่ ผลิตซ้ำ หรือส่งต่อข้อมูลเท็จ ดิฉันจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด ทั้งคดีอาญาและคดีแพ่ง เพื่อปกป้องสิทธิ ชื่อเสียง และความจริง
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 การใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สามโดยประการที่น่าจะทำให้เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง เข้าข่ายความผิดฐานหมิ่นประมาท และหากกระทำโดยการโฆษณาหรือเผยแพร่ต่อสาธารณะ อาจเกี่ยวข้องกับมาตรา 328 ด้วย
ขอให้สังคมการเมืองแข่งขันกันด้วยข้อเท็จจริง เหตุผล และนโยบาย ไม่ใช่การทำลายกันด้วยข่าวเท็จและความเกลียดชังค่ะ”
