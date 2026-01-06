“คุณากร” เข้าแจ้งความ ผู้สมัคร สส.ประชาชน ปมทีมงานแจกนิ้วกลางให้
คุณากร เข้าแจ้งความ ผู้สมัคร สส.ประชาชน พร้อมทีมงาน กรณีแจกนิ้วกลางให้ เอาผิดผู้สมัคร ฐานหมิ่นประสาท หลังบอกว่าเป็นการจัดฉาก
จากกรณีที่นายคุณากร มั่นนทีรัย ผู้สมัคร สส.นนทบุรี พรรคกล้าธรรม และอดีต สส.นนทบุรี พรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กเผชิญหน้ากับผู้ช่วยผู้สมัคร สส. ของพรรคประชาชน กลางตลาดชุมพล และทางผู้ช่วยได้ชูนิ้วกลาง โดยกล่าวว่า “ในกรณีนี้ ผมต้องขอพูดตรงๆว่า ผู้สมัคร สส.ควรอบรมดูลูกทีมให้ดี ไม่ไปใช้อารมณ์กับผู้สมัครสส.คนอื่น
โดยเฉพาะกลางตลาดสด ในฐานะที่ผมก็จากมาจากพรรคนั้นผมก็ยังคงเคารพและรักพรรคที่จากมา(อย่างมีเหตุผล) เพราะฉะนั้นเราควรเล่นการเมืองอย่างสร้างสรรค์กันนะครับ อย่าดูถูกกัน และอย่ามาข่มเหงกันเลยนะครับ…พรุ่งนี้เช้าผมจะไปใช้สิทธิตามกฎหมายต่อไป ผมคนบางใหญ่ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ในบางใหญ่อีก” ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด นายคุณากร ผู้สมัคร สส.นนทบุรี เขต 6 พรรคกล้าธรรม พร้อมด้วยทนายความ เดินทางมายังโรงพัก สภ.บางแม่นาง จ.นนทบุรี เพื่อเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับชายคนดังกล่าว รวมทั้งนายสุทัศน์ มีศิริ ผู้สมัคร สส.นนทบุรี เขต 6 พรรคประชาชน ด้วย
นายคุณากร กล่าวว่า เมื่อช่วงเย็นวานนี้ ระหว่างที่ตนพร้อมทีมงานหาเสียงลงพื้นที่หาเสียงภายในตลาดชุมพลพานิช จนเสร็จสิ้นภารกิจและอยู่ระหว่างกำลังเตรียมตัวกลับ บังเอิญได้พบกับกลุ่มผู้สมัคร สส.พรรคประชาชนในเขตเดียวกัน กำลังจะเดินเข้ามาหาเสียงในตลาด ปรากฏว่ามีชายวัยรุ่นซึ่งสวมเสื้อมีโลโก้พรรคประชาชนคนหนึ่ง ซึ่งตนไม่เคยรู้จักมาก่อน ได้แสดงอาการไม่พอใจใส่ตนด้วยการยืนชูนิ้วกลางให้ ก่อนจะเปลี่ยนมาทำท่ายิงปืนใส่ตน ซึ่งตนก็ได้แต่ยืนมองดู
ชายคนดังกล่าวได้เดินปรี่ตรงเข้ามาผลักอกตน โดยที่ตนไม่ได้ตอบโต้อะไรกลับไป จากนั้นจึงมีทีมงานผู้ช่วยหาเสียงจากพรรคประชาชนมาช่วยห้ามและกันตัวชายคนดังกล่าวออกไป ส่วนตนกับทีมงานจึงพากันกลับ เพราะเกรงว่าเรื่องอาจจะบานปลาย
นายคุณากร กล่าวต่อว่า ตนไม่เคยรู้จักกับชายคนนี้มาก่อนเลย จึงไม่ทราบมูลเหตุจูงใจว่าทำไมถึงมากระทำในลักษณะนี้ แม้ว่าตนจะจากพรรคประชาชนที่เคยสังกัดมาก็ตาม แต่ตนยังเคารพรักในพรรครวมทั้งยังมีพรรคพวกเพื่อนสูงที่ทำงานอยู่ในพรรคอีกเป็นจำนวนมาก
เรื่องนี้ผู้สมัคร สส.ของพรรคประชาชน ควรต้องดูแลอบรมผู้ช่วยหาเสียงหรือทีมงานให้ดีกว่านี้ อย่าไปละเมิดสิทธิของใคร ตนต้องเข้าแจ้งความเพื่อปกป้องสิทธิและศักดิ์ศรีของตน เพราะการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายข่มขู่คุกคามและดูหมิ่นซึ่งหน้า
ก่อนที่ตนจะเดินทางมาเข้าแจ้งความในวันนี้ ได้ปรึกษากับทางทนายความแล้วว่า ควรจะดำเนินคดีไปถึงตัวผู้สมัครของพรรคประชาชนด้วยหรือไม่ กระทั่งในตอนเช้าตนมาเห็นหนังสือชี้แจงจากตัวผู้สมัครคือนายสุทัศน์ มีศิริ ออกมาระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนสงสัยเป็นการจัดฉากเพื่อยั่วยุ สร้างความเสียหายให้กับตนเป็นอย่างมาก เหมือนกับเป็นการใช้วาทกรรมมาใส่ร้าย
ตนจึงได้ปรึกษากับทางทนายความแล้วเห็นว่าหนังสือชี้แจงที่ทำออกมาโดยนายสุทัศน์ มีศิริ ผู้สมัครในนามพรรคประชาชน เป็นการใส่ร้าย ดูหมิ่นด้วยการโฆษณา ตนจึงตัดสินใจเข้าแจ้งความเพิ่มเติมนอกเหนือจากนายธีรธร ธนะพานิช หรือมาร์ค ผู้ก่อเหตุที่ชูนิ้วกลางใส่ตนและเข้ามาผลักอก
