ม้า อรนภา โชว์แชทเด็กเคยด่าทักขอโทษ สารภาพผิด โดนปั่นหัว-ถูกชักจูง

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 05 ม.ค. 2569 10:02 น.| อัปเดต: 05 ม.ค. 2569 10:04 น.
93
ม้า อรนภา เผยโมเมนต์ใจฟูรับปีใหม่ เด็กที่เคยด่ากลับใจทักขอโทษ

ม้า อรนภา เผยของขวัญปีใหม่ เด็กเคยด่ากลับใจทักขอโทษ ยอมรับเข้าใจผิด-ถูกชักจูง ตอนนี้รู้ความจริง โซเชียลแห่คอมเมนต์ส่งกำลังใจล้นหลาม

กาลเวลาพิสูจน์คนของจริง หลังจากห่างหายจากหน้าจอไปนาน เพราะกระแสสังคมในอดีต ล่าสุด พิธีกรฝีปากกล้า ม้า อรนภา เปิดใจหมดเปลือกถึงมรสุมชีวิตที่ผ่านมา พร้อมเผยเรื่องราวสุดพีคที่ทำเอาหลายคนต้องอึ้ง เมื่อเด็กที่เคยรุมด่าทอในโลกโซเชียลต่างทยอยทักข้อความมาขอโทษ พร้อมสารภาพความจริงบางอย่างที่เปลี่ยนไป

ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 28 พ.ย. ที่ผ่านมา ในรายการแฉ ม้า อรนภา เปิดใจถึงเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องยุติบทบาทในวงการบันเทิง โดยยืนยันหนักแน่นว่า “ตนไม่เคยเสียใจกับจุดยืนของตัวเอง” สาเหตุที่ไม่ได้ขอโทษในตอนนั้น เพราะไม่ได้ด่าใครลอย ๆ แต่เป็นการตอบโต้ผู้ที่จาบจ้วงสถาบันฯ ซึ่งเป็นสิ่งที่ตนรับไม่ได้

ส่วนเรื่องการถูกปลดงาน มองด้วยหลักธรรมเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป ถือว่าโชคดีที่ทำงานมา 30 กว่าปี กอบโกยมาคุ้มแล้ว ถึงเวลาได้พักผ่อน

ล่าสุด ม้า อรนภา โพสต์ข้อความต้อนรับปีใหม่ ระบุแคปชั่นว่า “เป็นของขวัญชิ้นใหญ่สำหรับปีใหม่นี้ ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ” ซึ่งเป็นข้อความจากทางบ้านที่ส่งมาขอโทษ พร้อมอวยพรว่า “ขอโทษที่เคยคอมเมนต์ด่าพี่ม้าตามสื่อโซเซียล เพราะความเข้าใจผิด สื่อกระแสสังคม คนรอบตัวกดดัน เป็นเด็กไม่รู้เดียงสา และ ความโง่ของตัวเอง จึงถูกชักจูงได้ง่าย ตอนนี้รู้ความจริงทุกอย่าง อย่างกระจ่างใจแล้ว รู้ซึ้งทุกอย่างแล้วว่าใครเป็นอย่างไร #อยู่ทีมนายหลวงไม่ต้องกังวลใจ ขอให้พี่ม้ามีความสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรง”

หลังจากเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตจำนวนมากต่างเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจให้พิธีกรคนดังอย่างล้นหลาม โดยเสียงส่วนใหญ่ชื่นชมในความอดทนและจุดยืนที่มั่นคง เช่น “เป็นกำลังใจให้แม่มาตลอดและเชื่อมาตลอดว่าคนที่รักสถาบันล้วนแล้วแต่มีสำนึกที่ดีคะ และจะคอยส่งกำลังใจให้แม่ตลอดไปนะคะ HNY นะคะ”

“รักพี่ม้าค่ะ เชื่อในพี่ม้ามาตลอดค่ะ

“จำได้ว่า ตอนเกิดเรื่องได้ส่งไดเร็กไอจีไปให้กำลังใจพี่ม้า แต่ช่วงนั้นพี่ม้าคงไม่อยากรับรู้โซเชียลเลยไม่เปิดอ่าน เลยลบไปตอนนี้ดีใจที่พี่ม้ารู้ว่าพัชมีกำลังใจเล็ก ๆ ให้พี่เสมอค่ะ”

“อยากให้ ผู้ใหญ่ในวงการบันเทิงให้โอกาสพี่ม้าได้กลับเข้าวงการ เพื่อ สร้างความบันเทิงให้กับผู้คนอีกครั้ง”

ม้า อรนภา ขอบคุณชาวเน็ตกลับมาขอโทษ
ภาพจาก Instagram : maornapa
ม้า อรนภา
ภาพจาก Instagram : maornapa

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Ornapa Krisadee (@maornapa)

