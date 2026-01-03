ข่าวการเมือง

อันนี้สำคัญ เริ่มแล้ว ! ลงทะเบียนประชามติ “ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่” นอกเขต-นอกราชอาณาจักร

เผยแพร่: 03 ม.ค. 2569 11:19 น.| อัปเดต: 03 ม.ค. 2569 11:27 น.
ภาพจาก @ThaiConsular

ลงทะเบียนขอใช้สิทธิประชามตินอกเขต ! ตามที่ได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันออกเสียงประชามติ ลงวันที่ 2 มกราคม 2569 ในประเด็นคำถามว่า “ท่านเห็นชอบว่าสมควรมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ หรือไม่” ล่าสุด กกต. เปิดลงทะเบียนประชามติแล้ว ทั้งนอกเขต นอกราชอาณาจักร หมดเขต เที่ยงคืนตรงของวันที่ 5 ม.ค.69

วันที่ 3 มกราคม 2569 ถือเป็นวันแรกที่สำนักงานคณะกรรมการการเลอกตั้ง หรือ “กกต.” เปิดระบบให้ประชาชนได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงประชามติ นอกเขตจังหวัดภูมิลำเนาเดิม และนอกราชอาณาจักรไทย โดยเป็นการลงคะแนนเสียงเพื่อสอบถามความคิดเห็นเรื่องการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ผ่านประเด็นคำถามว่า “ท่านเห็นชอบว่าสมควรมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่” ซึ่งถูกกำหนดวันลงคะแนนเสียงไว้ในวันที่ 8 ก.พ. 69 หรือวันเดียวกันกับวันเลือกตั้ง

สำหรับผู้ที่ต้องการลงทะเบียนขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงประชามตินอกเขตจังหวัดภูมิลำเนาเดิม เนื่องจากมีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตจังหวัดนั้น ๆ น้อยกว่า 90 วัน หรืออาศัยอยู่นอกเขตจังหวัดภูมิลำเนาเดิม สามารถยื่นคำขอได้ระหว่างวันที่ 3-5 มกราคม 2569 ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้

1.ยื่นคำขอด้วยตนเอง หรือมอบหมายผู้อื่นได้ต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ในวันและเวลาราชการ

2. ยื่นคำขอผ่านอินเทอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต์ boraservices.bora.dopa.go.th/election/outvote (ลงทะเบียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ระบบปิดวันที่ 5 มกราคม 2569 เวลา 24:00 น. ตามเวลาในประเทศไทย)

3. ยื่นคำขอผ่านไปรษณีย์ โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

มีเอกสารที่ต้องใช้ดังนี้ แบบคำขอลงทะเบียน อ.ส.5/1, บัตรประชาชน หรือหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้

ผู้ที่ต้องการลงคะแนนเสียงประชามตินอกราชอาณาจักรไทย เนื่องจากพำนักอยู่ในต่างประเทศ หรือกำลังจะเดินทางไปต่างประเทศในช่วงการลงคะแนนเสียง สามารถยื่นคำขอได้ระหว่างวันที่ 3-5 มกราคม 2569 ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้

  1. ยื่นด้วยตนเอง หรือมอบหมายผู้อื่นได้ต่อเอกอัครราชทูตหรือผู้ที่เอกอัครราชทูตมอบหมาย ในวันและเวลาราชการ
  2. ยื่นคำขอผ่านอินเทอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต์ boraservices.bora.dopa.go.th/election/popout (ลงทะเบียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ระบบปิดวันที่ 5 มกราคม 2569 เวลา 24:00 น. ตามเวลาในประเทศไทย)
  3. ยื่นคำขอผ่านไปรษณีย์, อีเมล หรือโทรสาร

มีเอกสารที่ต้องใช้ดังนี้ แบบคำขอลงทะเบียน อ.ส.5/3 (นร), บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (Passport), ข้อมูลที่อยู่ปัจจุบันในต่างประเทศ สำหรับจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์

ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงประชามติไม่มีแบบล่วงหน้า แต่เป็นการลงคะแนนในวันจริงทุกคน คือวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 08:00 – 17:00 น. สำหรับประชาชนที่เข้าหลักเกณฑ์ทั้ง 2 หัวข้อนี้ ให้รีบลงทะเบียนตลอดทั้ง 3 วันนี้ เพื่อไม่พลาดสิทธิที่พึงมีตามการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย โดยหากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดตามข้อมูลและตรวจสอบสิทธิได้ผ่านแอปพลิเคชัน SMART VOTE ของ กกต. และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน กกต. โทร. 1444 หรือเว็บไซต์ www.ect.go.th

การยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนออกเสียงประชามติ ณ ที่ออกเสียงประชามติสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ให้ยื่นคำขอลงทะเบียนต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหรือผู้ที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมอบหมายเฉพาะจังหวัดที่กำหนดให้มีที่ออกเสียงประชามติสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ตั้งแต่วันที่ 3 – 5 มกราคม 2569 ในวันและเวลาราชการ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชามตินอกเขต นอกราชอาณาจักร
ภาพ @สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวอยู่ระหว่างประกาศในราชกิจจานุเบกษา สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและติดตามข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการออกเสียงประชามติ ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หรือบริการสายด่วน 1444.

การออกเสียงประชามติ คืออะไร ? ที่มา : วุฒิสภา

การออกเสียงประชามติ (Referendum) คือ การที่รัฐคืนอำนาจการตัดสินใจในเรื่องสำคัญที่เป็นประโยชน์ได้เสียของชาติบ้านเมืองให้แก่ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย โดยที่รัฐจะขอความเห็นชอบจากประชาชนผ่านการออกเสียงประชามติต่อร่างกฎหมายหรือการอนุญาตให้มีการรับรองสนธิสัญญา

โดยรากศัพท์ของคำว่า “Referendum” มาจากคำภาษาละตินว่า “ad referendum” อันเป็นรากศัพท์ที่ใช้กันในทางการเมือง ซึ่งมีความหมายว่า “การนำมาให้สัตยาบัน” ซึ่งพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2552 ได้ให้ความหมายของคำว่า “ประชามติ” ไว้ว่า มติของประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศที่แสดงออกในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือที่ใดที่หนึ่ง (plebiscite); มติของประชาชนที่รัฐให้สิทธิออกเสียงลงคะแนนรับรองร่างกฎหมายสำคัญที่ได้ผ่านสภานิติบัญญัติแล้ว หรือให้ตัดสินในปัญหาสำคัญในการบริหารประเทศ การออกเสียงประชามติ

ถือว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของกระบวนการประชาธิปไตยทางตรง ที่แสดงออกซึ่งการมีส่วนร่วมในทางการเมืองของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย เป็นกระบวนการที่เข้ามาเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในระบบผู้แทน เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีสิทธิออกเสียงต่อกิจการหรืองานใด ๆ ที่ตัวแทนซึ่งได้รับเลือกเข้าไปบริหารประเทศได้กระทำลงไป.

สำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง
ภาพจาก @สำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง
ภาพจาก @Royal Thai Embassy, Cairo

