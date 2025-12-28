เปิดเหตุผล ปวีณา หงสกุล ร่วมพรรคกล้าธรรม “ธรรมนัส” หลุดชมคำโต
ปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี เปิดตัวผู้สมัครสส.พรรคกล้าธรรม พร้อมเปิดหมายเลขลุยเลือกตั้ง 2569
“ถ้าไม่แก้ปัญหาสังคมวันนี้ สังคมล่มสลายแน่” คำประกาศกร้าวของปวีณา หงสกุล ในวัย 70 กว่าปี สะท้อนให้เห็นว่าวิกฤตปัญหาสังคมไทยในปัจจุบันอาจหนักหนากว่าที่หลายคนคิด จนทำให้ผู้หญิงที่คร่ำหวอดในงานภาคสนามมานานกว่า 3 ทศวรรษตัดสินใจกลับเข้าสู่สนามการเมืองอีกครั้ง ในนามพรรคกล้าธรรม (กธ.)
ในแวดวงสังคมไทย ชื่อของปวีณา คือเครื่องหมายการค้าของการช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม เด็ก และสตรี แต่ ณ วันนี้ เกิดคำถามสำคัญที่ว่า ทำไมครั้งนี้เธอถึงเลือกสวมเสื้อ “พรรคกล้าธรรม” ของผู้กองธรรมนัส พรหมเผ่า?
ทั้งนี้ น.ส.ปวีณา เปิดใจเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (28 ธ.ค.) หลังเปิดตัวในฐานะสส.ปาร์ตี้ลิสต์กับพรรคกธ. โดยระบุว่า ตลอด 30 ปีที่ทำงานภาคประชาชน เธอเห็นปัญหาซ้ำซากที่กลายเป็น “ช่องโหว่” ขนาดใหญ่ของสังคม ปัญหาเหล่านี้หากยังติดอยู่แค่การสงเคราะห์หรือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแบบเดิม ๆ จะไม่สามารถรักษาเยียวยาสังคมที่กำลังป่วยหนักได้
การจะอุดรอยรั่วนี้ให้สำเร็จ น.ส.ปวีนา เน้นย้ำว่า จำเป็นต้องใช้กลไกทางนิติบัญญัติเพื่อผลักดันให้เป็นกฎหมายและนโยบายรัฐที่บังคับใช้ได้จริง
“เมื่อพรรคกล้าธรรมกล้าที่จะชวน เราก็กล้าที่จะทำ เพราะปัญหาสังคมยากเกินกว่าจะแก้ด้วยตัวคนเดียว ถ้าไม่เริ่มผลักดันเป็นนโยบายวันนี้ วันหน้าสังคมเราล่มสลายแน่” ปวีณากล่าวทิ้งท้ายถึงความตั้งใจในการลงสมัคร สส.บัญชีรายชื่อ
ด้าน ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า หัวเรือใหญ่ผู้อยู่เบื้องหลังการดึงตัวครั้งนี้ เปิดเผยว่า “พรรคกล้าธรรม” มีมติเป็นเอกฉันท์ในการเชิญน.ส.ปวีณา เข้ามาดูแลงานด้านความยุติธรรมและสวัสดิการสังคม โดยมองว่า งานของพรรคและงานของมูลนิธิปวีณาฯ มีจุดหมายเดียวกันคือ “ผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง”
ร.อ.ธรรมนัส ยังนิยามการร่วมงานครั้งนี้สั้น ๆ ว่า เป็นเพราะ “เคมีตรงกัน” คือเป็นคนทำงานหนักและทำงานจริงเหมือนกัน โดยระบุ ปวีญา หงสกุล ถือเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าทางสังคม พร้อมส่งสัญญาณเตือนพรรคคู่แข่งว่า การเปิดตัวน.ส.ปวีณาเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น เพราะพรรคกล้าธรรมยังมี “บิ๊กเนม” และบุคลากรคุณภาพเตรียมตบเท้าเข้ามาร่วมงานอีกเป็นระลอก เพื่อสร้างความพร้อมให้กับการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง.
ในส่วนของ 100 บัญชีรายชื่อผู้สมัครสส.ของพรรคกล้าธรรมนั้น นางสาวปวีณา โผล่ขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ 3 ต่อจากอันดับ 2 ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ และร้อยเอกธรรมนัส ในฐานะบัญชีรายชื่ออันดับที่ 1
5 อันดับแรก บัญชีรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.พรรคกล้าธรรม
- ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า
- ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์
- นางปวีณา หงสกุล
- น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ
- นายวิกรม เตชะธีราวัฒน์
ทั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศกำหนดให้วันที่ 27 – 31 ธันวาคม 2568 เวลา 08.30 – 16.30 น. เป็นวันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ณ สถานที่ที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งกำหนดนั้น ล่าสุดผลการจับฉลากหมายเลขปาร์ตี้ลิสต์ของพรรคกล้าธรรม ปรากฏได้ หมายเลข 42 นการลุยหาเสียงก่อนเข้าคูหาลือกตั้ง 2569 ในวันที่ 8 ก.พ.ปีหน้าตามลำดับ.
