สถานที่ เลือกตั้งล่วงหน้า 2569 ใน-นอกเขต ทั่วประเทศ ก่อนเข้าคูหา 1 ก.พ.69 นี้
กกต. ประกาศสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้า 2569 ทั่วประเทศ ดีเดย์หย่อนบัตร 1 ก.พ. 69 นี้ เช็กพิกัดหน่วยเลือกตั้งทั้งในและนอกเขตที่นี่
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 08.00 – 17.00 น. เป็นวันออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง และนอกเขตเลือกตั้ง นั้น
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียง ลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางได้ ระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2569
ทั้งนี้ สามารถเช็กสถานที่ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้า ในเขตเลือกตั้งและนอกเขตเลือกตั้ง ด้วยการสแกน QR Code ด้านล่าง
สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัด หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1444
