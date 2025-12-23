ข่าวการเมือง

สถานที่ เลือกตั้งล่วงหน้า 2569 ใน-นอกเขต ทั่วประเทศ ก่อนเข้าคูหา 1 ก.พ.69 นี้

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 23 ธ.ค. 2568 09:31 น.| อัปเดต: 23 ธ.ค. 2568 09:37 น.
80
เช็กสถานที่ เลือกตั้งล่วงหน้า 2569 ใน-นอกเขต ทั่วประเทศ ก่อนเข้าคูหา 1 ก.พ.69 นี้

กกต. ประกาศสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้า 2569 ทั่วประเทศ ดีเดย์หย่อนบัตร 1 ก.พ. 69 นี้ เช็กพิกัดหน่วยเลือกตั้งทั้งในและนอกเขตที่นี่

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 08.00 – 17.00 น. เป็นวันออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง และนอกเขตเลือกตั้ง นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียง ลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางได้ ระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2569

ทั้งนี้ สามารถเช็กสถานที่ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้า ในเขตเลือกตั้งและนอกเขตเลือกตั้ง ด้วยการสแกน QR Code ด้านล่าง

คิวอาร์โค้ด รายชื่อสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้า
FB/ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัด หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1444

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” ตั้งทูตพิเศษ “กรีนแลนด์” หวังฮุบเกาะ ไม่ปิดใช้กำลังเข้าควบคุม

1 นาที ที่แล้ว
แม่ค้าอึ้ง ลูกค้าจ่ายแบงก์ 20 ขาด แปะสลิปยอด 2,500 ซ่อมมุม ชาวเน็ตถึงกับแซว ข่าว

แม่ค้าอึ้ง ลูกค้าจ่ายแบงก์ 20 ขาด แปะสลิปยอด 2,500 ซ่อมมุม ชาวเน็ตถึงกับแซว

5 นาที ที่แล้ว
สะพัดข่าว &#039;หาญส์ หิมะทองคำ&#039; เส้นเลือดสมองแตก เพจดังเตือนสติ &quot;อย่าซ้ำเติมคนป่วย&quot; บันเทิง

สะพัดข่าว ‘หาญส์ หิมะทองคำ’ เส้นเลือดสมองแตก เพจดังเตือนสติ “อย่าซ้ำเติมคนป่วย”

16 นาที ที่แล้ว
ครูเดวิดฟาดอินฟลูฯ เขมร แซะคนไทยพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ ข่าว

ครูเดวิด เดือด อินฟลูฯ เขมร แซะคนไทยพูดอังกฤษไม่ได้ เจอสวนกลับหน้าหงาย

24 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กัมพูชา ยังไม่ยอม ยิง BM-21 หวังยึดเนิน 350-ตาควายคืน ไทยตรึงกำลังเข้ม

29 นาที ที่แล้ว
วงในเมาท์ฉ่ำ นางเอกดัง รีเทิร์นแฟนเก่า ลือหึ่ง เตรียมควงคู่เคานต์ดาวน์ญี่ปุ่น บันเทิง

วงในเมาท์ฉ่ำ นางเอกดัง รีเทิร์นแฟนเก่า ลือหึ่ง เตรียมควงคู่เคานต์ดาวน์ญี่ปุ่น

37 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สาวสูญเสียสามีนักวิ่งเทรล ขอคนเห็นเหตุการณ์ ช่วยเล่าบนนั้นเกิดอะไรขึ้น?

41 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อินโดฯ สั่งแบน “บอนนี่ บลู” ห้ามเข้าประเทศ 10 ปี ฐานผลิตหนังโป๊ในบาหลี

47 นาที ที่แล้ว
ภรรยาโพสต์อาลัย &#039;เจมส์ แรนโซน&#039; ดาราดัง ผลชันสูตรชี้จบชีวิตตนเอง บันเทิง

ภรรยาโพสต์อาลัย ‘เจมส์ แรนโซน’ ดาราดัง ผลชันสูตรชี้จบชีวิตตนเอง

49 นาที ที่แล้ว
สาวญี่ปุ่นใจเด็ด นัวจูบลูบไคล้ สไลด์หนอนหนุ่ม กลางสถานีรถไฟ แบบไม่แคร์เวิร์ล ข่าวต่างประเทศ

สาวญี่ปุ่นใจเด็ด นัวจูบลูบคลำ สไลด์หนอนหนุ่ม กลางสถานีรถไฟ แบบไม่แคร์เวิร์ล

51 นาที ที่แล้ว
เกมส์

แฟนเกมเศร้า! “วินซ์ แซมเพลลา” ผู้ให้กำเนิด Call of Duty เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์

