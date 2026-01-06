การเงินเศรษฐกิจ

เงินเดือนทหารกองประจำการ มกราคม 2569 เข้าวันไหน ได้กี่บาท

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 06 ม.ค. 2569 10:29 น.| อัปเดต: 06 ม.ค. 2569 10:31 น.
75

เปิดวันโอนเงินเดือนทหารกองประจำการ มกราคม 2569 พร้อมกางปฏิทินจ่ายเงินทั้งปีจากกรมบัญชีกลาง สรุปยอดรวม 11,000 บาท ประกอบด้วยอะไรบ้าง และทำไมยอดรับจริงของแต่ละคนถึงไม่เท่ากัน

สำหรับน้อง ๆ ทหารกองประจำการที่กำลังรอคอยเงินเดือนงวดแรกของปี 2569 และสงสัยว่าเงินจะเข้าบัญชีวันไหน เนื่องจากระบบการจ่ายเงินของทหารกองประจำการนั้นจะแตกต่างจากข้าราชการพลเรือน โดยส่วนใหญ่จะเป็นการจ่าย ต้นเดือนถัดไป

ดังนั้น ตามกำหนดการจากกรมบัญชีกลาง เงินเดือนทหารกองประจำการ ประจำเดือนมกราคม 2569 จะโอนเข้าบัญชีใน วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 โดยเป็นการจ่ายผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการแห่งสังคม (e-Social Welfare)

เปิดปฏิทินจ่ายเงินเดือนทหารกองประจำการ ปี 2569

เพื่อให้วางแผนการเงินได้ตลอดทั้งปี นี่คือวันโอนเงินเดือนทหารกองประจำการประจำปี 2569 ที่ประกาศโดยกรมบัญชีกลาง

  • มกราคม 2569: จ่ายวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569
  • กุมภาพันธ์ 2569: จ่ายวันที่ 9 มีนาคม 2569
  • มีนาคม 2569: จ่ายวันที่ 8 เมษายน 2569
  • เมษายน 2569: จ่ายวันที่ 8 พฤษภาคม 2569
  • พฤษภาคม 2569: จ่ายวันที่ 9 มิถุนายน 2569
  • มิถุนายน 2569: จ่ายวันที่ 7 กรกฎาคม 2569
  • กรกฎาคม 2569: จ่ายวันที่ 7 สิงหาคม 2569
  • สิงหาคม 2569: จ่ายวันที่ 7 กันยายน 2569
  • กันยายน 2569: จ่ายวันที่ 7 ตุลาคม 2569
  • ตุลาคม 2569: จ่ายวันที่ 6 พฤศจิกายน 2569
  • พฤศจิกายน 2569: จ่ายวันที่ 8 ธันวาคม 2569
  • ธันวาคม 2569: จ่ายวันที่ 8 มกราคม 2570

เงินเดือนทหารกองประจำการได้กี่บาท? ส่องโครงสร้างรายได้ 11,000 บาท

ยอดเงินที่ทหารกองประจำการได้รับในแต่ละเดือน ไม่ได้มาจากเงินเดือนเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากการรวมกันของ 3 ส่วนหลัก ดังนี้

1. เงินเดือน

  • เริ่มต้นประมาณ 1,630 บาท ถึง 4,870 บาท (ตามชั้นปี)

2. เบี้ยเลี้ยง

  • วันละ 96 บาท (รวม 30 วัน เป็นเงิน 2,880 บาท)

3. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

  • รัฐจะจ่ายสมทบเพิ่มเพื่อให้ยอดรวม (เงินเดือน + เบี้ยเลี้ยง) ครบ 11,000 บาท ตามนโยบายปรับฐานรายได้ขั้นต่ำของรัฐบาลที่มีผลมาตั้งแต่ปี 2567

ตัวอย่างการคำนวณ – ทหารใหม่ที่ได้รับเงินเดือน 1,630 บาท บวกเบี้ยเลี้ยง 2,880 บาท (รวมได้ 4,510 บาท) รัฐจะจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้อีก 6,490 บาท เพื่อให้ได้รับยอดรวมสุทธิที่ 11,000 บาทพอดี

ยอดรวมเงินเดือนทหารกองประจำการอยู่ที่ 11,000 บาทในเดือนมกราคม 2569
กรมบัญชีกลาง

ทำไมยอดเงินที่เข้าบัญชีแต่ละคนถึงไม่เท่ากัน?

แม้จะมีฐานรายได้รวมที่ 11,000 บาท แต่ยอดเงินโอนเข้าบัญชีจริงอาจน้อยกว่านั้น เนื่องจากมี “รายการหัก” ตามระเบียบ ได้แก่ ค่าประกอบเลี้ยง (ค่าอาหาร), ค่าของใช้ส่วนตัว และสวัสดิการอื่น ๆ

ค่าประกอบเลี้ยง (ค่าอาหาร)

  • หักวันละ 70 บาท เพื่อนำไปทำอาหารรวม 3 มื้อให้ทหารในหน่วย

ค่าของใช้ส่วนตัว

  • สำหรับทหารผลัดใหม่ที่เพิ่งเข้าหน่วย อาจมีการหักค่าชุดหรือของใช้จำเป็นบางรายการในช่วงแรก

สวัสดิการอื่น ๆ

  • ตามที่แต่ละหน่วยกำหนดหรือตามความสมัครใจของทหารรายนั้น ๆ

เงินไม่เข้าตามนัด ควรทำอย่างไร?

หากถึงวันที่กำหนดแล้วเงินยังไม่โอนเข้าบัญชี แนะนำให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

  1. ตรวจดูว่าเลขบัญชีที่แจ้งไว้กับฝ่ายการเงินของหน่วยถูกต้องหรือไม่
  2. บางธนาคารอาจไม่แจ้งเตือน ให้เช็กยอดเงินในแอปฯ โดยละเอียด
  3. หากตรวจสอบแล้วพบปัญหา ให้แจ้งฝ่ายการเงินของต้นสังกัดทันที เพื่อให้ตรวจสอบสถานะการโอนผ่านเลขประจำตัวทหาร

