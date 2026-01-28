หวยลาววันนี้ 28 ม.ค. 69 เช็กผลรางวัลสลากพัฒนา วิเคราะห์สถิติย้อนหลังวันพุธ 30 งวด
โค้งสุดท้ายก่อนหวยลาวออก เกาะติดผลสลากพัฒนาวันนี้ 28/1/69 (วันพุธ) ถ่ายทอดสด 2 ทุ่มตรง เปิดสถิติย้อนหลังวันพุธพบเลขเบิ้ล-เลขหามเพียบ
บรรยากาศการเสี่ยงโชคช่วงเย็นวันนี้ (28 ม.ค. 2569) คึกคักเป็นพิเศษ เหล่านักเสี่ยงโชคต่างเฝ้ารอผลการออกรางวัล “หวยลาวพัฒนา” หรือ สลากพัฒนา ประจำงวดวันพุธที่ 28 มกราคม 2569 ซึ่งถือเป็นงวดที่ 12 ของเดือน โดยกองสลากพัฒนาเตรียมถ่ายทอดสดการออกรางวัลส่งตรงจาก สปป.ลาว ตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป
การออกรางวัลในค่ำคืนนี้ ประชาชนสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อลุ้นผลรางวัลเลข 6 ตัว และเลขท้ายรางวัลอื่น ๆ ได้แบบเรียลไทม์ ซึ่งทีมงานจะอัปเดตผลทันทีเมื่อการประกาศรางวัลสิ้นสุดลง
ผลหวยลาวพัฒนา งวดประจำวันที่ 28 ม.ค. 69 (เริ่มประกาศผลเวลา 20.00 น.)
-
หวยลาว 6 ตัว : xxxxxx
-
หวยลาว 5 ตัว : xxxxx
-
หวยลาว 4 ตัว : xxxx
-
หวยลาว 3 ตัว : xxx
-
หวยลาว 2 ตัว : xx
-
หวยลาว 1 ตัว : x
ผลสลากพัฒนา 5/45
-
รายการผลหวยลาว 5/45 : xx / xx / xx / xx / xx
วิเคราะห์หลักสถิติหวยลาวย้อนหลังวันพุธ เลข “41” แชมป์ออกบ่อย
-
งวดวันที่ 21/01/2569: เลข 4 ตัว 9685 | 3 ตัว 685 | 2 ตัว 85
-
งวดวันที่ 14/01/2569: เลข 4 ตัว 8060 | 3 ตัว 060 | 2 ตัว 60
-
งวดวันที่ 07/01/2569: เลข 4 ตัว 7653 | 3 ตัว 653 | 2 ตัว 53
-
งวดวันที่ 31/12/2568: เลข 4 ตัว 4541 | 3 ตัว 541 | 2 ตัว 41
-
งวดวันที่ 24/12/2568: เลข 4 ตัว 4892 | 3 ตัว 892 | 2 ตัว 92
-
งวดวันที่ 17/12/2568: เลข 4 ตัว 3099 | 3 ตัว 099 | 2 ตัว 99
-
งวดวันที่ 10/12/2568: เลข 4 ตัว 7817 | 3 ตัว 817 | 2 ตัว 17
-
งวดวันที่ 03/12/2568: เลข 4 ตัว 3798 | 3 ตัว 798 | 2 ตัว 98
-
งวดวันที่ 26/11/2568: เลข 4 ตัว 5541 | 3 ตัว 541 | 2 ตัว 41
-
งวดวันที่ 19/11/2568: เลข 4 ตัว 4322 | 3 ตัว 322 | 2 ตัว 22
-
งวดวันที่ 12/11/2568: เลข 4 ตัว 1651 | 3 ตัว 651 | 2 ตัว 51
-
งวดวันที่ 05/11/2568: เลข 4 ตัว 2926 | 3 ตัว 926 | 2 ตัว 26
-
งวดวันที่ 29/10/2568: เลข 4 ตัว 2500 | 3 ตัว 500 | 2 ตัว 00
-
งวดวันที่ 22/10/2568: เลข 4 ตัว 4918 | 3 ตัว 918 | 2 ตัว 18
-
งวดวันที่ 15/10/2568: เลข 4 ตัว 9152 | 3 ตัว 152 | 2 ตัว 52
-
งวดวันที่ 08/10/2568: เลข 4 ตัว 3946 | 3 ตัว 946 | 2 ตัว 46
-
งวดวันที่ 01/10/2568: เลข 4 ตัว 9506 | 3 ตัว 506 | 2 ตัว 06
-
งวดวันที่ 24/09/2568: เลข 4 ตัว 4415 | 3 ตัว 415 | 2 ตัว 15
-
งวดวันที่ 17/09/2568: เลข 4 ตัว 0543 | 3 ตัว 543 | 2 ตัว 43
-
งวดวันที่ 10/09/2568: เลข 4 ตัว 1709 | 3 ตัว 709 | 2 ตัว 09
-
งวดวันที่ 03/09/2568: เลข 4 ตัว 0701 | 3 ตัว 701 | 2 ตัว 01
-
งวดวันที่ 27/08/2568: เลข 4 ตัว 1541 | 3 ตัว 541 | 2 ตัว 41
-
งวดวันที่ 20/08/2568: เลข 4 ตัว 0722 | 3 ตัว 722 | 2 ตัว 22
-
งวดวันที่ 13/08/2568: เลข 4 ตัว 1934 | 3 ตัว 934 | 2 ตัว 34
-
งวดวันที่ 06/08/2568: เลข 4 ตัว 9473 | 3 ตัว 473 | 2 ตัว 73
-
งวดวันที่ 30/07/2568: เลข 4 ตัว 2872 | 3 ตัว 872 | 2 ตัว 72
-
งวดวันที่ 23/07/2568: เลข 4 ตัว 0440 | 3 ตัว 440 | 2 ตัว 40
-
งวดวันที่ 16/07/2568: เลข 4 ตัว 1037 | 3 ตัว 037 | 2 ตัว 37
-
งวดวันที่ 09/07/2568: เลข 4 ตัว 6234 | 3 ตัว 234 | 2 ตัว 34
-
งวดวันที่ 02/07/2568: เลข 4 ตัว 2206 | 3 ตัว 206 | 2 ตัว 06
วิเคราะห์หวยลาวย้อนหลังในวันพุธ (เฉพาะข้อมูลที่ระบุในรายการ) พบสถิติที่น่าสนใจสำหรับนำไปเป็นแนวทาง ดังนี้
1. เลขท้าย 2 ตัวที่ออกบ่อยที่สุด คือเลข 41 ซึ่งออกซ้ำถึง 3 ครั้ง (งวดวันที่ 31/12/68, 26/11/68 และ 27/08/68)
2. เลขเบิ้ลที่เคยออก 22 (2 ครั้ง), 00, 99
3. เลขชุดที่น่าจับตา กลุ่มเลข 34 และ 43 มีการหมุนเวียนออกบ่อยครั้งในรอบปีที่ผ่านมา
|งวดวันที่
|เลข 4 ตัว
|เลข 3 ตัว
|เลข 2 ตัว
|21/01/2569
|9685
|685
|85
|14/01/2569
|8060
|060
|60
|07/01/2569
|7653
|653
|53
|31/12/2568
|4541
|541
|41
|24/12/2568
|4892
|892
|92
|17/12/2568
|3099
|099
|99
|10/12/2568
|7817
|817
|17
|03/12/2568
|3798
|798
|98
|26/11/2568
|5541
|541
|41
|19/11/2568
|4322
|322
|22
|12/11/2568
|1651
|651
|51
|05/11/2568
|2926
|926
|26
|29/10/2568
|2500
|500
|00
|22/10/2568
|4918
|918
|18
|15/10/2568
|9152
|152
|52
|08/10/2568
|3946
|946
|46
|01/10/2568
|9506
|506
|06
|24/09/2568
|4415
|415
|15
|17/09/2568
|0543
|543
|43
|10/09/2568
|1709
|709
|09
|03/09/2568
|0701
|701
|01
|27/08/2568
|1541
|541
|41
|20/08/2568
|0722
|722
|22
|13/08/2568
|1934
|934
|34
|06/08/2568
|9473
|473
|73
|30/07/2568
|2872
|872
|72
|23/07/2568
|0440
|440
|40
|16/07/2568
|1037
|037
|37
|09/07/2568
|6234
|234
|34
|02/07/2568
|2206
|206
|06
