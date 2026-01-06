ข่าวกีฬาฟุตบอล

โรมาโน่บอกเอง “แมนซิตี้” เล็งปาดหน้าหงส์แดงคว้ากองหลังผู้ดี หลัง ‘กวาร์ดิโอล’ ส่อพักยาว

เผยแพร่: 06 ม.ค. 2569 09:41 น.
53

ฟาบริซิโอ โรมาโน่ เหยี่ยวข่าวตลาดซื้อขายนักเตะรายงานออกมาว่า แมนซิตี้ สนใจที่จะดึงตัว มาร์ค เกฮี กองหลังชาวอังกฤษของ คริสตัล พาเลซ เข้ามาเสริมทัพในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้

ย้อนกลับไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา (4 มกราคม) ในเกมที่ แมนฯ ซิตี้ เปิดบ้านเสมอกับ เชลซี 1-1 ในศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ซึ่งในเกมดังกล่าวนั้นทางทัพเรือใบสีฟ้าเสียแนวรับไปทีเดียวถึง 2 คนทั้ง รูเบน ดิอาส และ ยอสโก้ กวาร์ดิโอล แต่ในรายของ กวาร์ดิโอล่า นั้นถือว่าดูรุนแรงกว่า เพราะมีรายงานตามหลังมาว่าเซ็นเตอร์แบ็คชาวโครเอเชียรายนี้กระดูกหน้าแข้งหัก และจะหมดสิทธิ์ลงสนามช่วยทีมในเกมที่เหลือของซีซั่นนี้

ล่าสุด ฟาบริซิโอ โรมาโน่ เหยี่ยวข่าวสายตลาดซื้อขายนักเตะได้รายงานว่า แมนฯ ซิตี้ ต้องการที่จะคว้าตัว มาร์ค เกฮี กองหลังกัปตันทีมของ คริสตัล พาเลซ เข้ามาเสริมทัพ โดยในตอนนี้ได้มีการเริ่มเดินหน้าพูดคุยกันแล้ว

อย่างไรก็ตาม ยังมีอีก 2 ทีมยักษ์ใหญ่อย่าง ลิเวอร์พูล และ บาเยิร์น มิวนิค ที่ต้องการแข้งชาวอังกฤษรายนี้ไปเสริมแนวรับด้วยเช่นกัน ทว่าทั้งสองทีมนั้นต้องการดึงตัว เกฮี เข้ามาแบบฟรีๆหลังจบซีซั่นนี้ แต่ทาง แมนฯ ซิตี้ พร้อมจ่ายเงินราวๆ 35 ล้านปอนด์ เพื่อจัดการดึงแข้งวัย 25 ปีรายนี้ในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้เลย

อ้างอิง : X @FabrizioRomano

 

เผยแพร่: 06 ม.ค. 2569 09:41 น.
53
