สาวสองโหด! รุมกระทืบ หนุ่มอินเดีย กลางถนนคนเดิน พัทยา เหตุดีลค่าตัวไม่ลงตัว
กลุ่ม LGBTQ+ รุมทำร้ายนักท่องเที่ยวอินเดีย ฉีดสเปรย์พริกไทยใส่หน้า บาดเจ็บเย็บ 9 เข็ม เหตุตกลงค่าตัวไม่ลงตัว ด้าน ตร.เร่งล่าตัว
เพจเฟซบุ๊ก เช็กข่าวพัทยา โพสต์คลิปวิดีโอเหตุการณ์ความวุ่นวายที่เกิดขึ้น บริเวณปากทางเข้า Walking Street ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี กลุ่ม LGBTQ+ จำนวน 7-8 คน กำลังรุมทำร้ายร่างกายนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย ท่ามกลางความตื่นตกใจของผู้คนที่สัญจรไปมาในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว
จากเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม เวลา 05.19 น. โดยจุดเริ่มต้นเกิดจากความไม่พอใจเรื่องการตกลงค่าตัวที่ไม่ลงตัวระหว่างทั้งสองฝ่าย ทำให้กลุ่มผู้ก่อเหตุเกิดบันดาลโทสะ ไล่ตบและรุมกระทืบนักท่องเที่ยวชาวอินเดียอย่างรุนแรง นอกจากนี้ยังมีการใช้อาวุธเป็นสเปรย์พริกไทยฉีดใส่หน้าชาวอินเดียรายดังกล่าว
นักท่องเที่ยวชายพยายามวิ่งหนีขึ้นรถแท็กซี่ด้วยสภาพสะบักสะบอม ส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บ คิ้วแตกจนต้องเย็บถึง 9 เข็ม และเงินสดได้สูญหายไปในระหว่างเกิดเหตุชุลมุน ล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองพัทยา ได้รับทราบเรื่องแล้ว และกำลังเร่งตรวจสอบเพื่อไล่ล่าติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุทั้งหมดมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
