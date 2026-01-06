“ธรรมนัส” ฮึ่ม ถ้าเล่นกล้าธรรมมาก ระวังโดนสวนแล้วจะหนาว มีแผลทุกพรรค
ธรรมนัส ฮึ่ม ถ้าเล่นกล้าธรรมมาก ระวังโดนสวนแล้วจะหนาว มีแผลทุกพรรค ยืนยันทางพรรคไม่ทำใครก่อน แต่ตอนนี้นัสยังทนได้อยู่
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคกล้าธรรม กล่าวว่า พรรคกล้าธรรมจะเปิด 17 เวทีใหญ่ หาเสียงทั่วทุกภาคของประเทศโดยจะดูเป็นกลุ่มจังหวัด ตามการแบ่งบริหารราชดารแผ่นดินของกระทรวงมหาดไทย เช่น เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน จะจัด 1 เวที แพร่ น่าน พะเยา จัด 1 เวที และจะมีเวทีใหญ่ที่กรุงเทพฯด้วย โดยในส่วน กทม.ได้มอบหมายให้นางปวีณา หงสกุล ผู้สมัครสส. บัญชีรายชื่อ พรรคกล้าธรรม กำกับดูแล ส่วนนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ ประธานยุทธศาสตร์พรรคกล้าธรรม ดูแลภาคอีสาน พร้อมกล่าวอีกว่าพรรคกล้าธรรมจะไม่มีนโยบายช่วงโค้งสุดท้าย ก่อนเลือกตั้ง
“ผมไม่ทำเพราะเมื่อกำหนดนโยบายแล้วถ้าทำไม่ได้จะเสียมากกว่า ผมอยู่ในรัฐบาลตั้งแต่ปี 2562 เห็นอะไรมาเยอะ เป็นผู้ปฏิบัติเป็นผู้บริหาร เห็นนโยบายที่เป็นการให้ความหวังพี่น้องประชาชน แต่ทำไม่ได้มันจะเสีย ยืนยันที่พูดไม่ได้โจมตีพรรคใดพรรคหนึ่ง แต่พรรคกล้าธรรมเอานโยบายที่จับต้องได้ เน้นที่ดินทำกิน การบริหารจัดการน้ำ สวัสดิการสังคม และทำเมืองรองเป็นเมืองหลักภาคการท่องเที่ยวการส่งเสริมภาคการกีฬา เอาอะไรที่จับต้องได้จริงๆไม่สร้างฝันไม่ขายฝัน” ร.อ.ธรรมนัส กล่าว
ส่วนที่นาย คุณากร มั่นนทีรัย หรือทนายไวท์ ผู้สมัคร สส. นนทบุรี พรรคกล้าธรรม ถูกทีมผู้สมัคร สส. พรรคประชาชาข่มขู่ ชูนิ้วกลางให้ ว่า เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ผู้สมัครเรามีทีมกฎหมายดูแลอยู่ พรรคกล้าธรรม จะไม่ทำอะไรโต้ตอบให้เสียหาย ซึ่งเมื่อฟังผู้อยู่ในเหตุการณ์และรายการที่สื่อมวลชนนำเสนอเป็นไปตามนั้น จึงบอกให้ใจเย็นๆ อย่าไปโต้ตอบอะไร
“หลายเรื่องที่ผมสั่งให้ลูกพรรคไม่โต้ตอบอะไร บางเรื่องเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจ แต่ข้อเท็จจริงผมรู้ดีที่สุด อย่าทำจนเกินไป จนผมหมดความอดทน ถ้าผมตอบกลับแล้วจะทำให้ท่านเดือดร้อน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามที่สื่อให้ความสนใจ” ร.อ.ธรรมนัส กล่าว
พรรคเรามีวอร์รูมอยู่แล้ว นอกจากเขตนี้ก็ยังมีอีกหลายเรื่องที่ผู้สมัครพรรคการเมืองอื่นพยายามนำเสนอสื่อหลายเรื่อง ซึ่งตนรู้ดีที่สุดในแต่ละเรื่อง ถ้าเราหมดความอดทนจะไปโต้ตอบ ท่านจะเสีย ตนไม่อยากทำแบบนั้น ไม่อยากให้บรรยากาศทางการเมืองเสียไม่อยากให้ประชาชนเบื่อหน่าย
ส่วนมีหลักฐานเด็ดอะไรหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า มีเยอะ และเมื่อผู้สื่อข่าวย้อนถามถึงเหตุการณ์ที่จังหวัดนนทบุรีว่า เป็นเหตุการณ์ที่ประจวบเหมาะในช่วงนี้พอดีหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า เรื่องบางเรื่องเป็นเรื่องที่คนเขารู้ทางกัน ตนไม่พูดดีกว่า
และเมื่อผู้สื่อข่าวถามย้ำอีกว่า ถ้ายังถูกโจมตีจะหยิบข้อมูล ไปตอบโต้เมื่อใด ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า พรรคกล้าธรรม โดยเฉพาะตนชัดเจน ไม่ทำใครก่อน
“ใครไม่ทำผมก่อน ผมไม่ทำ แต่ถ้าใครทำผมก่อน,ก็อย่างที่พี่น้องประชาชนเห็น ไม่ว่าพรรคไหนก็ตาม ถ้าเล่นกล้าธรรมมากสวนกลับ แล้วท่านจะหนาว มีแผลทุกพรรค” ร.อ.ธรรมนัส กล่าว
