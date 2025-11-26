ข่าวต่างประเทศ

ย้อนรอย หมอซาตาน ฆาตกรต่อเนื่องยุค 40 ใช้ไซยาไนด์สังหารหมู่ ทั่วปารีส

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 26 พ.ย. 2568 21:00 น.| อัปเดต: 26 พ.ย. 2568 15:09 น.
57
ย้อนรอย หมอซาตาน ฆาตกรต่อเนื่อง ฉีดไซยาไนด์สังหารหมู่ ทั่วปารีส

ย้อนรอย “มาร์เซล เปอตีโอ” หมอซาตานแห่งฝรั่งเศส ลวงเหยื่อหนีสงครามมาฉีดไซยาไนด์สังหารหมู่กว่า 60 ศพ เพื่อชิงทรัพย์

ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ขณะที่ผู้คนจำนวนมากกำลังหาทางหลบหนีการกดขี่ของกองทัพนาซี ได้เกิดเหตุการณ์ฆาตกรรมต่อเนื่องสุดสยองขวัญโดยฝีมือของ นายมาร์เซล เปอตีโอ แพทย์ชาวฝรั่งเศส เจ้าของฉายา “หมอซาตาน” เปอตีโอฉวยโอกาสจากความหวาดกลัวของคน ด้วยการแอบอ้างเป็นสมาชิกขบวนการต่อต้าน และเสนอตัวว่าจะพาเหยื่อหนีไปยังอเมริกาใต้ผ่านเครือข่ายลับ แต่แท้จริงแล้วกลับเป็นแผนการลวงไปฆ่าเพื่อชิงทรัพย์สินมีค่าทั้งหมด

วิธีการอันอำมหิตของ มาร์เซล เปอตีโอ คือการเรียกรับเงินค่านายหน้าก้อนโตจากเหยื่อล่วงหน้า เมื่อเหยื่อเดินทางมาถึงบ้านพักของเปอตีโอในปารีสเพื่อเตรียมตัวเดินทาง เขาจะหลอกให้เหยื่อฉีดวัคซีนที่อ้างว่าจำเป็น แต่สิ่งที่ฉีดเข้าไปกลับเป็นสารพิษไซยาไนด์ ทำให้เหยื่อเสียชีวิตทันที

จากนั้นเปอตีโอจะนำศพไปทิ้งในแม่น้ำแซน หรือทำลายศพด้วยการเผาในเตาหลอมและใช้ปูนขาวภายในบ้านพักเพื่ออำพรางคดี ความจริงอันน่าสยดสยองถูกเปิดเผยในเดือนมีนาคม 1944 เมื่อเพื่อนบ้านได้กลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงโชยออกมาจากบ้านของเขา จนนำไปสู่การแจ้งตำรวจเข้าตรวจสอบ และพบชิ้นส่วนมนุษย์จำนวนมากกระจัดกระจายอยู่ทั่วบริเวณ

นายมาร์เซล เปอตีโอ ฆาตกรต่อเนื่องชาวฝรั่งเศส
ภาพจาก: Radio France

ประวัติ “หมอวิปลาส” ส่อแววร้ายตั้งแต่วัยเยาว์

มาร์เซล เปอตีโอ เกิดเมื่อวันที่ 17 มกราคม 1897 ทางตอนเหนือของฝรั่งเศส ในตอนนั้นเขามีพฤติกรรมก้าวร้าวและเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมมาตั้งแต่วัยเด็ก ทั้งการทำลายทรัพย์สิน ปล้นตู้ไปรษณีย์ และเคยขโมยปืนไปยิงในโรงเรียน ในปี 1914 เขาเคยเข้ารับการประเมินทางจิตและถูกวินิจฉัยว่ามีอาการป่วยทางจิต ทำให้รอดพ้นคดีความต่าง ๆ มาได้ ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 เปอตีโอเข้าร่วมกองทัพแต่ก็สร้างปัญหาและถูกส่งตัวเข้ารักษาอาการทางจิตหลายครั้ง จนกระทั่งถูกปลดประจำการ

หลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 1 มาร์เซล เปอตีโอ ใช้สิทธิ์ทหารผ่านศึกเข้าเรียนหลักสูตรแพทย์เร่งรัดและจบการศึกษาภายในเวลาเพียง 8 เดือน เริ่มต้นเป็นแพทย์ในปี 1921 แต่กลับใช้วิชาชีพในการทำแท้งผิดอย่างกฎหมาย และขโมยทรัพย์สินของคนไข้

แม้เปอตีโอจะเคยได้รับเลือกให้เป็นนายกเทศมนตรีเมืองวิลเนิฟ-ซูร์-ยอนน์ ในปี 1926 แต่ในเวลาต่อมา เปอตีโอถูกถอดจากตำแหน่งในปี 1931 เนื่องจากมีพฤติกรรมที่น่าสงสัย ประกอบกับการทุจริต ก่อนจะย้ายเข้ามาอยู่ในปารีสและก่อเหตุโศกนาฏกรรมดังกล่าว

จุดจบฆาตกรต่อเนื่อง ถูกประหารด้วยกิโยติน

จนกระทั่ง มาร์เซล เปอตีโอ ถูกจับกุมและนำตัวขึ้นศาลในเดือนมีนาคม 1946 เพื่อพิจารณาคดีร้ายแรงถึง 135 กระทง ระหว่างการพิจารณาคดี เปอตีโอพยายามแก้ต่างว่าตนเป็นนักรบฝ่ายต่อต้านที่สังหารศัตรูของชาติฝรั่งเศส แต่ศาลไม่ปักใจเชื่อ จึงตัดสินลงโทษประหารชีวิตด้วยเครื่องกิโยตินเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 1946 ขณะมีอายุ 49 ปี ทางการคาดการณ์ว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากฝีมือของหมอซาตานรายนี้อาจสูงถึง 60 ถึง 200 ราย แม้ว่าจะมีการค้นพบหลักฐานยืนยันศพเหยื่อในบ้านพักเพียง 27 ราย

ที่มา: Sky HISTORY

