เงินเดือนทหารกองประจำการ มกราคม 2569 เข้าวันไหน ได้กี่บาท

เปิดวันโอนเงินเดือนทหารกองประจำการ มกราคม 2569 พร้อมกางปฏิทินจ่ายเงินทั้งปีจากกรมบัญชีกลาง สรุปยอดรวม 11,000 บาท ประกอบด้วยอะไรบ้าง และทำไมยอดรับจริงของแต่ละคนถึงไม่เท่ากัน
สำหรับน้อง ๆ ทหารกองประจำการที่กำลังรอคอยเงินเดือนงวดแรกของปี 2569 และสงสัยว่าเงินจะเข้าบัญชีวันไหน เนื่องจากระบบการจ่ายเงินของทหารกองประจำการนั้นจะแตกต่างจากข้าราชการพลเรือน โดยส่วนใหญ่จะเป็นการจ่าย ต้นเดือนถัดไป
ดังนั้น ตามกำหนดการจากกรมบัญชีกลาง เงินเดือนทหารกองประจำการ ประจำเดือนมกราคม 2569 จะโอนเข้าบัญชีใน วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 โดยเป็นการจ่ายผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการแห่งสังคม (e-Social Welfare)
เปิดปฏิทินจ่ายเงินเดือนทหารกองประจำการ ปี 2569
เพื่อให้วางแผนการเงินได้ตลอดทั้งปี นี่คือวันโอนเงินเดือนทหารกองประจำการประจำปี 2569 ที่ประกาศโดยกรมบัญชีกลาง
- มกราคม 2569: จ่ายวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569
- กุมภาพันธ์ 2569: จ่ายวันที่ 9 มีนาคม 2569
- มีนาคม 2569: จ่ายวันที่ 8 เมษายน 2569
- เมษายน 2569: จ่ายวันที่ 8 พฤษภาคม 2569
- พฤษภาคม 2569: จ่ายวันที่ 9 มิถุนายน 2569
- มิถุนายน 2569: จ่ายวันที่ 7 กรกฎาคม 2569
- กรกฎาคม 2569: จ่ายวันที่ 7 สิงหาคม 2569
- สิงหาคม 2569: จ่ายวันที่ 7 กันยายน 2569
- กันยายน 2569: จ่ายวันที่ 7 ตุลาคม 2569
- ตุลาคม 2569: จ่ายวันที่ 6 พฤศจิกายน 2569
- พฤศจิกายน 2569: จ่ายวันที่ 8 ธันวาคม 2569
- ธันวาคม 2569: จ่ายวันที่ 8 มกราคม 2570
เงินเดือนทหารกองประจำการได้กี่บาท? ส่องโครงสร้างรายได้ 11,000 บาท
ยอดเงินที่ทหารกองประจำการได้รับในแต่ละเดือน ไม่ได้มาจากเงินเดือนเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากการรวมกันของ 3 ส่วนหลัก ดังนี้
1. เงินเดือน
- เริ่มต้นประมาณ 1,630 บาท ถึง 4,870 บาท (ตามชั้นปี)
2. เบี้ยเลี้ยง
- วันละ 96 บาท (รวม 30 วัน เป็นเงิน 2,880 บาท)
3. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
- รัฐจะจ่ายสมทบเพิ่มเพื่อให้ยอดรวม (เงินเดือน + เบี้ยเลี้ยง) ครบ 11,000 บาท ตามนโยบายปรับฐานรายได้ขั้นต่ำของรัฐบาลที่มีผลมาตั้งแต่ปี 2567
ตัวอย่างการคำนวณ – ทหารใหม่ที่ได้รับเงินเดือน 1,630 บาท บวกเบี้ยเลี้ยง 2,880 บาท (รวมได้ 4,510 บาท) รัฐจะจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้อีก 6,490 บาท เพื่อให้ได้รับยอดรวมสุทธิที่ 11,000 บาทพอดี
ทำไมยอดเงินที่เข้าบัญชีแต่ละคนถึงไม่เท่ากัน?
แม้จะมีฐานรายได้รวมที่ 11,000 บาท แต่ยอดเงินโอนเข้าบัญชีจริงอาจน้อยกว่านั้น เนื่องจากมี “รายการหัก” ตามระเบียบ ได้แก่ ค่าประกอบเลี้ยง (ค่าอาหาร), ค่าของใช้ส่วนตัว และสวัสดิการอื่น ๆ
ค่าประกอบเลี้ยง (ค่าอาหาร)
- หักวันละ 70 บาท เพื่อนำไปทำอาหารรวม 3 มื้อให้ทหารในหน่วย
ค่าของใช้ส่วนตัว
- สำหรับทหารผลัดใหม่ที่เพิ่งเข้าหน่วย อาจมีการหักค่าชุดหรือของใช้จำเป็นบางรายการในช่วงแรก
สวัสดิการอื่น ๆ
- ตามที่แต่ละหน่วยกำหนดหรือตามความสมัครใจของทหารรายนั้น ๆ
เงินไม่เข้าตามนัด ควรทำอย่างไร?
หากถึงวันที่กำหนดแล้วเงินยังไม่โอนเข้าบัญชี แนะนำให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
- ตรวจดูว่าเลขบัญชีที่แจ้งไว้กับฝ่ายการเงินของหน่วยถูกต้องหรือไม่
- บางธนาคารอาจไม่แจ้งเตือน ให้เช็กยอดเงินในแอปฯ โดยละเอียด
- หากตรวจสอบแล้วพบปัญหา ให้แจ้งฝ่ายการเงินของต้นสังกัดทันที เพื่อให้ตรวจสอบสถานะการโอนผ่านเลขประจำตัวทหาร
