เพจอวตาร Tokyogurl โพสต์รัว หลัง Cheerio ยอมรับเป็นร่างทรงแข่งซีเกมส์ 2025 ให้
Tokyogurl เคลื่อนไหวแล้ว เพจอวตารโพสต์ “ขอโทษ” รัว ๆ หลัง Cheerio ยอมรับเป็นร่างทรงแข่ง RoV ใน ซีเกมส์ 2025 ให้
หลังจากที่ Cheerio หรือ ก้อง ผู้เล่น RoV ฝีมือระดับเซมิโปร ได้ออกมาโพสต์ข้อความยอมรับว่า เป็นสแตนด์อินให้ Tokyogurl ในการแข่งขัน RoV ซีเกมส์ 2025 จนกลายเป็นดราม่าร้อนที่คนทั้งประเทศวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก ล่าสุดเพจอวตาร Tokyogurl ได้ออกมาโพสต์ข้อความรัว ๆ หลังจากร่างทรงออกมายอมรับ
Cheerio ยอมรับแล้ว เป็นร่างทรงเล่นแทน Tokyogurl ขอโทษนำความอับอายสู่ประเทศ
เพจอวตาร Tokyogurl โพสต์ขอโทษอย่างต่อเนื่องแบบรายนาที ระบุว่า “ขอโทษทุกคนที่ทำให้ผิดหวังใน SEA Games 2025 หนูยอมรับว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นจากการใช้โปรแกรมช่วยเล่น ทำให้ทีมไทยถูกตัดสิทธิ์ หนูเสียใจมากและสัญญาว่าจะไม่ทำอีก ไม่เอาแล้ว พอแล้ว เลิกแล้ว ขอโอกาสแก้ตัวให้แฟน ๆ และชุมชนอีสปอร์ต”, “ขอโทษทุกคนนะคะที่ทำให้ผิดหวัง SEA Games 2025 หนูยอมรับผิดใช้โปรแกรมช่วยเล่น จนทีมไทยโดนตัดสิทธิ์ หนูเสียใจสุด ๆ สัญญาไม่ทำอีก ไม่เอาแล้ว พอแล้ว เลิกแล้ว ขอโอกาสใหม่ให้หนู” และ “หนูขอโทษแฟน ๆ ทุกคนที่ทำให้ SEA Games 2025 พัง หนูยอมรับว่าผิดพลาดใช้โปรแกรมช่วย จนทีมไทยถูกถอนตัว เสียใจมาก สัญญาจะไม่ทำอีกเด็ดขาด ไม่เอาแล้ว พอแล้ว เลิกแล้ว ขอโอกาสแก้ตัว”
ขณะที่ทาง Tokyogurl ตัวจริง ยังไม่ได้มีการเคลื่อนไหวใด ๆ ออกมาแต่อย่างใด
อ้างอิงจาก : FB Tokyogurl เฟซจริง
