รวยไม่ไหว! หวยรางวัลที่ 1 แตก 20 ล้านคนเดียว กวาดรวม 180 ล้านบาท

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 01 มิ.ย. 2569 16:58 น.| อัปเดต: 01 มิ.ย. 2569 16:58 น.
64
ผลสลากดิจิทัล งวด 1 มิถุนายน 2569 รางวัลที่ 1 เลข 173770 แจกรวม 180 ล้านบาท

Krungthai Care รายงานผลสลากกินแบ่งดิจิทัล งวดประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2569 โดยมีรายละเอียดรางวัลดังนี้

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 173770 มีใบที่ถูกรางวัลทั้งสิ้น 30 ใบ รวมเงินรางวัล 180 ล้านบาท แบ่งเป็นผู้โชคดีที่ถูก 1 ใบ จำนวน 10 คน และผู้โชคดีที่ถูกถึง 20 ใบในคนเดียว อีก 1 คน

รางวัลสลากตัวเลขสามหลัก

  • สามตรง: 770 รางวัลละ 7,056 บาท
  • สามสลับหลัก: 077 และ 707 รางวัลละ 2,985 บาท
  • สองตรง: 95 รางวัลละ 313 บาท

รางวัลพิเศษ เลข 770000002443 รางวัลละ 746,020 บาท

ผู้ที่ถือสลากดิจิทัลสามารถตรวจสอบและรับเงินรางวัลผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai Care ได้โดยตรง โดยไม่ต้องนำสลากไปขึ้นเงินที่สำนักงานสลากเหมือนสลากกระดาษ

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

