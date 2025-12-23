“ธรรมนัส” ประกาศลุยเดี่ยว เป็นแคนดิเดตนายก พรรคกล้าธรรมคนเดียว
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ประกาศลุยเดี่ยว เป็นแคนดิเดตนายก พรรคกล้าธรรมคนเดียว ในการเลือกตั้งรอบหน้า และลงเป็นปาร์ตี้ลิสต์ อันดับ 1
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม ยืนยันว่าแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรค ในการเลือกตั้งรอบหน้ามีเพียงคนเดียว คือ ตนเอง และจะลงปาร์ตี้ลิสต์ อันดับ 1 ส่วนในพื้นที่ จ.พะเยา จะส่งน้องชาย
ที่พรรคส่งแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีชื่อเดียว จะส่งผลกระทบหรือไม่ เพราะก็เป็นเป้าโจมตีอยู่ ร้อยเอกธรรมนัส กล่าวว่า โดนมาตลอดอยู่แล้ว โดนมาจนชิน จนชาวบ้านเขารับได้
เมื่อถามว่าเหตุใดจึงเปลี่ยนเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนเดียว ทั้งที่เมื่อก่อนจะส่ง 3 ชื่อ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า การเมืองตนคิดไม่เหมือนคนอื่น ถ้าอยากเดินการเมืองให้ชัดเจน ซึ่งทุกคนก็รู้ดีว่า พรรคนี้ ตนเองเป็นเจ้าของพรรค ก็ให้รู้ไปเลย
ขณะเดียวกันพร้อมเป็นนายกรัฐมนตรี ใช่หรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ตนเองอยากนำลูกพรรคให้ได้รับชัยชนะให้ได้มากที่สุด
เมื่อถามว่าไม่ห่วงว่าหากมีอุบัติเหตุทางการเมือง จะเกิดอะไรขึ้นหรือไม่ ร้อยเอกธรรมนัส กล่าวว่า การเมืองต้องกล้าได้กล้าเสีย
ส่วนการประเมินตัวเลข สส.ของพรรค ร้อยเอกธรรมนัส กล่าวว่า ต้องประเมินต่ำไว้ก่อน ส่วนการตั้งเป้าต้องเป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ ตนเองอยู่การเมืองมานานไม่อยากตั้งเป้าไว้สูงเกินไป
