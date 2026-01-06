ไอซ์ เผยสาเหตุ ถูกรุมยำช่วงใกล้เลือกตั้ง แฉเบื้องหลัง ขัดขากลุ่มทุน-เสือนอนกิน
ไอซ์ รักชนก แฉเบื้องหลังโดนเสิร์ฟยำรวมช่วงเลือกตั้ง ชี้เหตุขัดขากลุ่มทุน-เสือนอนกิน จนถูกสร้างเรื่องโจมตี แก้ ม. 112-รัฐธรรมนูญ ถูกป้ายสีด้อยค่าทหาร
สนามเลือกตั้งเริ่มระอุขึ้นทุกขณะ ล่าสุด ไอซ์ รักชนก ศรีนอก พรรคประชาชน ออกมาอัดคลิปวิดีโอเปิดใจถึงกระแสการโจมตีทางการเมืองที่ถาโถมเข้าใส่พรรคอย่างหนักในช่วงนี้ เจ้าตัวระบุชัดเจนว่าไม่ต้องแปลกใจที่เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ เพราะนโยบายของพรรคเปรียบเสมือนการเดินไปเหยียบเท้าผู้มีอิทธิพลและกลุ่มผลประโยชน์
ไอซ์ รักชนก ชี้แจงว่า สาเหตุที่พรรคโดนถล่มไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เป็นผลพวงจากการประกาศนโยบายที่ไปกระทบโครงสร้างผลประโยชน์มหาศาลของผู้มีอำนาจเดิม เธอไล่เรียงกลุ่มที่จะเสียประโยชน์หากพรรคประชาชนได้เข้ามาทำงาน จึงไม่แปลกที่กลุ่มเสียผลประโยชน์จะร่วมมือกันโจมตี เพราะไม่มีใครออกมาพูดหรอกว่าตัวเองกำลังจะเสียผลประโยชน์ แต่จะเลือกใช้วิธีสร้างเรื่องเล่าอื่นขึ้นมาแทน
“ขอเวลาสัก 5 นาทีนะคะฟังให้จบ เข้าสู่ช่วงเลือกตั้งแล้ว พรรคประชาชนโดนโจมตีหนักมาก ยิ่งเข้าใกล้มากเท่าไหร่จะยิ่งเข้มข้นรุนแรงมากกว่านี้อีก ทุกคนไม่ต้องแปลกใจหรอก เพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราประกาศว่าจะทำ ไม่ว่าจะเป็น การปฏิรูประบบราชการ การทำให้เสือนอนกินในกองทัพหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมทั้งคนที่ได้ประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้างมันจะทำแบบเดิมไม่ได้อีก กลุ่มทุนพลังงานจะเสียประโยชน์ กอบโกยเท่าเดิมไม่ได้ หรือกลุ่มทุนค้าปลีกต้องโดนเอาผิดเรื่องปลาหมอคางดำ พวกสแกมเมอร์-คนเทา ๆ ไม่สามารถทำอะไรได้สะดวกแบบเดิม มันจะแปลกอะไรถ้าเขาจะร่วมใจกันเสิร์ฟยำรวมตีนให้เรา มันไม่มีใครพูดเรื่องที่ตัวเองเสียประโยชน์หรอก
ทุกคนก็จะสร้างเรื่องเล่าขึ้นมา ซึ่งเรื่องเล่าที่ตอนนี้ได้ผมก็จะมีอยู่ประมาณ 3 เรื่อง ได้แก่
1. xึงเป็นพวกล้มเจ้า และ จะแก้แต่ ม. 112
2. ไม่สนใจเศรษฐกิจปากท้องอะไรเลย จะแก้แต่รัฐธรรมนูญอย่างเดียว
3. ทหารมีไว้ทำไม เป็นพวกพรรคด้อยค่าทหาร
คนที่ไม่สนับสนุนพรรคซื้อ 3 เหตุผลนี้ เพราะถูกทำให้เชื่อว่าเราเป็นแบบนั้นจริง ๆ แต่เรามีความเชื่อว่าคนที่สนับสนุนมีเหตุผลหลากหลายที่จะซัพพอร์ต บางคนอาจจะชอบนโยบายทลายทุนผูกขาด บางคนอาจจะชอบนโยบายปฏิรูปรัฐบาล ปฏิรูประบบจัดซื้อจัดจ้างประหยัดภาษี บางคนอาจจะชอบนโยบายที่เกี่ยวกับ SME นโยบายหมาแมว อาจจะสนับสนุนนโยบายแรงงานหรือชอบเรื่องประกันสังคม”
