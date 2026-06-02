สายการบินสหรัฐฯวุ่น เจอวัยรุ่นตั้งชื่อบลูทูธว่า “ระเบิด” หันเครื่องบินกลับอากาศ
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม เว็บไซต์ แอร์ไลฟ์ รายงานเหตุวุ่นวาย ภายหลังจากที่เที่ยวบิน UA236 ของสายการบินยูไนเต็ดแอร์ไลน์ ต้องบินกลับท่าอากาศยานนานาชาตินวร์กลิเบอร์ตี ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ภายหลังจากที่บลูทูธของผู้โดยสารตั้งชื่อว่า “ระเบิด” (Bomb)
โดยเที่ยวบินดังกล่าวเดินทางจากรัฐนิวเจอร์ซีย์ และมีจุดหมายที่ปัลมา เดอ มายอร์กา ประเทศสเปน ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในระหว่างที่เครื่องบินกำลังบินเหนือมหาสมุทรแอตแลนติก
ทางเจ้าหน้าที่ได้ขอให้ผู้โดยสารปิดเครื่องมือสื่อสารและบลูทูธ แต่มีผู้โดยสารสองคนไม่ได้ปิด และหนึ่งในนั้นเป็นของวัยรุ่นอายุ 16 ปี ที่ตั้งชื่อบลูทูธของตนเองว่าระเบิด และมีผู้โดยสารและลูกเรือได้รับแจ้งเตือนว่าจะเชื่อมต่อกับ “ระเบิด” หรือไม่ ทำให้ทางเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามมาตรการรักษาความปลอดภัย และหันเครื่องกลับทันที
เมื่อกลับถึงสนามบินทางเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าตรวจสอบ และไม่พบว่ามีระเบิด นอกจากนี้ผู้โดยสารที่เหลือต้องเข้ารับการตรวจสัมภาระอย่างเข้มงวด ก่อนจะได้รับอนุญาตให้เดินทางได้
