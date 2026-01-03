คลิปชนรปภ.ตัวลอย ลูกสาวแจงเหตุพ่อไม่ลงรถทันที ค่ารักษาดูแลเต็มที่
ประเด็นคลิปพนักงานรักษาความปลอดภัยในสนามบิน ถูกรถเก๋งพุ่งชนน่ากลัว ลูกสาวโผล่แจง เล่าเยียวยาพร้อมสาเหตุทำเกิดอุบัติเหตุไม่ตั้งใจ ยันพ่อได้สติรีบลงไปดู ส่วนตนวิ่งไปช่วยทันที เรียกรถพยาบาล
จากกรณีคลิปเหตุการณ์สะเทือนใจที่ถูกแชร์ว่อนโลกออนไลน์ เมื่อรถเอสยูวีป้ายแดงพุ่งชนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) สนามบินหาดใหญ่ จนร่างลอยกระแทกพื้นอย่างรุนแรงขณะกำลังออกตัว เมื่อวันที่ 31 ธ.ค.ที่ผ่านมา จนนำมาสู่เสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงสาเหตุและความล่าช้าในการลงมาช่วยเหลือของผู้ขับขี่
ล่าสุด เมื่อวันที่ 2 ม.ค.ที่ผ่านมา มีรายงานว่า เจ้าหน้าที่รปภ.รายดังกล่าวอาการปลอดภัยแล้ว แต่ยังคงต้องพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศิครินทร์หาดใหญ่
เบื้องต้นผู้บาดเจ็บแจ้งความไว้ที่ สภ.คลองหอยโข่ง เพื่อรอให้ปากคำตามขั้นตอนกฎหมาย
อ้างอิงข้อมูลจากเดลินิวส์ซึ่งติดต่อไปยังลูกสาวของผู้ขับขี่รถคันดังกล่าว ได้เปิดใจพาร้อมกับชี้แแจงถึงเหตุการณ์ทั้งหมดอย่างละเอียด หลังตกเป็นที่วิจารณ์อย่างหนักโดยยืนยันว่า เป็นอุบัติเหตุเพราะคุณพ่อเกิดความไม่ชำนาญ และหลังเกิดเรื่องขึ้นก็ติดตามดูแลเรื่องค่ารักษาแล้ว
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอุบัติเหตุจากความไม่ชำนาญรถคันใหม่ โดยลูกสาวเล่าว่า ปกติพ่อคุ้นชินกับการขับรถเกียร์ธรรมดา แต่รถเอสยูวีป้ายแดงคันนี้เป็นระบบเกียร์ออโต้ และเพิ่งออกรถมาได้เพียง 1 อาทิตย์เท่านั้น
ในช่วงก่อนเกิดเหตุ ลูกสาวระบุ เธอเองเป็นคนขับรถมาส่งคนในครอบครัวที่สนามบิน และส่งต่อให้พ่อเป็นคนขับกลับบ้าน
แต่จังหวะออกตัวพ่อกลับคุมรถไม่อยู่จนเกิดเหตุพุ่งชนเข้ากับเจ้าหน้าที่คนดังกล่าว ซึ่งเธอยอมรับว่าครอบครัวกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบาก เพราะนอกจากอุบัติเหตุครั้งนี้แล้ว บ้านก็เพิ่งถูกน้ำท่วมหนักมาก่อน
ทั้งนี้ลูกสาวคนขับรถได้ขอชี้แจงประเด็นที่ถูกวิจารณ์ในโลกออนไลน์ 3 ประเด็นหลัก โดยย้ำชดเจนเหตุการรณ์นี้ไม่ใช่การพยายามฆ่า เพราะเป็นอุบัติเหตุ พ่อและเจ้าหน้าที่ รปภ. ไม่เคยรู้จักหรือมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อน
ส่วนทำไมพ่อลงรถช้า คนเป็นลูกระบุ หลังชนพ่ออยู่ในอาการช็อกและตกใจมากจนทำอะไรไม่ถูก แต่ตัวลูกสาวเองรีบวิ่งเข้าไปดูอาการและโทรแจ้งรถพยาบาลทันที เมื่อพ่อตั้งสติได้จึงรีบลงมาช่วยและตามไปดูอาการที่โรงพยาบาล
เรื่องการเยียวยาครอบครัวติดต่อผ่านน้องสาวของผู้บาดเจ็บตลอดเวลา โดยยืนยันรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมด และได้สำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปเรียบร้อยแล้ว (ดูคลิป)
อย่างไรก็ดี ประเด็นนี้ยังมีข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับคำให้สัมภาษณ์ของลูกสาวผู้ก่อเหตุ โดยเมื่อวานนี้ (2 ม.ค.) เพตเจ๊มอย V+ ลงโพสต์อ้างถึง รปภ.สนามบินหาดใหญ่ที่ถูกรถพุ่งชน กล่าวว่า
“เขาไม่เบรก ไม่ชะลอความเร็วรถ ไม่ลงมาดู ไม่ขอโทษ ไปที่ห้องฉุกเฉินใน รพ. เขายังยิ้มหัวเราะในลำคอด้วย จนลูกสาวต้องสะกิด ผมพูดจริงทุกประการ มีหลักฐานด้วย“.
