หดหู่! สาวถูกอดีตแฟนหลอกนัดเจอ หนีเจอปืนไล่จี้ฉุดย่ำยีถ่ายคลิปประจาน

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 04 ม.ค. 2569 09:58 น.| อัปเดต: 04 ม.ค. 2569 12:15 น.
ยันดำเนินคดีถึงที่สุด สาวโดนอดีตแฟนหนุ่มเลิกรากันกว่า 1 ปี หลอกนัดเจอ ใช้เฟซบุ๊กปลอมทักหา พอไปเจอพยายามหนีเอาตัวรอด แต่กลับถูกชักปืนไล่จี้ฉุดไปย่ำยีถ่ายคลิป

วานนี้ (3 ม.ค.69) สภ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ได้รับแจ้งเหตุมีหญิงวัย 21 ปี ถูกอดีตแฟนหนุ่มที่เลิกรากันไปกว่า 1 ปี ออกอุบายปลอมเฟซบุ๊กทักมาลวงนัดเจอเมื่อคืนวันที่ 2 ม.ค.ที่ผ่านมา เวลาราว 20.30 น. อ้างมีธุระให้อีกฝ่ายออกมารับ ฝ่ายหญิงหลงกลจึงออกไปพร้อมกับเพื่อนผู้หญิงด้วยกันอีกหนึ่งคน

อ้างอิงข้อมูลจากเดลินิวส์ ผู้เสียหายให้การว่าถูกนายธันวา อดีตแฟนใช้บัญชีเฟซบุ๊กคนอื่นทักมาหาอ้างมีธุระสำคัญนัดให้มาเจอที่ทางเข้าหมู่บ้าน แต่เมื่อผู้เสียหายที่ออกไปยังที่นัดหมายพร้อมกับเพื่อนอีกหนึ่งคนรู้ตัวว่า เป็นแผนของอดีตแฟน ทั้งคู่จึงพยายามหลบหนี แต่กลับถูกผู้ก่อเหตุขี่รถปาดหน้าและชักปืนพกสั้นจี้บังคับพาตัวผู้เสียหายขึ้นรถ

ทั้งนี้ ผู้เสียหายถูกพาไปที่บ้านพักและต้องถูกเทปกาวพันปากและแขน โดนล่วงละเมิดจนสำเร็จความใคร่ 1 ครั้ง และที่น่าหดหู่อดีตแฟนหนุ่มได้ตั้งกล้องมือถือถ่ายคลิปเก็บไว้

ข้อมูลจากเพจข่าวเด่นชัยภูมิระบุว่า ต่อมาเพื่อนที่ไปด้วยกันกับผู้เสียหายได้ขี่รถจยย.กลับมาเพื่อแจ้งให้ญาติๆ ของผู้เสียหายทราบพร้อมกับเข้าแจ้งความกับสภ.เทพสถิต

หลังรับแจ้งจึงได้ประสานตำรวจเข้าไปตรวจสอบและให้การช่วยเหลือเหยื่อออกมาได้ ส่วนนายธันวาไหวตัวทันกระโดดหน้าต่างหลบหนี

ต่อมาผู้เสียหายมีการพาชี้จุดเกิดเหตุบริเวณปากทางเข้าบ้านโคกสะอาดหมูที่ 6.ต.ยางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ซึ่งเป็นป่าอ้อยและทางเปลี่ยวยิ่งถ้าเวลากลางคืนจะมืดมากเพราะไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง

อัปเดตล่าสุด นายธันวา อดีตแฟนหนุ่มผู้ก่อเหตุ เข้ามอบตัวแล้วเมื่อบ่ายวานนี้ (3 ม.ค.) โดยผู้เสียหายยืนยันจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด.

