รีบเช็ก! วันสุดท้ายลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า-ประชามตินอกเขต 2569
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศกำหนดให้ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2569 เป็นวันลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งและนอกราชอาณาจักร โดยการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าสามารถดำเนินการผ่านแอปพลิเคชัน Smart Vote ได้ตลอด24 ชั่วโมง และไม่ต้องนําส่งเอกสารและหลักฐานประกอบการลงทะเบียน
การลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง สส. (ล่วงหน้า) และลงทะเบียนออกเสียงประชามติ (นอกเขต) จะปิดรับลงทะเบียนภายในวันนี้ (5 ม.ค.69) ด้วยเหตุนี้จึงขอสรุปประเด็นสำคัญและสิ่งที่จำเป็นต้องเตรียมตัวก่อนออกไปใช้สิทธิซึ่งเส้นเตายคือเที่ยงคืนตรง
วิธีลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า-ขอใช้สิทธิประชามติ (นอกเขต) ย้ำเส้นตายวันนี้ 5 มกราคม 2569 เท่านั้น
หากคุณอยู่ไกลบ้าน หรือไม่สะดวกไปตามที่อยู่สำมะโนครัว ต้องลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ (แอปฯ Smart Vote หรือเว็บไซต์กรมการปกครอง) โดยมีขั้นตอนสำคัญที่ต้องทำ “2 รอบ” ดังนี้
รอบที่ 1 ลงทะเบียนเลือกตั้ง สส. ล่วงหน้า (นอกเขต)
- เพื่อไปใช้สิทธิกาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ณ จังหวัดที่คุณพักอาศัยปัจจุบัน
รอบที่ 2 ลงทะเบียนขอใช้สิทธิประชามติ (นอกเขต)
ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น หรือยื่นคำขอต่อเอกอัครราชทูตหรือผู้ที่เอกอัครราชทูตมอบหมาย
- เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2569 ในวันและเวลาราชการ (สำหรับการออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง สำหรับผู้ที่ยื่นเอกสารลงทะเบียน ฯ ในเขตเลือกตั้ง นอกเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักร)
ยื่นคำขอทางไปรษณีย์
เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2569 โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ (สำหรับการออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง สำหรับผู้ที่ยื่นเอกสารลงทะเบียน ฯ ในเขตเลือกตั้ง นอกเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักร)
สำคัญมาก แม้จะลงทะเบียน สส. แล้ว แต่คนทีใช้สิทธิต้องกดลงทะเบียนประชามติแยกอีกหนึ่งรอบ เพื่อไปใช้สิทธิในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ณ จังหวัดที่พักอาศัยปัจจุบัน (ถ้าไม่ลงทะเบียนส่วนนี้ คุณต้องกลับไปกาประชามติที่บ้านเกิดเท่านั้น)
ลงทะเบียนออนไลน์ ทำได้ง่ายๆ ใน 5 นาที
- ประชาชนที่ประสงค์จะลงทะเบียน สามารถดำเนินการผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทันที ตามลิงก์ดังต่อไปนี้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงนอกเขต : https://boraservices.bora.dopa.go.th/election/outvote/
ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงนอกราชอาณาจักร : https://boraservices.bora.dopa.go.th/election/popout/
- กรอกข้อมูล เลขบัตรประชาชน, เลขหลังบัตร (Laser ID), ชื่อ-นามสกุล และวันเดือนปีเกิด
- เลือกสถานที่ เลือกจังหวัดและเขตพื้นที่ที่คุณสะดวกไปใช้สิทธิ (เช่น พักอยู่กรุงเทพฯ แต่บ้านอยู่เชียงใหม่ ให้เลือกเขตในกรุงเทพฯ)
- ตรวจสอบและยืนยัน ระบบจะแสดงหน้ายืนยัน ให้ตรวจสอบความถูกต้องแล้วกดบันทึก (แนะนำให้แคปหน้าจอเก็บไว้เป็นหลักฐาน)
สรุปสิ่งที่ประชาชนต้องทำ
เส้นตาย – ลงทะเบียนขอใช้สิทธิประชามตินอกเขตให้ทันภายใน 5 มกราคม 2569 (เที่ยงคืนวันนี้)
วันลงคะแนน – ไปใช้สิทธิพร้อมกันในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ณ หน่วยเลือกตั้งที่คุณลงทะเบียนไว้ (ไม่มีการลงคะแนนล่วงหน้าสำหรับประชามติ).
