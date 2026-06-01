สรุปดราม่า วิกรม เปิดหา ท็อป LazyLoxy โต้เดือด เบียร์แฉ ความลับ 3 ปี อิรุงตุงนังแบบงงๆ

Thaiger เผยแพร่: 01 มิ.ย. 2569 17:30 น.| อัปเดต: 01 มิ.ย. 2569 17:06 น.
จุดเริ่มต้นดราม่า วิกรม ปัญจมาพิรมย์ หรือที่รู้จักกันในชื่อ “ราชานมดิบ” คอนเทนต์ครีเอเตอร์ชื่อดังและอดีตผู้เข้าแข่งขันรายการ The Face Men Thailand โพสต์คลิปเต้นคู่กับ เบียร์ เดอะวอยซ์ ภัสรนันท์ อัษฎมงคล นักร้องและอดีตผู้เข้าแข่งขันรายการ The Voice Thailand ที่ประเทศอังกฤษ

ปัญหาดันเกิดเพราะ ในโพสต์นั้นวิกรมแท็กชื่อ ท็อป LazyLoxy ศิลปินฮิปฮอปชื่อดัง ซึ่งเป็นอดีตแฟนของเบียร์ พร้อมข้อความ “Lazyloxy ทำไรอยู่ค้าบ”

เบียร์เข้ามาคอมเมนต์ว่า “เก๋าจัดเลย” ทำให้เรื่องเริ่มถูกจับตามอง

ท็อป LazyLoxy ตอบโต้ โพสต์สตอรี่ Instagram ทันที แท็กหาเบียร์โดยตรงด้วยข้อความรุนแรงว่า “จะไปกับเด็กเห่อหมอXที่ไหนก็ไปเถอะ บอกมันด้วยอย่าเอาชื่อกูไปพิมพ์เล่น” และยังโพสต์เพิ่มว่า “กูไม่ได้เสียดายอะไรเลย ก็แค่เกลียดวิธีที่พวกมึงให้หาแสงกันนี่แหละ”

เบียร์ไม่ยอมเงียบ อัดคลิปตอบโต้ทันที พร้อมเปิดเผยว่าที่ท็อปโกรธนั้นไม่มีเหตุผล เพราะตนไม่ได้บอกให้วิกรมแท็ก จากนั้นเบียร์โพสต์สตอรี่เปิดเรื่องที่เก็บงำมานานว่า ระหว่างที่ทั้งคู่ยังคบกันอยู่ ท็อปเคยไปมีความสัมพันธ์กับแฟนคลับ และตนต้องเก็บความลับเรื่องนี้มาตลอด 3 ปี ทิ้งท้ายว่า “กูเก็บความลับมาได้ตั้ง 3 ปี จนกระทั่งมึงสลิ้งแตกเนี่ย มึงอย่าคิดว่าสลิ้งแตกได้คนเดียวนะ”

เบียร์ยังตั้งคำถามกลับว่า ระหว่างการเต้นคู่ในคลิปสั้น กับการที่แฟนหนุ่มแอบมีอะไรกับแฟนคลับทั้งที่ยังคบกันอยู่ อะไรน่าโมโหกว่ากัน

ต่อมา วิกรมโพสต์สตอรี่ระบุว่าตนเองเพียงแท็กเพื่อหยอกเล่น ไม่ได้มีเจตนาร้าย และวิจารณ์ท็อปที่เลือกมาด่าเบียร์แทนที่จะมาด่าตนซึ่งเป็นคนแท็กก่อน พร้อมระบุว่าหลังจากรับรู้เรื่องราวทั้งหมดแล้ว เห็นว่าเบียร์เป็นฝ่ายที่ถูกกระทำมาตลอด

