ช็อกคนฟัง ดีเจหนู คลื่น Fat Radio จากไปกะทันหัน สิ้นเสียงใสเอกลักษณ์
ช็อก ป๋าเต็ดแจ้งข่าวเศร้า ดีเจหนู มนต์ทิพย์ แห่ง Fat Radio เสียชีวิตแล้ว ปิดตำนานเสียงใสที่เป็นเอกลักษณ์ แฟนคลับร่วมแสดงความเสียใจ
ถือเป็นข่าวเศร้าสำหรับแฟนคลับคลื่นวิทยุในตำนานอย่าง Fat Radio ที่ต้องสูญเสียบุคลากรคุณภาพเจ้าของน้ำเสียงใสที่เป็นเอกลักษณ์ไปอย่างไม่มีวันกลับ วันนี้ (6 มกราคม 2569) ป๋าเต็ด ยุทธนา บุญอ้อ ออกมาแจ้งข่าวร้ายถึงการจากไปของ ดีเจหนู หรือ มนต์ทิพย์ ลิปิสุนทร
ล่าสุด ป๋าเต็ด ยุทธนา ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Yuthana Boonorm เผยความรู้สึกช็อกและเสียใจต่อการสูญเสียในครั้งนี้ โดยระบุว่า “เป็นข่าวช็อกมาก ดีเจหนูแห่ง fat radio หรือคุณหนู Kidnappers (คนที่สอง) จากเราไปแล้วครับ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งไปยังญาติพี่น้อง และทุกคนที่รักคุณหนูครับ”
ทางครอบครัวได้แจ้งกำหนดการประกอบพิธีทางศาสนา ณ ศาลา 2 วัดเทพลีลา ดังนี้
วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2569
- เวลา 16.00 น. : พิธีรดน้ำศพ
- เวลา 18.00 น. : สวดพระอภิธรรม (คืนแรก)
วันที่ 7 – 8 มกราคม 2569
- เวลา 18.00 น. : สวดพระอภิธรรม
วันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2569
- เวลา 14.00 น. : พิธีฌาปนกิจ
สำหรับ ดีเจหนู มนต์ทิพย์ ถือเป็นหนึ่งในไอคอนสำคัญของวงการเพลงและวิทยุไทยในยุคนั้น เธอคือดีเจสาวเสียงใสประจำคลื่น Fat Radio คลื่นวิทยุขวัญใจเด็กแนวที่ปิดตัวลงเมื่อ 13 ปีก่อน ซึ่งแฟนรายการต่างจดจำน้ำเสียงที่เป็นกันเองและสไตล์การจัดรายการที่มีเสน่ห์
ก่อนจะมาเป็นดีเจ เธอเคยเป็นนักร้องนำคนที่ 2 ของวงดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ป๊อปชื่อดังอย่าง Kidnappers นอกจากงานเพลงและดีเจแล้วเสียงของเจ้าตัวยังปรากฏอยู่ในสปอตโฆษณาทั้งทางโทรทัศน์และวิทยุมากมายจนกลายเป็นเสียงที่หลายคนคุ้นหู
ทางทีมข่าวขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวและเพื่อนร่วมวงการต่อการจากไปของ ดีเจหนู มา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ
ด้านเพจเฟซบุ๊ก Cat Radio ได้เขียนข้อความไว้อาลัยดีเจหนูว่า
“นู๋ มนต์ทิพย์ ลิปิสุนทร ดีเจ Cat Radio, Fat Radio นักร้องนำ Kidnappers
ดีเจเสียงใส ใจดี ในความทรงจำของผู้ฟังและทีมงาน
ดีเจนู๋ หรือพี่นู๋ของแฟนๆ เป็นหญิงแกร่งมากความสามารถ เชี่ยวชาญทั้งงานจัดรายการวิทยุ ร้องเพลง งานโฆษณาที่ไม่เพียงลงเสียงได้ยอดเยี่ยม แต่ยังเคยทำงานด้านมาร์เกตติงขายโฆษณาเป็นแรงขับเคลื่อนให้รายการวิทยุ หนังสือ และสื่อต่างๆ ชอบเสียงเพลง งานประดิษฐ์ ของน่ารัก อาหาร และมีเรื่องราวดีๆ มาแชร์ให้เพื่อนร่วมงานและคุณผู้ฟังเสมอ
ตัวอย่างผลงาน
ดีเจ
Fat Radio, Chill FM, Cat Radio
ผลงานเพลง
2545 เพลง Goodbye Song – Kidnappers อัลบั้ม Perspective#1
เพลง ตามฉันมา, สายเกินไป (1997) – Kidnappers E.P. Warning One
2545 เพลง แมงมุม – Kidnappers ประกอบภาพยนตร์ สยิว
2546 อัลบั้ม Set – Kidnappers
2548 เพลงอย่า (Song : 01) – Save Da Last Piece อัลบั้ม Appetizer
2551 เพลง รออยู่ตรงนี้, ยังยินดี..ครับเพื่อน อัลบั้ม Herspective
2553 เพลง แค่หนึ่งวัน (The day we look back) – Good September feat. มนต์ทิพย์ ลิปิสุนทร
2553 เพลง ปล่อย บันทึกการแสดงสด FaT Live#6 เหยียบสิบ
2557 เพลง แด่ที่รักใคร่ (Happiness to all) – eclextic suntaraporn อัลบั้ม อีเคล็กติก สุนทราภรณ์
2564 เพลง ธรรมชาติ คัดสรร อัลบั้ม The Untitled 1 EP – คัดสรร ดีมาก
ฯลฯ
ผลงานอื่นๆ
โฆษกโฆษณาวิทยุโทรทัศน์มากมาย, พิธีกรในงานคอนเสิร์ตและเฟสติวัลของแฟตและแคท เรดิโอ,
มาร์เกตติง Click Radio, ทำแบรนด์เบเกอรี่กับครอบครัว ชื่อ Tippee Bakery
