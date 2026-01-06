“สุทัศน์” สงสัยอาจจัดฉาก หลัง “คุณากร” โพสต์ภาพผู้ช่วยพรรคส้มโชว์นิ้วกลาง
นายคุณากร มั่นนทีรัย ผู้สมัคร สส.นนทบุรี พรรคกล้าธรรม และอดีต สส.นนทบุรี พรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กเผชิญหน้ากับผู้ช่วยผู้สมัคร สส. ของพรรคประชาชน กลางตลาดชุมพล และทางผู้ช่วยได้ชูนิ้วกลาง โดยกล่าวว่า “ในกรณีนี้ ผมต้องขอพูดตรงๆว่า ผู้สมัคร สส.ควรอบรมดูลูกทีมให้ดี ไม่ไปใช้อารมณ์กับผู้สมัครสส.คนอื่น โดยเฉพาะกลางตลาดสด ในฐานะที่ผมก็จากมาจากพรรคนั้นผมก็ยังคงเคารพและรักพรรคที่จากมา(อย่างมีเหตุผล) เพราะฉะนั้นเราควรเล่นการเมืองอย่างสร้างสรรค์กันนะครับ อย่าดูถูกกัน และอย่ามาข่มเหงกันเลยนะครับ…พรุ่งนี้เช้าผมจะไปใช้สิทธิตามกฎหมายต่อไป ผมคนบางใหญ่ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ในบางใหญ่อีก”
ขณะที่ทาง นายสุทัศน์ มีศิริ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส.นนทบุรี เขต 6 ทำหนังสือชี้แจงต่อคณะกรรมการพรรคประชาชน จังหวัดนนทบุรี กรณีที่ทีมงานหาเสียงชูนิ้วกลางและมีพฤติกรรมยั่วยุ นายคุณากร มั่นนทีรัย ผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส.นนทบุรี พรรคกล้าธรรม และอดีต สส.นนทบุรี พรรคประชาชน โดยมีใจความว่า “ตามที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (TikTok) ปรากฏภาพบุคคลแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมต่อคู่แข่งทางการเมืองในพื้นที่ตลาดชุมพล ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี นั้น
ข้าพเจ้า นายสุทัศน์ มีศิริ ในฐานะผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส. นนทบุรี เขต 6 ขอชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว เพื่อให้คณะทำงานจังหวัดนนทบุรี ได้พิจารณา ดังนี้
1. สถานะของบุคคลที่ปรากฏในคลิป บุคคลดังกล่าวชื่อ นายธีรธร (มาร์ค) ไม่ได้เป็นผู้ช่วยหาเสียงที่จดทะเบียนตามกฎหมาย แต่เป็นเพียง อาสาสมัคร ที่ขอเข้ามาช่วยงานเป็นวันแรก โดยอาสาสมัครที่ผ่านการแนะนำจากคนในพื้นที่ ซึ่งข้าพเจ้าได้ให้โอกาสเข้ามาทดลองช่วยงาน เนื่องจากเห็นว่ามีความตั้งใจ โดยไม่ได้มีการตรวจสอบประวัติเชิงลึกก่อนหน้า เนื่องจากเป็นสถานะอาสาสมัครชั่วคราว
2. การยืนยันนโยบายของพรรคและการสั่งการ : ข้าพเจ้าขอยืนยันด้วยเกียรติว่า ไม่ได้มีการสั่งการ สนับสนุน หรือเพิกเฉยต่อพฤติกรรมดังกล่าว ข้าพเจ้ามีนโยบายให้ทีมงานและอาสาสมัครทุกคนหาเสียงด้วยความสุภาพ ให้เกียรติคู่แข่ง และยึดมั่นในวิถีทางประชาธิปไตยที่สร้างสรรค์ พฤติกรรมที่เกิดขึ้นเป็นการกระทำส่วนบุคคลที่ข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
3. ข้อสังเกตเกี่ยวกับเหตุการณ์ (ข้อพิรุธที่น่าสงสัย) จากการตรวจสอบเหตุการณ์ในพื้นที่ ข้าพเจ้าพบความผิดปกติหลายประการที่นำไปสู่ข้อสงสัยว่าอาจเป็นการ “จัดฉาก” หรือ “ยั่วยุ” เพื่อดิสเครดิตทางการเมือง ดังนี้
• ความล่วงรู้แผนการเดินหาเสียง: แผนการเข้าตลาดชุมพลเป็นข้อมูลภายในพรรค แต่คู่กรณีกลับปรากฏตัวในจุดและเวลาเดียวกันอย่างประจวบเหมาะ
• การเตรียมการบันทึกภาพ: มีการตั้งกล้องดักรอในมุมที่ชัดเจน และมีการแพนกล้องติดตามมาร์คอย่างจงใจตั้งแต่เริ่มต้น
• พฤติกรรมที่ผิดวิสัยอาสาสมัคร: บุคคลดังกล่าวมีความพยายามรอทีมงานนานกว่า 5 ชั่วโมง (10.00 น. – 15.30 น.)
4. การดำเนินการเบื้องต้น: ทันทีที่ทราบเหตุ ข้าพเจ้าได้สั่งให้บุคคลดังกล่าวยุติการช่วยงานอาสาทันที และได้กำชับทีมงานทุกคนให้เพิ่มความระมัดระวังในการรับอาสาสมัครใหม่ รวมถึงการควบคุมพฤติกรรมในที่สาธารณะอย่างเข้มงวดที่สุด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ข้าพเจ้ายินดีให้ข้อมูลเพิ่มเติมและพร้อมรับการตรวจสอบตามระเบียบของพรรค เพื่อรักษาชื่อเสียงและเจตนารมณ์อันดีของพรรคประชาชนสืบไป”
