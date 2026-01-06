ข่าวการเมือง

“ธรรมนัส” ฮึ่ม ถ้าเล่นกล้าธรรมมาก ระวังโดนสวนแล้วจะหนาว มีแผลทุกพรรค

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 06 ม.ค. 2569 10:35 น.| อัปเดต: 06 ม.ค. 2569 10:35 น.
62
แฟ้มภาพ

ธรรมนัส ฮึ่ม ถ้าเล่นกล้าธรรมมาก ระวังโดนสวนแล้วจะหนาว มีแผลทุกพรรค ยืนยันทางพรรคไม่ทำใครก่อน แต่ตอนนี้นัสยังทนได้อยู่

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคกล้าธรรม กล่าวว่า พรรคกล้าธรรมจะเปิด 17 เวทีใหญ่ หาเสียงทั่วทุกภาคของประเทศโดยจะดูเป็นกลุ่มจังหวัด ตามการแบ่งบริหารราชดารแผ่นดินของกระทรวงมหาดไทย เช่น เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน จะจัด 1 เวที แพร่ น่าน พะเยา จัด 1 เวที และจะมีเวทีใหญ่ที่กรุงเทพฯด้วย โดยในส่วน กทม.ได้มอบหมายให้นางปวีณา หงสกุล ผู้สมัครสส. บัญชีรายชื่อ พรรคกล้าธรรม กำกับดูแล ส่วนนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ ประธานยุทธศาสตร์พรรคกล้าธรรม ดูแลภาคอีสาน พร้อมกล่าวอีกว่าพรรคกล้าธรรมจะไม่มีนโยบายช่วงโค้งสุดท้าย ก่อนเลือกตั้ง

“ผมไม่ทำเพราะเมื่อกำหนดนโยบายแล้วถ้าทำไม่ได้จะเสียมากกว่า ผมอยู่ในรัฐบาลตั้งแต่ปี 2562 เห็นอะไรมาเยอะ เป็นผู้ปฏิบัติเป็นผู้บริหาร เห็นนโยบายที่เป็นการให้ความหวังพี่น้องประชาชน แต่ทำไม่ได้มันจะเสีย ยืนยันที่พูดไม่ได้โจมตีพรรคใดพรรคหนึ่ง แต่พรรคกล้าธรรมเอานโยบายที่จับต้องได้ เน้นที่ดินทำกิน การบริหารจัดการน้ำ สวัสดิการสังคม และทำเมืองรองเป็นเมืองหลักภาคการท่องเที่ยวการส่งเสริมภาคการกีฬา เอาอะไรที่จับต้องได้จริงๆไม่สร้างฝันไม่ขายฝัน” ร.อ.ธรรมนัส กล่าว

ส่วนที่นาย คุณากร มั่นนทีรัย หรือทนายไวท์ ผู้สมัคร สส. นนทบุรี พรรคกล้าธรรม ถูกทีมผู้สมัคร สส. พรรคประชาชาข่มขู่ ชูนิ้วกลางให้ ว่า เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ผู้สมัครเรามีทีมกฎหมายดูแลอยู่ พรรคกล้าธรรม จะไม่ทำอะไรโต้ตอบให้เสียหาย ซึ่งเมื่อฟังผู้อยู่ในเหตุการณ์และรายการที่สื่อมวลชนนำเสนอเป็นไปตามนั้น จึงบอกให้ใจเย็นๆ อย่าไปโต้ตอบอะไร

“หลายเรื่องที่ผมสั่งให้ลูกพรรคไม่โต้ตอบอะไร บางเรื่องเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจ แต่ข้อเท็จจริงผมรู้ดีที่สุด อย่าทำจนเกินไป จนผมหมดความอดทน ถ้าผมตอบกลับแล้วจะทำให้ท่านเดือดร้อน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามที่สื่อให้ความสนใจ” ร.อ.ธรรมนัส กล่าว

พรรคเรามีวอร์รูมอยู่แล้ว นอกจากเขตนี้ก็ยังมีอีกหลายเรื่องที่ผู้สมัครพรรคการเมืองอื่นพยายามนำเสนอสื่อหลายเรื่อง ซึ่งตนรู้ดีที่สุดในแต่ละเรื่อง ถ้าเราหมดความอดทนจะไปโต้ตอบ ท่านจะเสีย ตนไม่อยากทำแบบนั้น ไม่อยากให้บรรยากาศทางการเมืองเสียไม่อยากให้ประชาชนเบื่อหน่าย

ส่วนมีหลักฐานเด็ดอะไรหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า มีเยอะ และเมื่อผู้สื่อข่าวย้อนถามถึงเหตุการณ์ที่จังหวัดนนทบุรีว่า เป็นเหตุการณ์ที่ประจวบเหมาะในช่วงนี้พอดีหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า เรื่องบางเรื่องเป็นเรื่องที่คนเขารู้ทางกัน ตนไม่พูดดีกว่า

และเมื่อผู้สื่อข่าวถามย้ำอีกว่า ถ้ายังถูกโจมตีจะหยิบข้อมูล ไปตอบโต้เมื่อใด ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า พรรคกล้าธรรม โดยเฉพาะตนชัดเจน ไม่ทำใครก่อน

“ใครไม่ทำผมก่อน ผมไม่ทำ แต่ถ้าใครทำผมก่อน,ก็อย่างที่พี่น้องประชาชนเห็น ไม่ว่าพรรคไหนก็ตาม ถ้าเล่นกล้าธรรมมากสวนกลับ แล้วท่านจะหนาว มีแผลทุกพรรค” ร.อ.ธรรมนัส กล่าว

Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

