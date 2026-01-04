ข่าวอาชญากรรม

ปมน้ำแข็งเป็นเหตุ! ลูกค้าแทงเด็กเสิร์ฟดับ คนในร้านรุมประชาทัณฑ์มือมีด

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 04 ม.ค. 2569 11:52 น.| อัปเดต: 04 ม.ค. 2569 11:58 น.
61
แฟ้มภาพ

เขม่นเรื่องน้ำแข็งหายหลังร้านปิด ลูกค้าเมาย้อนกลับมาเคลียร์ใจแต่ตกลงไม่ได้ ชักมีดใต้เบาะรถจ้วงแทงพนักงานเสิร์ฟดับสลด แฟนสาวเข้าห้ามโดนแทงเจ็บอีกราย ก่อนคนในร้านช่วยกันรุมประชาทัณฑ์ผู้ก่อเหตุอ่วม

เมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาของวันนี้ (4 ม.ค.69) เวลาราว 04.30 น. สภ.บางพลีรับแจ้งเหตุทำร้ายร่างกายมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต บริเวณหน้าร้านอาหารแห่งหนึ่งในพื้นที่ หมู่ 1 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ จึงนำกำลังร่วมกตัญญูเข้าตรวจสอบ

ในที่เกิดเหตุพบโต๊ะอาหารล้มระเนระนาด เจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลรวม 3 ราย ประกอบด้วย

1 นายดอน อายุ 30 ปี พนักงานเสิร์ฟ ถูกแทงเข้าที่กลางอกและหน้าท้อง (เสียชีวิตในเวลาต่อมา)

2. น.ส.วรดา อายุ 28 ปี ถูกแทงเข้าที่หน้าท้องบาดเจ็บสาหัส

3. นายกรณรงค์ อายุ 29 ปี (ผู้ก่อเหตุ) สภาพใบหน้าปูดบวมและฟกช้ำตามร่างกายจากการถูกรุมประชาทัณฑ์

นอกจากนี้ ตำรวจยังพบอาวุธมีดพกสั้นปลายแหลมตกอยู่ในที่เกิดเหตุ และเมื่อตรวจค้นตัวผู้ก่อเหตุกลับพบว่า พกมีดติดตัวมาถึง 4 เล่ม จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ที่เกิดเหตุร้านเหล้าย่านบางพลี จ.สมุทรปราการ
ที่เกิดเหตุร้านเหล้าย่านบางพลี จ.สมุทรปราการ (แฟ้มภาพ)

จากการสอบสวนเพื่อนพนักงานเสิร์ฟเบื้องต้นทราบว่า ก่อนเกิดเหตุร้านปิดให้บริการแล้วตั้งแต่เที่ยงคืน พนักงานกำลังเก็บกวาดร้าน ระหว่างนั้นนายกรณรงค์ ผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นลูกค้าที่เพิ่งลุกออกจากโต๊ะไป ได้ย้อนกลับมาที่ร้านอีกครั้งด้วยอาการมึนเมา

ชนวนเหตุเกิดจากนายกรณรงค์ไม่พอใจที่น้ำแข็งในแก้วเบียร์หายไป จนเกิดการโต้เถียงกับนายดอนอย่างรุนแรง พนักงานยืนยันว่าลูกค้าไม่ได้สั่งน้ำแข็งตั้งแต่แรก แต่นายกรณรงค์ไม่รับฟัง เดินกลับไปหยิบมีดใต้เบาะรถจักรยานยนต์มาจ้วงแทงนายดอนจนล้มลง ส่วน น.ส.วรดา พยายามเข้าห้ามจึงถูกแทงสวนบาดเจ็บไปอีกราย หลังจากนั้นเพื่อนพนักงานและคนในพื้นที่ที่เห็นเหตุการณ์จึงเข้าช่วยกันระงับเหตุและรุมจับตัวผู้ก่อเหตุไว้ได้

ด้าน พ.ต.ท. เถลิงเกรียติ มณีอินทร์ รองผกก.ป.สภ.บางพลี ระบุว่า ทางร้านเปิดปิดตามเวลาที่กฎหมายกำหนด และเหตุเกิดในช่วงที่ร้านปิดแล้ว ขณะนี้ได้สั่งอายัดตัวมือมีดไว้ที่โรงพยาบาล โดยมีกำลังเจ้าหน้าที่เฝ้าตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อป้องกันการหลบหนี เมื่อแพทย์อนุญาตให้พ้นขีดอันตรายจะคุมตัวมาแจ้งข้อหาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.

ของกลางอาวุธมีด 4 เล่ม
แฟ้มภาพ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวกีฬา

ฟูแล่ม พบ ลิเวอร์พูล ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 4 ม.ค. 69

43 วินาที ที่แล้ว
บันเทิง

ช็อก “ควอน มินอา” อดีตสมาชิกวง AOA ถูกส่งตัวรพ. หลังพยายามจบชีวิตตัวเอง เผยปมถูกบูลลี่-ล่วงละเมิด

15 นาที ที่แล้ว
พลตรีเสด็จอาคะจักรอายุเท่าไหร่ ข่าวการเมือง

เปิดภาพ “ผบ.เด็จ” นายพลผู้ปิดทองหลังพระ ลงสมรภูมิแนวหน้าเคียงบ่าเคียงไหล่ลูกน้อง

49 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นายแบงก์ฮีโร่ ช่วยเด็ก 10 คนออกจากเหตุไฟไหม้ไนท์คลับในสวิส ตายพุ่ง 40 ศพ เจ็บอีกนับร้อย

53 นาที ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

ปมน้ำแข็งเป็นเหตุ! ลูกค้าแทงเด็กเสิร์ฟดับ คนในร้านรุมประชาทัณฑ์มือมีด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

