โรมาโน่บอกเอง “แมนซิตี้” เล็งปาดหน้าหงส์แดงคว้ากองหลังผู้ดี หลัง ‘กวาร์ดิโอล’ ส่อพักยาว

ฟาบริซิโอ โรมาโน่ เหยี่ยวข่าวตลาดซื้อขายนักเตะรายงานออกมาว่า แมนซิตี้ สนใจที่จะดึงตัว มาร์ค เกฮี กองหลังชาวอังกฤษของ คริสตัล พาเลซ เข้ามาเสริมทัพในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้
ย้อนกลับไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา (4 มกราคม) ในเกมที่ แมนฯ ซิตี้ เปิดบ้านเสมอกับ เชลซี 1-1 ในศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ซึ่งในเกมดังกล่าวนั้นทางทัพเรือใบสีฟ้าเสียแนวรับไปทีเดียวถึง 2 คนทั้ง รูเบน ดิอาส และ ยอสโก้ กวาร์ดิโอล แต่ในรายของ กวาร์ดิโอล่า นั้นถือว่าดูรุนแรงกว่า เพราะมีรายงานตามหลังมาว่าเซ็นเตอร์แบ็คชาวโครเอเชียรายนี้กระดูกหน้าแข้งหัก และจะหมดสิทธิ์ลงสนามช่วยทีมในเกมที่เหลือของซีซั่นนี้
Manchester City defender Josko Gvardiol is set for a lengthy injury layoff after suffering a fractured tibia (shinbone) in his right leg.
The Croatia international will undergo surgery later this week — the results of which would give the full extent of the diagnosis and…
— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) January 5, 2026
ล่าสุด ฟาบริซิโอ โรมาโน่ เหยี่ยวข่าวสายตลาดซื้อขายนักเตะได้รายงานว่า แมนฯ ซิตี้ ต้องการที่จะคว้าตัว มาร์ค เกฮี กองหลังกัปตันทีมของ คริสตัล พาเลซ เข้ามาเสริมทัพ โดยในตอนนี้ได้มีการเริ่มเดินหน้าพูดคุยกันแล้ว
🚨🔵 Manchester City want to sign Marc Guehi in January as talks started, initial approach made.
He’s on the shortlist, as @SamiMokbel_BBC reported.
Liverpool, attentive to the situation and in talks since August.
FC Bayern remain in active talks to sign Guehi as free agent. pic.twitter.com/Lw2XyZvikK
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 5, 2026
อย่างไรก็ตาม ยังมีอีก 2 ทีมยักษ์ใหญ่อย่าง ลิเวอร์พูล และ บาเยิร์น มิวนิค ที่ต้องการแข้งชาวอังกฤษรายนี้ไปเสริมแนวรับด้วยเช่นกัน ทว่าทั้งสองทีมนั้นต้องการดึงตัว เกฮี เข้ามาแบบฟรีๆหลังจบซีซั่นนี้ แต่ทาง แมนฯ ซิตี้ พร้อมจ่ายเงินราวๆ 35 ล้านปอนด์ เพื่อจัดการดึงแข้งวัย 25 ปีรายนี้ในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้เลย
