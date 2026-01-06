เปิดคลิปเอสยูวีพุ่งชนข้างทาง บาดเจ็บ 6 หนึ่งในนั้นสาหัส คนขับยันไม่ดื่มมา 30 ปี อ้างเกียร์ค้าง
อุบัติเหตุระทึกที่ปากน้ำ สมุทรปราการ ชายวัย 57 อ้างเกียร์ค้างก่อนรถเอสยูวีเสียหลักชนมอเตอร์ไซค์ และร้านข้างทาง บาดเจ็บ 6 ราย ภายในซอยเทศบาลบางปู 47 ยันไม่ดื่มมากว่า 30 ปีแล้ว
เมื่อเย็นวานนี้ (5 ม.ค.) ได้เกิดอุบัติเหตุรถยนต์เอนกประสงค์พุ่งชนรถจักรยานยนต์และประชาชนที่กำลังจับจ่ายซื้อสินค้า ภายในซอยโนรี ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม 6 ราย เป็นหญิง 5 ราย ชาย 1 ราย
ข้อมูลจากเพจข่าวสารสมุทรปราการ ในจำนวนนี้หญิง 1 รายอาการสาหัส
ตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถยนต์ยี่ห้อมาสด้า เสียหลักพุ่งเข้าไปชนร้านขายข้าวแกง มีรถจยย.ถูกชนเสียหาย
ทั้งนี้ภาพจากกล้องวงจรปิดจะเห็นรถคันเกิดเหตุออกตัวจากหน้าร้านแก๊ส วิ่งสวนเลนด้วยความเร็ว ก่อนหักกลับพุ่งชนรถจักรยานยนต์และร้านค้าอย่างแรง คนขับให้การอ้างเกียร์อาจขัดข้อง
อัปเดตล่าสุด เรื่องเล่าเช้านี้ สัมภาษณ์คนขับรถทราบชื่อต่อมา นายสมเกียรติ อายุ 57 ปี ซึ่งหลังเกิดเหตุตอนจะลงรถเจ้าตัวเกือบถูกชาวบ้านเข้ามาทำร้ายเนื่องจากไม่พอใจ ต่อมาได้ให้การกับตำรวจว่า สาเหตุที่รถพุ่งชนร้านข้างทางเพราะเกียร์รถเกิดค้างขึ้นมากระทันหัน ส่วนที่ว่าทำไมรถดูขับส่ายนั้น เนื่องจากตนคุมพวงมาลัยไม่ได้
นายสมเกียรติ ยังยืนกรานด้วยว่า ไม่ได้มีอาการมึนเมาหรือดื่มแอลกอฮอล์ใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่แตะพวกนี้มา 20-30 ปีแล้ว อย่างไรก็ดีตำรวจอยู่ระหว่างสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน และตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย (ดูคลิป).