พรรคตัวแทนทหารคะแนนนำโด่ง คว้าชัยเลือกตั้งเมียนมาเฟสแรก แม้ถูกวิจารณ์ไร้คู่แข่ง-คนใช้สิทธิน้อย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ลีดส์ พบ แมนยู ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 4 ม.ค. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เปิดภาพแรก มาดูโร นำตัวถึงนิวยอร์ก ดำเนินคดียาเสพติด-ก่อการร้าย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

หดหู่! สาวถูกอดีตแฟนหลอกนัดเจอ หนีเจอปืนไล่จี้ฉุดย่ำยีถ่ายคลิปประจาน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตึงเครียดรับปีใหม่ เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธ 2 ลูกตกนอกเขตน่านน้ำญี่ปุ่น รัฐบาลญี่ปุ่นเฝ้าระวังขั้นสูงสุด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 4 1 69 ดูดวง

เตือน 4 ราศี ปีใหม่อย่าใจร้อนกับคนรัก-คนในบ้าน คำเดียวพังได้ทั้งเดือน

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
เซเว่นติดป้ายบอกลูกค้า อย่ายืนเงียบ ข่าว

ส่องานเข้าหนัก! พนง.ร้านสะดวกซื้อ ติดป้ายหน้าเคาน์เตอร์แบบสับ “ลุ้นตกงาน” หรือไปต่อ

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

นารา เครปกะเทย แจงดราม่า เอาเงินที่ไหนซื้อแบรนด์เนม? ก่อนถูกบาร์โฮสขโมยขายมือ 2

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตม ตาก ลูกจ้างพม่าฆ่าขืนใจ ข่าวอาชญากรรม

ช็อกไทม์ไลน์ฉาว! ตม.ตากผลักดัน “พม่าฆ่าขืนใจ” กลับประเทศ ทั้งที่มีคำสั่งชะลอตัว

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! “ทรัมป์” ประกาศคุมตัว “ปธน.มาดูโร” หลังเปิดฉากยิงถล่มเวเนซุเอลา

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

นักแสดง F4 เผยนาทีเฉียดตาย หมอผ่าตัดเปิดกะโหลก ช่วยชีวิตจากโรคสโตรก

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“หมอเดว” เตือนดราม่าจับของขวัญปีใหม่เด็ก ป.2 เสี่ยงสร้างปมด้อย-บาดแผลใจ

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
จับแล้ว สาว 20 โทรป่วน &quot;ธัญญ่า อาร์สยาม&quot; อ้างทำเพราะชอบ-อยากเจอตัวจริง บันเทิง

จับแล้ว สาวป่วยจิตโทรป่วนนักร้อง “ธัญญ่า” เล่านาทีเผชิญหน้า อ้างทำเพราะอยากเจอตัวจริง

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักบอลฝรั่งเศส ไฟไหม้สวิส ข่าวกีฬา

อัปเดต “ไฟไหม้บาร์สกีรีสอร์ตที่สวิส” พบนักบอลดาวรุ่งวัย 19 โดนไฟไหม้สาหัส

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
สำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่า ขณะนี้ทหารสหรัฐฯ กำลังปฏิบัติการภาคพื้นดินในและรอบ ๆ กรุงการากัส ประเทศเวเนซูเอลา แล้ว ข่าวต่างประเทศ

สหรัฐฯ เปิดฉากบึ้มฐานทัพเวเนฯ หลัง “ทรัมป์” ขู่กวาดล้างคาร์เทลยาเสพติด

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายน้ำผึ้งพรรคประชาชน ข่าวการเมือง

ผู้สมัครพรรคส้ม แจงชัดซ้ำถึง 4 คน หลังถูกโยงชื่อในแบล็คลิสต์ฉ้อโกง 300 บ.

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

บอร์นมัธ พบ อาร์เซนอล ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 3 ม.ค. 69

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ธัญญ่า อาร์สยาม เตรียมเอาเรื่องคนโทรป่วน เรียกกู้ภัยมาบ้านกลางดึก เผยไม่ใช่ครั้งแรก

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คลิปชนรปภ.ตัวลอย ลูกสาวแจงเหตุพ่อไม่ลงรถทันที ค่ารักษาดูแลเต็มที่

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
อินเดีย น้ำดื่มปนเปื้อนอุจจาระ ข่าวต่างประเทศ

เหตุสลดอินเดีย น้ำปนเปื้อนปฏิกูลท้องร่วงกว่า 2450 ชีวิต ทารก 6 เดือนดับดื่มนมผสมน้ำก๊อก

1 วัน ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 04 ม.ค. 2569 11:52 น.| อัปเดต: 04 ม.ค. 2569 11:58 น.
61
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ฟูแล่ม พบ ลิเวอร์พูล ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 4 ม.ค. 69

เผยแพร่: 4 มกราคม 2569

ช็อก “ควอน มินอา” อดีตสมาชิกวง AOA ถูกส่งตัวรพ. หลังพยายามจบชีวิตตัวเอง เผยปมถูกบูลลี่-ล่วงละเมิด

เผยแพร่: 4 มกราคม 2569
พลตรีเสด็จอาคะจักรอายุเท่าไหร่

เปิดภาพ “ผบ.เด็จ” นายพลผู้ปิดทองหลังพระ ลงสมรภูมิแนวหน้าเคียงบ่าเคียงไหล่ลูกน้อง

เผยแพร่: 4 มกราคม 2569

นายแบงก์ฮีโร่ ช่วยเด็ก 10 คนออกจากเหตุไฟไหม้ไนท์คลับในสวิส ตายพุ่ง 40 ศพ เจ็บอีกนับร้อย

เผยแพร่: 4 มกราคม 2569
Back to top button