ข่าว
รวยไม่ไหว! หวยรางวัลที่ 1 แตก 20 ล้านคนเดียว กวาดรวม 180 ล้านบาท
ผลสลากดิจิทัล งวด 1 มิถุนายน 2569 รางวัลที่ 1 เลข 173770 แจกรวม 180 ล้านบาท
Krungthai Care รายงานผลสลากกินแบ่งดิจิทัล งวดประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2569 โดยมีรายละเอียดรางวัลดังนี้
รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 173770 มีใบที่ถูกรางวัลทั้งสิ้น 30 ใบ รวมเงินรางวัล 180 ล้านบาท แบ่งเป็นผู้โชคดีที่ถูก 1 ใบ จำนวน 10 คน และผู้โชคดีที่ถูกถึง 20 ใบในคนเดียว อีก 1 คน
รางวัลสลากตัวเลขสามหลัก
- สามตรง: 770 รางวัลละ 7,056 บาท
- สามสลับหลัก: 077 และ 707 รางวัลละ 2,985 บาท
- สองตรง: 95 รางวัลละ 313 บาท
รางวัลพิเศษ เลข 770000002443 รางวัลละ 746,020 บาท
ผู้ที่ถือสลากดิจิทัลสามารถตรวจสอบและรับเงินรางวัลผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai Care ได้โดยตรง โดยไม่ต้องนำสลากไปขึ้นเงินที่สำนักงานสลากเหมือนสลากกระดาษ
