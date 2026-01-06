ข่าวดาราบันเทิง

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 06 ม.ค. 2569 13:09 น.| อัปเดต: 06 ม.ค. 2569 13:09 น.
ทนจนพอ! ได๋ได๋ น้องสะใภ้ แก้มบุ๋ม แฉแชตลับสามี บิว วรพนธ์ แอบพาผู้หญิงอื่นเข้าบ้าน

ทนจนพอ! ได๋ได๋ ธันย์ธนิดา รัวโพสต์แฉสามี บิว วรพนธ์ น้องชาย แก้มบุ๋ม ปรียาดา แอบพาผู้หญิงอื่นเข้าบ้าน พร้อมแนบแชตหลักฐาน เหน็บแรง “ผู้หญิงอีกหลายคนน่าจะกำลังสั่น”

เริ่มต้นปีใหม่มาเพียงแค่ 5 วันวงการบันเทิงก็มีเรืองให้ชาวเน็ตตามใส่ใจกันแบบไม่ต้อวพักกันเลนทีเดียว เมื่อจู่ ๆ หลังฉลองปีใหม่เสร็จสิ้นหน้าเฟซบุ๊กของ ได๋ได๋ ธันย์ธนิดา น้องสะใภ้คนสวยของ แก้มบุ๋ม ปรียาดา ออกมารัวโพสต์แฉสามี บิว วรพนธ์ น้องชายแก้มบุ๋มที่แอบพาผู้หญิงคนอื่นเข้าบ้าน ทั้งยังมีการโพสต์รูปแชตหลักฐานมาลงไว้ด้วย

เริ่มต้นโพสต์แรกด้วยการระบายว่าเลิกบอกว่าตัวเองไม่ผิด แค่พาผญมานั่งที่บ้านเฉย ๆ ไม่ได้มีอะไรกัน มาปรึกษากันเรื่องได๋ มันมีอีกหลายวิธีนะที่จะปรึกษากันโดยที่ไม่ต้องมาหาที่บ้านฉัน ประเด็นคือ จะมีหรือไม่มี ก็ไม่สมควร ไม่ให้เกียรติกัน รูปลูก..ู.เต็มบ้านควรให้เกียรติกันหน่อยเนอะ

โพสต์ที่สองมาอย่างต่อเนื่อง ระบุว่า มาบอกว่าให้ได๋ให้คิดดีดีก่อนที่มันจะสายไป ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเข้าใจผิด เพราะไม่ได้มีอะไรกัน แค่พาไปบ้านเฉย ๆ เอาจริงนะมันสายไปแล้ว ตั้งแต่เอาผู้หญิงเข้าบ้าน ตรรกะไหนวะ มาบอกให้..ู.คิดดีดีก่อนที่จะสายไปแต่ตัว..ึ.งเองทำผิด ไม่มีคำว่าสายไปหรอก มีแต่คำว่า ..ึงจะไปไหน..ึงก็ไปเหอะ ทุเรศ

ได๋ได๋ ระบายทุกความอัดอั้นแบบรัว ๆ ชนิดที่ว่าแฉหมดเปลือกกันเลยทีเดียวไม่เคยหยาบคายเลยนะคะไม่เคยลงอะไรแบบนี้นานมาก มันเกินพอสำหรับได๋แล้วค่ะ ถ้าใครไม่พอใจเลื่อนผ่านได้เลยนะคะ อย่าเอามาใส่ใจ บางทีได๋รู้สึกว่า เราควรจะออกมาพูดอะไรบ้างแล้ว ถ้าให้พูดทั้งหมดก็คงไม่ไหวเพราะมันเยอะเกิน กับสิ่งที่อดทนมาตลอด

ความอดกลั้นของได๋ได๋ไม่ได้มีเพียงแค่ตัวอักษรเท่านั้น เพราะเธอโพสต์ภาพที่ถ่ายจากหน้าจอโทรศัพท์มือถือเครื่องของสามีมา เผยให้เห็นแชตการพูดคุยกันแบบกุ๊กกิ๊ก ระหว่าง บิว วรพนธ์ กับสาวปริศนาที่ชวนมาที่บ้าน โดย ได๋ได๋ ธันย์ธนิดา ระบุแคปชั่นประกอบว่า แบบนี้หมายถึงอะไรคะ อ่านแล้วไม่เข้าใจ ว่าหมายถึงอะไร งงไปหมด ใครรู้ช่วยอธิบายทีได้ไหมคะว่ามันคือยังไง แล้วคือใคร เค้าคุยอะไรกัน เห็นแล้วแปลก ๆ ก็เลยลองถามทุกคนดู

ก่อนที่ ได๋ได๋ จะโพสต์ปิดท้ายแบบเจ็บแสบว่า เชื่อว่าผู้หญิงคนอื่น ๆ ที่คุยด้วยน่าจะกำลังสั่นกันอยู่หลายคน” งานนี้คงต้องรอติดตามแบบชิดขอบจอกันเลยว่า เรื่องราวนี้จะจบลงอย่างไร และฝ่ายชายจะออกมาเคลื่อนไหวชี้แจงเรื่องนี้หรือไม่ หากมีความคืบหน้าทีมงานไทยเกอร์จะรายงานให้ทราบอีกครั้ง

อ้างอิงจาก : FB ได๋ได๋ ธันย์ธนิดา

