พี่เลี้ยงอำมหิต ฆ่าโหดเด็ก 7 ศพ พ้นโทษแล้ว จะกลับมาเป็นพี่เลี้ยงต่อ คนออสงง แบบนี้ก็ได้เหรอ
คดีดังออสเตรเลีย พี่เลี้ยงอำมหิต ฆาตกรต่อเนื่องแฝงตัวเป็นคุณยายใจดี พ้นโทษแล้ว กลับมาทำอาชีพพี่เลี้ยงต่อ แบบนี้ก็ได้เหรอ
ภาพหญิงชราวัย 63 ปี ท่าทางใจดี นั่งรถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าไปมาในหมู่บ้าน ใครเห็นก็คงคิดว่าเป็นคุณยายธรรมดาๆ ที่รักเด็ก แต่สำหรับชาวเมือง Lake Haven ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย พวกเขาหารู้ไม่ว่า หญิงชราผู้นี้คือเจ้าของฉายา “The Babysitter Killer” (พี่เลี้ยงฆาตกร) ผู้ก่อคดีสะเทือนขวัญฆ่าเด็กทารกมาแล้วถึง 3 ศพ และพยายามฆ่าอีก 2 ราย
สิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่แค่ประวัติของเธอ แต่คือความจริงที่ว่า หลังพ้นโทษแล้ว เปลี่ยนชื่อใหม่ และกำลังกลับมารับจ้างเลี้ยงเด็กอีกครั้ง โดยที่พ่อแม่เด็กไม่รู้อิโหน่อิเหน่เลย
จุดเริ่มต้นของปีศาจในคราบพี่เลี้ยง
ย้อนกลับไปในช่วงปลายยุค 70s ถึงต้นยุค 80s ในย่าน Claymore ทางตะวันตกของซิดนีย์ เฮเลน แพทริเซีย มัวร์ ในเวลานั้นยังเป็นเพียงวัยรุ่นสาวที่ดูเงียบขรึม
โศกนาฏกรรมเริ่มขึ้นในเดือนมีนาคม ปี 1979 เมื่อ “แอนดรูว์” น้องชายแท้ๆ วัย 14 เดือนของเธอเสียชีวิตขณะที่เธอกำลังดูแลอยู่ ในตอนนั้นทุกคนเชื่อว่าทารกเสียชีวิตจาก โรคไหลตายในเด็ก (SIDS – Sudden Infant Death Syndrome) ซึ่งเป็นภาวะทารกเสียชีวิตเฉียบพลันโดยไม่ทราบสาเหตุ ครอบครัวต่างสงสารเฮเลน คิดว่าเธอคงตรอมใจที่น้องตายคาอก
ญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านจึงพยายามปลอบใจเธอด้วยการจ้างเธอไปเป็นพี่เลี้ยงเด็ก เพื่อให้เธอได้อยู่ใกล้ชิดเด็กๆ จะได้คลายเศร้า… แต่นั่นคือการยื่นลูกแกะเข้าปากเสือโดยไม่รู้ตัว
มหกรรมฆ่าเงียบ
ภายใต้ฉากหน้าที่ดูเหมือนวัยรุ่นผู้โศกเศร้า เฮเลนใช้โอกาสที่ได้เป็นพี่เลี้ยง ก่อเหตุสังหารเด็กทารกอย่างเลือดเย็นด้วยวิธีการใช้หมอนอุดจมูก ขณะที่เด็กๆ นอนหลับในเปล
-
พฤษภาคม 1979 หลานวัย 16 เดือน เสียชีวิต (ตอนแรกเข้าใจว่าเป็น SIDS)
-
มกราคม 1980 ทารกชายวัย 12 เดือน ถูกอุดจมูกจนเกือบตาย แต่รอดมาได้ เฮเลนแสร้งทำเป็นตกใจและเรียกรถพยาบาล
-
ปลายเดือนมกราคม 1980 เด็กหญิงวัย 2 ขวบ ถูกอุดจมูกจนเสียชีวิตคาเปล
-
กุมภาพันธ์ 1980 เด็กชายวัย 2 ขวบ ถูกหมอนกดหน้าจนขาดอากาศหายใจ อาการสาหัส สมองตาย ตาบอด และเสียชีวิตในอีก 2 ปีต่อมา
น่าตกใจที่ตลอดเวลา 2 ปีนี้ ตำรวจไม่เคยระแคะระคาย ไม่มีการสอบสวนเชื่อมโยงคดี เพราะทุกคนปักใจเชื่อว่าเป็นเรื่องโชคร้ายจากโรคไหลตาย
ความจริงถูกเปิดเผยในเดือนมีนาคม 1980 เมื่อเฮเลน อายุ 18 ปีในขณะนั้น ลงมือกับเหยื่อรายสุดท้ายที่เป็นเด็กโตขึ้นมาหน่อย คือญาติวัย 7 ขวบ เด็กชายพยายามต่อสู้สุดชีวิต แต่สู้แรงไม่ไหว ถูกบีบคอและอุดจมูก ก่อนที่เฮเลนจะโยนร่างเขาลงบันได