60 นาที ที่แล้ว
ข่าว

CNN ปักหมุด เตรียมถ่ายทอดสดเคาต์ดาวน์ปีใหม่ ที่ไอคอนสยาม กรุงเทพฯ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮือฮา วีร์ BADBITCHBKK แร็ปเปอร์สาว ลงสมัคร สส.พรรคประชาธิปัตย์ บันเทิง

ฮือฮา วีร์ BADBITCHBKK แร็ปเปอร์สาว ลงสมัคร สส.พรรคประชาธิปัตย์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เปิดวาร์ป เมียน้อยปูติน เลี้ยงต้อยตั้งแต่ 17 สวยทรงสะบึม เซ็กซี่มาก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อิงฟ้าพูดถึงดราม่าวันเกิดบอสณวัฒน์-ชาล็อต ออสติน บันเทิง

อิงฟ้า พูดถึงดราม่า ชาล็อตถูกเตือนแรง เล่าหลังเวที ‘ณวัฒน์’ มือสั่น-หน้าแดง แทบร้องไห้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดิว อริสรา น้ำตาคลอเบ้า หลังลูกชาย น้องไซลาส ส่งข้อความเสียงให้กำลังใจ ลั่น พลังของลูกทำให้แม่หายเหนื่อย บันเทิง

ดิว อริสรา น้ำตาคลอ น้องไซลาส ส่งข้อความเสียงให้กำลังใจ ทำชาวเน็ตใจฟู

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

แอร์บัสเตรียมเลิกใช้ Google Cloud หวั่นข้อมูลรั่ว เหตุไม่ไว้ใจกฎหมายสหรัฐฯ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กรมอุทยานฯ รับตัว หมีและสิงโต 5 ชีวิตแล้ว หลังพบในกาสิโนกัมพูชา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กสถานที่ เลือกตั้งล่วงหน้า 2569 ใน-นอกเขต ทั่วประเทศ ก่อนเข้าคูหา 1 ก.พ.69 นี้ ข่าวการเมือง

สถานที่ เลือกตั้งล่วงหน้า 2569 ใน-นอกเขต ทั่วประเทศ ก่อนเข้าคูหา 1 ก.พ.69 นี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวภูมิภาค

ครูผู้หญิงร้องไห้-ยกมือไหว้แม่เด็ก แทงเข่านร.จนกระดูกอ่อนอักเสบ ยันไม่มีเจตนาทำร้าย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
2 ม.ค. 69 ไฟเขียว วันหยุดพิเศษ หยุดยาว 5 วันรวด ใครได้หยุดบ้าง ข่าว

2 ม.ค. 69 ไฟเขียว วันหยุดพิเศษ หยุดยาว 5 วันรวด ใครได้หยุดบ้าง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ชูวิทย์” ฟัน “พรรคส้ม” ถูกเทเลือกตั้งรอบหน้า กางโพล ปชช. ยังไม่ตัดสินใจไม่ได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แฟนเล่านาทีรถอัลพาร์ด ประกบยิงคนขับดับ ใกล้ด่านเก็บเงินประชาชื่น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สุวรรณภูมิ เตรียมจัดอุปกรณ์ป้องกันเร่งด่วน หลังเจอโดรนบินในพื้นที่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจอังกฤษ ตั้งข้อหาอดีตสามีกับชายอีก 5 คน ข่มขืนอดีตภรรยา 13 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 23 ธ.ค. 2568 09:31 น.| อัปเดต: 23 ธ.ค. 2568 09:37 น.
80
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“ทรัมป์” ตั้งทูตพิเศษ “กรีนแลนด์” หวังฮุบเกาะ ไม่ปิดใช้กำลังเข้าควบคุม

เผยแพร่: 23 ธันวาคม 2568
แม่ค้าอึ้ง ลูกค้าจ่ายแบงก์ 20 ขาด แปะสลิปยอด 2,500 ซ่อมมุม ชาวเน็ตถึงกับแซว

แม่ค้าอึ้ง ลูกค้าจ่ายแบงก์ 20 ขาด แปะสลิปยอด 2,500 ซ่อมมุม ชาวเน็ตถึงกับแซว

เผยแพร่: 23 ธันวาคม 2568
สะพัดข่าว &#039;หาญส์ หิมะทองคำ&#039; เส้นเลือดสมองแตก เพจดังเตือนสติ &quot;อย่าซ้ำเติมคนป่วย&quot;

สะพัดข่าว ‘หาญส์ หิมะทองคำ’ เส้นเลือดสมองแตก เพจดังเตือนสติ “อย่าซ้ำเติมคนป่วย”

เผยแพร่: 23 ธันวาคม 2568
ครูเดวิดฟาดอินฟลูฯ เขมร แซะคนไทยพูดภาษาอังกฤษไม่ได้

ครูเดวิด เดือด อินฟลูฯ เขมร แซะคนไทยพูดอังกฤษไม่ได้ เจอสวนกลับหน้าหงาย

เผยแพร่: 23 ธันวาคม 2568
Back to top button