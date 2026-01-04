หดหู่! สาวถูกอดีตแฟนหลอกนัดเจอ หนีเจอปืนไล่จี้ฉุดย่ำยีถ่ายคลิปประจาน
ยันดำเนินคดีถึงที่สุด สาวโดนอดีตแฟนหนุ่มเลิกรากันกว่า 1 ปี หลอกนัดเจอ ใช้เฟซบุ๊กปลอมทักหา พอไปเจอพยายามหนีเอาตัวรอด แต่กลับถูกชักปืนไล่จี้ฉุดไปย่ำยีถ่ายคลิป
วานนี้ (3 ม.ค.69) สภ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ได้รับแจ้งเหตุมีหญิงวัย 21 ปี ถูกอดีตแฟนหนุ่มที่เลิกรากันไปกว่า 1 ปี ออกอุบายปลอมเฟซบุ๊กทักมาลวงนัดเจอเมื่อคืนวันที่ 2 ม.ค.ที่ผ่านมา เวลาราว 20.30 น. อ้างมีธุระให้อีกฝ่ายออกมารับ ฝ่ายหญิงหลงกลจึงออกไปพร้อมกับเพื่อนผู้หญิงด้วยกันอีกหนึ่งคน
อ้างอิงข้อมูลจากเดลินิวส์ ผู้เสียหายให้การว่าถูกนายธันวา อดีตแฟนใช้บัญชีเฟซบุ๊กคนอื่นทักมาหาอ้างมีธุระสำคัญนัดให้มาเจอที่ทางเข้าหมู่บ้าน แต่เมื่อผู้เสียหายที่ออกไปยังที่นัดหมายพร้อมกับเพื่อนอีกหนึ่งคนรู้ตัวว่า เป็นแผนของอดีตแฟน ทั้งคู่จึงพยายามหลบหนี แต่กลับถูกผู้ก่อเหตุขี่รถปาดหน้าและชักปืนพกสั้นจี้บังคับพาตัวผู้เสียหายขึ้นรถ
ทั้งนี้ ผู้เสียหายถูกพาไปที่บ้านพักและต้องถูกเทปกาวพันปากและแขน โดนล่วงละเมิดจนสำเร็จความใคร่ 1 ครั้ง และที่น่าหดหู่อดีตแฟนหนุ่มได้ตั้งกล้องมือถือถ่ายคลิปเก็บไว้
ข้อมูลจากเพจข่าวเด่นชัยภูมิระบุว่า ต่อมาเพื่อนที่ไปด้วยกันกับผู้เสียหายได้ขี่รถจยย.กลับมาเพื่อแจ้งให้ญาติๆ ของผู้เสียหายทราบพร้อมกับเข้าแจ้งความกับสภ.เทพสถิต
หลังรับแจ้งจึงได้ประสานตำรวจเข้าไปตรวจสอบและให้การช่วยเหลือเหยื่อออกมาได้ ส่วนนายธันวาไหวตัวทันกระโดดหน้าต่างหลบหนี
ต่อมาผู้เสียหายมีการพาชี้จุดเกิดเหตุบริเวณปากทางเข้าบ้านโคกสะอาดหมูที่ 6.ต.ยางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ซึ่งเป็นป่าอ้อยและทางเปลี่ยวยิ่งถ้าเวลากลางคืนจะมืดมากเพราะไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง
อัปเดตล่าสุด นายธันวา อดีตแฟนหนุ่มผู้ก่อเหตุ เข้ามอบตัวแล้วเมื่อบ่ายวานนี้ (3 ม.ค.) โดยผู้เสียหายยืนยันจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด.
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- สลดรับปีใหม่! ไรเดอร์ง้ออดีตแฟนสาวไม่สำเร็จ ชักปืนยิงดับหน้าหอพักย่านบางนา
- พิษรักแรงหึงส่งท้ายปี เห็นภาพบาดตารัวสนั่นปั๊ม ดับสลด 2 ศพ อีกรายโคม่า
- ดราม่าสนั่น ร้านจิ้มจุ่มดัง อ้างหม้อไม่พอปล่อยลูกค้าล้างเอง เปิดประโยคจี๊ดขึ้นหัว !
ติดตาม The Thaiger บน Google News: