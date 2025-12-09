ครูอังกฤษถูกไล่ออก เหตุเตือนเด็กมุสลิมล้างเท้าในอ่างล้างหน้า “ที่นี่คือเมืองคริสต์”

ข่าวต่างประเทศ

เผยแพร่: 09 ธ.ค. 2568 12:40 น.| อัปเดต: 09 ธ.ค. 2568 10:42 น.
สำนักข่าวต่างประเทศ รายงาน กรณีดราม่าข้ามศาสนาในโรงเรียนประถมแห่งหนึ่งในกรุงลอนดอน นำไปสู่การถกเถียงเรื่องสิทธิเสรีภาพในการพูด เมื่อครูหนุ่มคนหนึ่งถูกสั่งห้ามประกอบวิชาชีพครูและถูกไล่ออก เพียงเพราะเขาตักเตือนนักเรียนมุสลิมเรื่องสุขอนามัย-สถานะทางศาสนาของประเทศอังกฤษ

ครูรายนี้ไปพบกลุ่มนักเรียนชายชาวมุสลิมกำลังล้างเท้า ในอ่างล้างหน้าภายในห้องน้ำชายของโรงเรียน (ซึ่งเป็นการทำความสะอาดร่างกายตามหลักศาสนาก่อนละหมาด)

ด้วยความที่โรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนปกติ ไม่ใช่โรงเรียนศาสนา และมีกฎห้ามล้างเท้าในอ่างล้างหน้าทั่วไป อนุญาตทำได้เฉพาะในห้องละหมาดที่จัดไว้ให้เท่านั้น ครูจึงเข้าไปตักเตือนว่าโรงเรียนแห่งนี้ไม่ใช่สถาบันทางศาสนา หากนักเรียนต้องการทำแบบนั้น ก็มีโรงเรียนอิสลามอยู่ห่างออกไปประมาณ 1 ไมล์ที่สามารถย้ายไปเรียนได้

เรื่องราวบานปลายเมื่อครูพยายามอธิบายเสริมในห้องเรียนชั้น ป.6 เกี่ยวกับ “ค่านิยมของอังกฤษ” เรื่องความอดทนอดกลั้น โดยเขากล่าวกับนักเรียนว่า “อังกฤษยังคงเป็นรัฐคริสเตียน (Christian state)” “กษัตริย์ชาร์ลส์ทรงเป็นประมุขแห่งคริสตจักรแห่งอังกฤษ” “ศาสนาอิสลามถือเป็นศาสนาส่วนน้อยในสหราชอาณาจักร”

คำพูดเหล่านี้ทำให้นักเรียน 3 คนไม่พอใจและยื่นเรื่องร้องเรียน อ้างว่าครูตะคอกใส่ ทำให้พวกเขารู้สึกหวาดกลัวและกระทบกระเทือนจิตใจ

เรื่องนี้ไม่ได้จบแค่ในห้องปกครอง แต่ถูกยกระดับไปถึงหน่วยงานคุ้มครองเด็กและตำรวจสกอตแลนด์ยาร์ด มีการสอบสวนในฐานะ “อาชญากรรมจากความเกลียดชัง” แต่ตำรวจสั่งยุติการสอบสวนในเวลาต่อมา

อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็กตัดสินว่า คำพูดของครูสร้างความบอบช้ำทางจิตใจให้แก่เด็ก และมีความเห็นสั่งห้ามเขาทำงานที่เกี่ยวข้องกับเด็กอีกต่อไป ต่อมาทางโรงเรียนสั่งพักงานเขาในเดือนมีนาคม 2024 และไล่ออกในที่สุด

ล่าสุด ครูรายนี้ได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งแบน ผลคือชนะคดี ทำให้เขาสามารถกลับมาสอนหนังสือได้อีกครั้ง โดยปัจจุบันเขาทำงานพาร์ตไทม์อยู่ที่โรงเรียนนอกกรุงลอนดอน

ลอร์ด ยัง ผู้อำนวยการสหภาพเสรีภาพในการพูด ซึ่งเข้ามาช่วยเหลือด้านกฎหมายให้แก่ครูรายนี้ ให้ความเห็นอย่างเผ็ดร้อนว่า “ครูคนนี้ต้องตกงานและเกือบถูกห้ามสอนตลอดชีวิต เพียงเพราะเขาชี้แจงข้อเท็จจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า ศาสนาประจำชาติของอังกฤษคือแองกลิคัน (คริสต์นิกายเชิร์ชออฟอิงแลนด์)”

“ประเทศเรามาถึงจุดวิกฤตแล้ว หากครูคนหนึ่งถูกตีตราว่าเป็นตัวอันตรายเพียงเพราะพูดความจริง ถ้าเขากุเรื่องว่าอิสลามเป็นศาสนาประจำชาติอังกฤษ ผมสงสัยว่าเขาคงไม่โดนลงโทษอะไรเลยด้วยซ้ำ”

