“คุณากร” เข้าแจ้งความ ผู้สมัคร สส.ประชาชน ปมทีมงานแจกนิ้วกลางให้

เผยแพร่: 06 ม.ค. 2569 13:13 น.| อัปเดต: 06 ม.ค. 2569 13:13 น.
คุณากร เข้าแจ้งความ ผู้สมัคร สส.ประชาชน พร้อมทีมงาน กรณีแจกนิ้วกลางให้ เอาผิดผู้สมัคร ฐานหมิ่นประสาท หลังบอกว่าเป็นการจัดฉาก

จากกรณีที่นายคุณากร มั่นนทีรัย ผู้สมัคร สส.นนทบุรี พรรคกล้าธรรม และอดีต สส.นนทบุรี พรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กเผชิญหน้ากับผู้ช่วยผู้สมัคร สส. ของพรรคประชาชน กลางตลาดชุมพล และทางผู้ช่วยได้ชูนิ้วกลาง โดยกล่าวว่า “ในกรณีนี้ ผมต้องขอพูดตรงๆว่า ผู้สมัคร สส.ควรอบรมดูลูกทีมให้ดี ไม่ไปใช้อารมณ์กับผู้สมัครสส.คนอื่น

โดยเฉพาะกลางตลาดสด ในฐานะที่ผมก็จากมาจากพรรคนั้นผมก็ยังคงเคารพและรักพรรคที่จากมา(อย่างมีเหตุผล) เพราะฉะนั้นเราควรเล่นการเมืองอย่างสร้างสรรค์กันนะครับ อย่าดูถูกกัน และอย่ามาข่มเหงกันเลยนะครับ…พรุ่งนี้เช้าผมจะไปใช้สิทธิตามกฎหมายต่อไป ผมคนบางใหญ่ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ในบางใหญ่อีก” ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น

ล่าสุด นายคุณากร ผู้สมัคร สส.นนทบุรี เขต 6 พรรคกล้าธรรม พร้อมด้วยทนายความ เดินทางมายังโรงพัก สภ.บางแม่นาง จ.นนทบุรี เพื่อเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับชายคนดังกล่าว รวมทั้งนายสุทัศน์ มีศิริ ผู้สมัคร สส.นนทบุรี เขต 6 พรรคประชาชน ด้วย

นายคุณากร กล่าวว่า เมื่อช่วงเย็นวานนี้ ระหว่างที่ตนพร้อมทีมงานหาเสียงลงพื้นที่หาเสียงภายในตลาดชุมพลพานิช จนเสร็จสิ้นภารกิจและอยู่ระหว่างกำลังเตรียมตัวกลับ บังเอิญได้พบกับกลุ่มผู้สมัคร สส.พรรคประชาชนในเขตเดียวกัน กำลังจะเดินเข้ามาหาเสียงในตลาด ปรากฏว่ามีชายวัยรุ่นซึ่งสวมเสื้อมีโลโก้พรรคประชาชนคนหนึ่ง ซึ่งตนไม่เคยรู้จักมาก่อน ได้แสดงอาการไม่พอใจใส่ตนด้วยการยืนชูนิ้วกลางให้ ก่อนจะเปลี่ยนมาทำท่ายิงปืนใส่ตน ซึ่งตนก็ได้แต่ยืนมองดู

ชายคนดังกล่าวได้เดินปรี่ตรงเข้ามาผลักอกตน โดยที่ตนไม่ได้ตอบโต้อะไรกลับไป จากนั้นจึงมีทีมงานผู้ช่วยหาเสียงจากพรรคประชาชนมาช่วยห้ามและกันตัวชายคนดังกล่าวออกไป ส่วนตนกับทีมงานจึงพากันกลับ เพราะเกรงว่าเรื่องอาจจะบานปลาย

นายคุณากร กล่าวต่อว่า ตนไม่เคยรู้จักกับชายคนนี้มาก่อนเลย จึงไม่ทราบมูลเหตุจูงใจว่าทำไมถึงมากระทำในลักษณะนี้ แม้ว่าตนจะจากพรรคประชาชนที่เคยสังกัดมาก็ตาม แต่ตนยังเคารพรักในพรรครวมทั้งยังมีพรรคพวกเพื่อนสูงที่ทำงานอยู่ในพรรคอีกเป็นจำนวนมาก

เรื่องนี้ผู้สมัคร สส.ของพรรคประชาชน ควรต้องดูแลอบรมผู้ช่วยหาเสียงหรือทีมงานให้ดีกว่านี้ อย่าไปละเมิดสิทธิของใคร ตนต้องเข้าแจ้งความเพื่อปกป้องสิทธิและศักดิ์ศรีของตน เพราะการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายข่มขู่คุกคามและดูหมิ่นซึ่งหน้า

ก่อนที่ตนจะเดินทางมาเข้าแจ้งความในวันนี้ ได้ปรึกษากับทางทนายความแล้วว่า ควรจะดำเนินคดีไปถึงตัวผู้สมัครของพรรคประชาชนด้วยหรือไม่ กระทั่งในตอนเช้าตนมาเห็นหนังสือชี้แจงจากตัวผู้สมัครคือนายสุทัศน์ มีศิริ ออกมาระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนสงสัยเป็นการจัดฉากเพื่อยั่วยุ สร้างความเสียหายให้กับตนเป็นอย่างมาก เหมือนกับเป็นการใช้วาทกรรมมาใส่ร้าย

ตนจึงได้ปรึกษากับทางทนายความแล้วเห็นว่าหนังสือชี้แจงที่ทำออกมาโดยนายสุทัศน์ มีศิริ ผู้สมัครในนามพรรคประชาชน เป็นการใส่ร้าย ดูหมิ่นด้วยการโฆษณา ตนจึงตัดสินใจเข้าแจ้งความเพิ่มเติมนอกเหนือจากนายธีรธร ธนะพานิช หรือมาร์ค ผู้ก่อเหตุที่ชูนิ้วกลางใส่ตนและเข้ามาผลักอก

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

