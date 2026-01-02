ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 69 หมดเขต 5 ม.ค. รีบลงด่วน หวั่นเว็บล่ม

ข่าวการเมือง

เผยแพร่: 02 ม.ค. 2569 13:35 น.
ด่วน ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต หมดเขต 5 ม.ค. 69 รีบลงก่อนเว็บล่ม เปิดช่องทาง ThaiD ลงทะเบียนได้เหมือนกัน

เตือนคนไกลบ้าน ใครที่รู้ตัวว่าในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ไม่สะดวกกลับไปเลือกตั้งที่ภูมิลำเนา ต้องรีบลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าให้เสร็จสิ้น เพราะเหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่วันก่อนระบบจะปิดถาวรในวันที่ 5 มกราคม 2569 นี้

แต่สิ่งที่น่าห่วงกว่าเส้นตาย คือความเสี่ยงระบบล่ม ในช่วง 3 วันสุดท้าย (3-5 ม.ค. 69) เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ กกต. เปิดให้ลงทะเบียนประชามติเข้ามาทับซ้อนพอดี หากไม่อยากพลาดสิทธิสำคัญเพราะเว็บค้าง แนะนำให้กดลงทะเบียนทันทีที่อ่านจบครับ

ทำไมต้องรีบลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า?

  • หมดเขต: 5 มกราคม 2569 เวลา 24.00 น.

  • วันเลือกตั้งล่วงหน้า: วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 (08.00 – 17.00 น.)

  • ความเสี่ยงช่วงวันที่ 3-5 ม.ค. จะมีผู้เข้ามาลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงประชามติ นอกเขตเพิ่มเข้ามาอีกจำนวนมาก ทำให้ระบบจราจรออนไลน์หนาแน่นเป็นพิเศษ มีโอกาสสูงที่เว็บไซต์จะขัดข้องหรือเข้าไม่ได้ในช่วงโค้งสุดท้าย

ด่วน ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า หมดเขต 5 ม.ค. 69 รีบลงก่อนเว็บล่ม

3 ช่องทาง ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขต 69 ออนไลน์ (ทำได้ 24 ชม.)

ท่านสามารถทำรายการได้ง่ายๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยไม่ต้องเดินทางไปที่เขต เลือกช่องทางที่สะดวกที่สุด ดังนี้:

1. เว็บไซต์กรมการปกครอง (BORA)

  • เข้าไปที่ลิงก์: https://stat.bora.dopa.go.th/Election/regoutvote/ หรือ https://boraservices.bora.dopa.go.th/election/outvote/

  • ขั้นตอน:

    1. กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

    2. กรอกเลขรหัสกำกับบัตร (Laser ID) ด้านหลังบัตร (ไม่ต้องใส่ขีด)

    3. กรอกชื่อ-นามสกุล (ไม่ต้องใส่คำนำหน้า นาย/นาง/นางสาว) และวันเดือนปีเกิด

    4. กรอกเลขรหัสประจำบ้าน 11 หลัก (ดูได้จากทะเบียนบ้านเล่มสีน้ำเงิน)

    5. เลือกจังหวัดและสถานที่ที่ต้องการไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า

    6. กดยืนยันและ “พิมพ์/แคปหน้าจอ” เอกสารตอบรับเก็บไว้เป็นหลักฐาน

2. แอปพลิเคชัน Smart Vote

  • ดาวน์โหลดแอปฯ Smart Vote (มีทั้ง iOS และ Android)

  • เลือกเมนู “เลือกตั้ง สส.” > “ลงทะเบียนใช้สิทธินอกเขต” ระบบจะพาท่านเข้าสู่หน้าลงทะเบียนของกรมการปกครองทันที

3. แอปพลิเคชัน ThaID (ไทยดี)

  • เข้าแอปฯ ThaID เลือกเมนูบริการที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ลงทะเบียนผ่านช่องทางนี้ไม่ต้องใช้รหัสประจำบ้าน

ด่วน ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า หมดเขต 5 ม.ค. 69 รีบลงก่อนเว็บล่ม

เอกสารที่ต้องเตรียม หยิบมาวางข้างตัวเลย

  1. บัตรประชาชน เพื่อดูเลข 13 หลัก และเลขหลังบัตร (Laser ID)

  2. สำเนาทะเบียนบ้าน (หรือจำเลขรหัสประจำบ้านได้) ต้องใช้เลขรหัสประจำบ้าน 11 หลักในการยืนยันตัวตน

ย้ำอีกครั้ง! อย่ารอให้ถึงวันที่ 5 มกราคม เพราะถ้าเว็บล่มหรือระบบปิดรับ ท่านจะหมดสิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าทันที และต้องจำใจกลับไปเลือกที่ภูมิลำเนาในวันที่ 8 ก.พ. เท่านั้น รักษาสิทธิของท่าน รีบลงทะเบียนตอนนี้เลยครับ!

ปฏิทินเลือกตั้ง สส 2569

