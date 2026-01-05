ข่าวการเมือง

รีบเช็ก! วันสุดท้ายลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า-ประชามตินอกเขต 2569

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 05 ม.ค. 2569 09:43 น.| อัปเดต: 05 ม.ค. 2569 09:43 น.
137

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศกำหนดให้ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2569 เป็นวันลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งและนอกราชอาณาจักร โดยการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าสามารถดำเนินการผ่านแอปพลิเคชัน Smart Vote ได้ตลอด24 ชั่วโมง และไม่ต้องนําส่งเอกสารและหลักฐานประกอบการลงทะเบียน

การลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง สส. (ล่วงหน้า) และลงทะเบียนออกเสียงประชามติ (นอกเขต) จะปิดรับลงทะเบียนภายในวันนี้ (5 ม.ค.69) ด้วยเหตุนี้จึงขอสรุปประเด็นสำคัญและสิ่งที่จำเป็นต้องเตรียมตัวก่อนออกไปใช้สิทธิซึ่งเส้นเตายคือเที่ยงคืนตรง

วิธีลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า-ขอใช้สิทธิประชามติ (นอกเขต) ย้ำเส้นตายวันนี้ 5 มกราคม 2569 เท่านั้น

หากคุณอยู่ไกลบ้าน หรือไม่สะดวกไปตามที่อยู่สำมะโนครัว ต้องลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ (แอปฯ Smart Vote หรือเว็บไซต์กรมการปกครอง) โดยมีขั้นตอนสำคัญที่ต้องทำ “2 รอบ” ดังนี้

รอบที่ 1 ลงทะเบียนเลือกตั้ง สส. ล่วงหน้า (นอกเขต)

  • เพื่อไปใช้สิทธิกาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ณ จังหวัดที่คุณพักอาศัยปัจจุบัน

รอบที่ 2 ลงทะเบียนขอใช้สิทธิประชามติ (นอกเขต)

ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น หรือยื่นคำขอต่อเอกอัครราชทูตหรือผู้ที่เอกอัครราชทูตมอบหมาย

  • เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2569 ในวันและเวลาราชการ (สำหรับการออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง สำหรับผู้ที่ยื่นเอกสารลงทะเบียน ฯ ในเขตเลือกตั้ง นอกเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักร)

ยื่นคำขอทางไปรษณีย์

เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2569 โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ (สำหรับการออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง สำหรับผู้ที่ยื่นเอกสารลงทะเบียน ฯ ในเขตเลือกตั้ง นอกเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักร)

สำคัญมาก แม้จะลงทะเบียน สส. แล้ว แต่คนทีใช้สิทธิต้องกดลงทะเบียนประชามติแยกอีกหนึ่งรอบ เพื่อไปใช้สิทธิในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ณ จังหวัดที่พักอาศัยปัจจุบัน (ถ้าไม่ลงทะเบียนส่วนนี้ คุณต้องกลับไปกาประชามติที่บ้านเกิดเท่านั้น)

ลงทะเบียนออนไลน์ ทำได้ง่ายๆ ใน 5 นาที

  • ประชาชนที่ประสงค์จะลงทะเบียน สามารถดำเนินการผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทันที ตามลิงก์ดังต่อไปนี้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงนอกเขต : https://boraservices.bora.dopa.go.th/election/outvote/

    ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงนอกราชอาณาจักร : https://boraservices.bora.dopa.go.th/election/popout/

  • กรอกข้อมูล เลขบัตรประชาชน, เลขหลังบัตร (Laser ID), ชื่อ-นามสกุล และวันเดือนปีเกิด
  • เลือกสถานที่ เลือกจังหวัดและเขตพื้นที่ที่คุณสะดวกไปใช้สิทธิ (เช่น พักอยู่กรุงเทพฯ แต่บ้านอยู่เชียงใหม่ ให้เลือกเขตในกรุงเทพฯ)
  • ตรวจสอบและยืนยัน ระบบจะแสดงหน้ายืนยัน ให้ตรวจสอบความถูกต้องแล้วกดบันทึก (แนะนำให้แคปหน้าจอเก็บไว้เป็นหลักฐาน)

สรุปสิ่งที่ประชาชนต้องทำ

เส้นตาย – ลงทะเบียนขอใช้สิทธิประชามตินอกเขตให้ทันภายใน 5 มกราคม 2569 (เที่ยงคืนวันนี้)

วันลงคะแนน – ไปใช้สิทธิพร้อมกันในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ณ หน่วยเลือกตั้งที่คุณลงทะเบียนไว้ (ไม่มีการลงคะแนนล่วงหน้าสำหรับประชามติ).

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

