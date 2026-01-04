ปมน้ำแข็งเป็นเหตุ! ลูกค้าแทงเด็กเสิร์ฟดับ คนในร้านรุมประชาทัณฑ์มือมีด
เขม่นเรื่องน้ำแข็งหายหลังร้านปิด ลูกค้าเมาย้อนกลับมาเคลียร์ใจแต่ตกลงไม่ได้ ชักมีดใต้เบาะรถจ้วงแทงพนักงานเสิร์ฟดับสลด แฟนสาวเข้าห้ามโดนแทงเจ็บอีกราย ก่อนคนในร้านช่วยกันรุมประชาทัณฑ์ผู้ก่อเหตุอ่วม
เมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาของวันนี้ (4 ม.ค.69) เวลาราว 04.30 น. สภ.บางพลีรับแจ้งเหตุทำร้ายร่างกายมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต บริเวณหน้าร้านอาหารแห่งหนึ่งในพื้นที่ หมู่ 1 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ จึงนำกำลังร่วมกตัญญูเข้าตรวจสอบ
ในที่เกิดเหตุพบโต๊ะอาหารล้มระเนระนาด เจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลรวม 3 ราย ประกอบด้วย
1 นายดอน อายุ 30 ปี พนักงานเสิร์ฟ ถูกแทงเข้าที่กลางอกและหน้าท้อง (เสียชีวิตในเวลาต่อมา)
2. น.ส.วรดา อายุ 28 ปี ถูกแทงเข้าที่หน้าท้องบาดเจ็บสาหัส
3. นายกรณรงค์ อายุ 29 ปี (ผู้ก่อเหตุ) สภาพใบหน้าปูดบวมและฟกช้ำตามร่างกายจากการถูกรุมประชาทัณฑ์
นอกจากนี้ ตำรวจยังพบอาวุธมีดพกสั้นปลายแหลมตกอยู่ในที่เกิดเหตุ และเมื่อตรวจค้นตัวผู้ก่อเหตุกลับพบว่า พกมีดติดตัวมาถึง 4 เล่ม จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน
จากการสอบสวนเพื่อนพนักงานเสิร์ฟเบื้องต้นทราบว่า ก่อนเกิดเหตุร้านปิดให้บริการแล้วตั้งแต่เที่ยงคืน พนักงานกำลังเก็บกวาดร้าน ระหว่างนั้นนายกรณรงค์ ผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นลูกค้าที่เพิ่งลุกออกจากโต๊ะไป ได้ย้อนกลับมาที่ร้านอีกครั้งด้วยอาการมึนเมา
ชนวนเหตุเกิดจากนายกรณรงค์ไม่พอใจที่น้ำแข็งในแก้วเบียร์หายไป จนเกิดการโต้เถียงกับนายดอนอย่างรุนแรง พนักงานยืนยันว่าลูกค้าไม่ได้สั่งน้ำแข็งตั้งแต่แรก แต่นายกรณรงค์ไม่รับฟัง เดินกลับไปหยิบมีดใต้เบาะรถจักรยานยนต์มาจ้วงแทงนายดอนจนล้มลง ส่วน น.ส.วรดา พยายามเข้าห้ามจึงถูกแทงสวนบาดเจ็บไปอีกราย หลังจากนั้นเพื่อนพนักงานและคนในพื้นที่ที่เห็นเหตุการณ์จึงเข้าช่วยกันระงับเหตุและรุมจับตัวผู้ก่อเหตุไว้ได้
ด้าน พ.ต.ท. เถลิงเกรียติ มณีอินทร์ รองผกก.ป.สภ.บางพลี ระบุว่า ทางร้านเปิดปิดตามเวลาที่กฎหมายกำหนด และเหตุเกิดในช่วงที่ร้านปิดแล้ว ขณะนี้ได้สั่งอายัดตัวมือมีดไว้ที่โรงพยาบาล โดยมีกำลังเจ้าหน้าที่เฝ้าตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อป้องกันการหลบหนี เมื่อแพทย์อนุญาตให้พ้นขีดอันตรายจะคุมตัวมาแจ้งข้อหาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.
