หวยลาววันนี้ 28 ม.ค. 69 เช็กผลรางวัลสลากพัฒนา วิเคราะห์สถิติย้อนหลังวันพุธ 30 งวด

เผยแพร่: 28 ม.ค. 2569 15:59 น.| อัปเดต: 28 ม.ค. 2569 15:53 น.
159

โค้งสุดท้ายก่อนหวยลาวออก เกาะติดผลสลากพัฒนาวันนี้ 28/1/69 (วันพุธ) ถ่ายทอดสด 2 ทุ่มตรง เปิดสถิติย้อนหลังวันพุธพบเลขเบิ้ล-เลขหามเพียบ

บรรยากาศการเสี่ยงโชคช่วงเย็นวันนี้ (28 ม.ค. 2569) คึกคักเป็นพิเศษ เหล่านักเสี่ยงโชคต่างเฝ้ารอผลการออกรางวัล “หวยลาวพัฒนา” หรือ สลากพัฒนา ประจำงวดวันพุธที่ 28 มกราคม 2569 ซึ่งถือเป็นงวดที่ 12 ของเดือน โดยกองสลากพัฒนาเตรียมถ่ายทอดสดการออกรางวัลส่งตรงจาก สปป.ลาว ตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป

การออกรางวัลในค่ำคืนนี้ ประชาชนสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อลุ้นผลรางวัลเลข 6 ตัว และเลขท้ายรางวัลอื่น ๆ ได้แบบเรียลไทม์ ซึ่งทีมงานจะอัปเดตผลทันทีเมื่อการประกาศรางวัลสิ้นสุดลง

ผลหวยลาวพัฒนา งวดประจำวันที่ 28 ม.ค. 69 (เริ่มประกาศผลเวลา 20.00 น.)