หลังจากก่อเหตุ เฮเลนอาบน้ำอย่างใจเย็น แล้วโทรแจ้งตำรวจด้วยตัวเอง การสอบสวนรอบนี้ ไม่พ้นสายตาตำรวจ นำไปสู่การรับสารภาพชวนขนลุก เธอสารภาพว่าเป็นคนลงมือฆ่าและทำร้ายเด็กทั้งหมด ยกเว้นกรณีของแอนดรูว์ น้องชายคนแรกที่เธอปฏิเสธ
ศาลตัดสินจำคุกเธอตลอดชีวิต 3 ครั้ง บวกกับโทษพยายามฆ่าอีก 10 ปี
ความยุติธรรมน่ากังขา
แม้จะก่อคดีโหดเหี้ยมขนาดนี้ แต่เชื่อหรือไม่ว่า เฮเลน ติดคุกจริงเพียงแค่ 13 ปีเท่านั้น เธอได้รับทัณฑ์บนและถูกปล่อยตัวออกมา มีเงื่อนไขเดียวคือ “ห้ามยุ่งเกี่ยวกับเด็กอีก”
ปัจจุบัน เฮเลนในวัย 63 ปี เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น เฮเลน แอนเดอร์สัน ย้ายไปอยู่ต่างเมือง ใช้ชีวิตปะปนกับผู้คนทั่วไป เพื่อนบ้านคนหนึ่งเล่าด้วยความช็อกว่า เธอสนิทกับเฮเลนมาก ถึงขั้นให้เฮเลนเข้าไปเป็นเพื่อนในห้องคลอดตอนคลอดลูกคนที่ 6 และยังเคยฝากลูกหลานให้เฮเลนเลี้ยงที่บ้านหลายครั้ง โดยไม่รู้เลยว่ากำลังฝากลูกไว้กับฆาตกรต่อเนื่อง
ความแตกเมื่อตำรวจเข้ามาเตือนเพื่อนบ้านคนนี้ว่า “รู้ไหมว่าเพื่อนสนิทคุณคือใคร” เมื่อเห็นประวัติอาชญากรรม เพื่อนบ้านถึงกับกินไม่ได้นอนไม่หลับไปเป็นสัปดาห์
เสียงเตือนจากพี่ชายแท้ๆ
คนที่ออกมาแฉเรื่องนี้ไม่ใช่ใครที่ไหน แต่คือ เครก มัวร์ลีย์ พี่ชายแท้ๆ ของเฮเลนที่โตมาด้วยกัน เขาออกมาเรียกร้องผ่านสื่อเพราะทนไม่ได้ที่เห็นน้องสาวยังลอยนวลและแอบรับเลี้ยงเด็ก
เครกเผยว่า “เธอคือปีศาจ เธอคือฆาตกรต่อเนื่องหญิงที่เลวร้ายที่สุดในออสเตรเลีย แต่เธอกลับใช้ชีวิตปกติ จัดปาร์ตี้ชุดนอนให้เด็กๆ มานอนที่บ้าน ทั้งที่เธอมีคำสั่งห้าม”
ที่น่าตกใจกว่านั้นคือ เครกแฉว่าตอนแรกชื่อของเฮเลน ไม่ได้อยู่ในทะเบียนผู้กระทำผิดต่อเด็กด้วยซ้ำ เขาต้องต่อสู้ในชั้นศาลเพื่อให้ชื่อพี่สาวเข้าไปอยู่ในระบบ เพื่อให้ตำรวจสามารถตรวจสอบพฤติกรรมของเธอได้
ขณะนี้ ตำรวจรัฐนิวเซาท์เวลส์กำลังสอบสวนข้อหาล่วงละเมิดเด็กในอดีตเพิ่มเติม ตามคำร้องเรียนของเครก แต่ในมุมของเฮเลน เธอตอบโต้ว่าเธอพ้นโทษแล้ว การคุมประพฤติจบสิ้นแล้ว และเรื่องที่เธอทำอะไรในตอนนี้ “ไม่ควรเป็นกงการของใคร”
เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ชั้นดีให้กับพ่อแม่ทุกคนว่า บางครั้งอันตรายที่น่ากลัวที่สุด อาจมาในรูปแบบของคุณยายใจดีข้างบ้าน ที่เราไว้ใจที่สุดนั่นเอง
สรุปไทม์ไลน์ความสูญเสีย
-
มี.ค. 1979 น้องชายวัย 14 เดือนเสียชีวิต (เฮเลนปฏิเสธ แต่ครอบครัวสงสัย)
-
พ.ค. 1979 หลานวัย 16 เดือน เสียชีวิต
-
ม.ค. 1980 เด็กชาย 12 เดือน ถูกทำร้าย (รอดชีวิต)
-
ม.ค. 1980 เด็กหญิง 2 ขวบ เสียชีวิต
-
ก.พ. 1980 เด็กชาย 2 ขวบ ถูกทำร้ายจนพิการ (เสียชีวิตในเวลาต่อมา)
-
มี.ค. 1980 เด็กชาย 7 ขวบ ถูกทำร้ายสาหัส (เป็นคดีที่ทำให้เธอถูกจับ)