  • หวยลาว 6 ตัว : xxxxxx

  • หวยลาว 5 ตัว : xxxxx

  • หวยลาว 4 ตัว : xxxx

  • หวยลาว 3 ตัว : xxx

  • หวยลาว 2 ตัว : xx

  • หวยลาว 1 ตัว : x

ผลสลากพัฒนา 5/45

  • รายการผลหวยลาว 5/45 : xx / xx / xx / xx / xx

ถ่ายทอดสดหวยลาว

วิเคราะห์หลักสถิติหวยลาวย้อนหลังวันพุธ เลข “41” แชมป์ออกบ่อย

  • งวดวันที่ 21/01/2569: เลข 4 ตัว 9685 | 3 ตัว 685 | 2 ตัว 85

  • งวดวันที่ 14/01/2569: เลข 4 ตัว 8060 | 3 ตัว 060 | 2 ตัว 60

  • งวดวันที่ 07/01/2569: เลข 4 ตัว 7653 | 3 ตัว 653 | 2 ตัว 53

  • งวดวันที่ 31/12/2568: เลข 4 ตัว 4541 | 3 ตัว 541 | 2 ตัว 41

  • งวดวันที่ 24/12/2568: เลข 4 ตัว 4892 | 3 ตัว 892 | 2 ตัว 92

  • งวดวันที่ 17/12/2568: เลข 4 ตัว 3099 | 3 ตัว 099 | 2 ตัว 99

  • งวดวันที่ 10/12/2568: เลข 4 ตัว 7817 | 3 ตัว 817 | 2 ตัว 17

  • งวดวันที่ 03/12/2568: เลข 4 ตัว 3798 | 3 ตัว 798 | 2 ตัว 98

  • งวดวันที่ 26/11/2568: เลข 4 ตัว 5541 | 3 ตัว 541 | 2 ตัว 41

  • งวดวันที่ 19/11/2568: เลข 4 ตัว 4322 | 3 ตัว 322 | 2 ตัว 22

  • งวดวันที่ 12/11/2568: เลข 4 ตัว 1651 | 3 ตัว 651 | 2 ตัว 51

  • งวดวันที่ 05/11/2568: เลข 4 ตัว 2926 | 3 ตัว 926 | 2 ตัว 26

  • งวดวันที่ 29/10/2568: เลข 4 ตัว 2500 | 3 ตัว 500 | 2 ตัว 00

  • งวดวันที่ 22/10/2568: เลข 4 ตัว 4918 | 3 ตัว 918 | 2 ตัว 18

  • งวดวันที่ 15/10/2568: เลข 4 ตัว 9152 | 3 ตัว 152 | 2 ตัว 52

  • งวดวันที่ 08/10/2568: เลข 4 ตัว 3946 | 3 ตัว 946 | 2 ตัว 46

  • งวดวันที่ 01/10/2568: เลข 4 ตัว 9506 | 3 ตัว 506 | 2 ตัว 06

  • งวดวันที่ 24/09/2568: เลข 4 ตัว 4415 | 3 ตัว 415 | 2 ตัว 15

  • งวดวันที่ 17/09/2568: เลข 4 ตัว 0543 | 3 ตัว 543 | 2 ตัว 43

  • งวดวันที่ 10/09/2568: เลข 4 ตัว 1709 | 3 ตัว 709 | 2 ตัว 09

  • งวดวันที่ 03/09/2568: เลข 4 ตัว 0701 | 3 ตัว 701 | 2 ตัว 01

  • งวดวันที่ 27/08/2568: เลข 4 ตัว 1541 | 3 ตัว 541 | 2 ตัว 41

  • งวดวันที่ 20/08/2568: เลข 4 ตัว 0722 | 3 ตัว 722 | 2 ตัว 22

  • งวดวันที่ 13/08/2568: เลข 4 ตัว 1934 | 3 ตัว 934 | 2 ตัว 34

  • งวดวันที่ 06/08/2568: เลข 4 ตัว 9473 | 3 ตัว 473 | 2 ตัว 73

  • งวดวันที่ 30/07/2568: เลข 4 ตัว 2872 | 3 ตัว 872 | 2 ตัว 72

  • งวดวันที่ 23/07/2568: เลข 4 ตัว 0440 | 3 ตัว 440 | 2 ตัว 40

  • งวดวันที่ 16/07/2568: เลข 4 ตัว 1037 | 3 ตัว 037 | 2 ตัว 37

  • งวดวันที่ 09/07/2568: เลข 4 ตัว 6234 | 3 ตัว 234 | 2 ตัว 34

  • งวดวันที่ 02/07/2568: เลข 4 ตัว 2206 | 3 ตัว 206 | 2 ตัว 06

วิเคราะห์หวยลาวย้อนหลังในวันพุธ (เฉพาะข้อมูลที่ระบุในรายการ) พบสถิติที่น่าสนใจสำหรับนำไปเป็นแนวทาง ดังนี้

1. เลขท้าย 2 ตัวที่ออกบ่อยที่สุด คือเลข 41 ซึ่งออกซ้ำถึง 3 ครั้ง (งวดวันที่ 31/12/68, 26/11/68 และ 27/08/68)

2. เลขเบิ้ลที่เคยออก 22 (2 ครั้ง), 00, 99

3. เลขชุดที่น่าจับตา กลุ่มเลข 34 และ 43 มีการหมุนเวียนออกบ่อยครั้งในรอบปีที่ผ่านมา

งวดวันที่ เลข 4 ตัว เลข 3 ตัว เลข 2 ตัว
21/01/2569 9685 685 85
14/01/2569 8060 060 60
07/01/2569 7653 653 53
31/12/2568 4541 541 41
24/12/2568 4892 892 92
17/12/2568 3099 099 99
10/12/2568 7817 817 17
03/12/2568 3798 798 98
26/11/2568 5541 541 41
19/11/2568 4322 322 22
12/11/2568 1651 651 51
05/11/2568 2926 926 26
29/10/2568 2500 500 00
22/10/2568 4918 918 18
15/10/2568 9152 152 52
08/10/2568 3946 946 46
01/10/2568 9506 506 06
24/09/2568 4415 415 15
17/09/2568 0543 543 43
10/09/2568 1709 709 09
03/09/2568 0701 701 01
27/08/2568 1541 541 41
20/08/2568 0722 722 22
13/08/2568 1934 934 34
06/08/2568 9473 473 73
30/07/2568 2872 872 72
23/07/2568 0440 440 40
16/07/2568 1037 037 37
09/07/2568 6234 234 34
02/07/2568 2206 206 06

Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

