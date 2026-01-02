ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 69 หมดเขต 5 ม.ค. รีบลงด่วน หวั่นเว็บล่ม
ด่วน ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต หมดเขต 5 ม.ค. 69 รีบลงก่อนเว็บล่ม เปิดช่องทาง ThaiD ลงทะเบียนได้เหมือนกัน
เตือนคนไกลบ้าน ใครที่รู้ตัวว่าในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ไม่สะดวกกลับไปเลือกตั้งที่ภูมิลำเนา ต้องรีบลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าให้เสร็จสิ้น เพราะเหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่วันก่อนระบบจะปิดถาวรในวันที่ 5 มกราคม 2569 นี้
แต่สิ่งที่น่าห่วงกว่าเส้นตาย คือความเสี่ยงระบบล่ม ในช่วง 3 วันสุดท้าย (3-5 ม.ค. 69) เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ กกต. เปิดให้ลงทะเบียนประชามติเข้ามาทับซ้อนพอดี หากไม่อยากพลาดสิทธิสำคัญเพราะเว็บค้าง แนะนำให้กดลงทะเบียนทันทีที่อ่านจบครับ
ทำไมต้องรีบลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า?
หมดเขต: 5 มกราคม 2569 เวลา 24.00 น.
วันเลือกตั้งล่วงหน้า: วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 (08.00 – 17.00 น.)
ความเสี่ยงช่วงวันที่ 3-5 ม.ค. จะมีผู้เข้ามาลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงประชามติ นอกเขตเพิ่มเข้ามาอีกจำนวนมาก ทำให้ระบบจราจรออนไลน์หนาแน่นเป็นพิเศษ มีโอกาสสูงที่เว็บไซต์จะขัดข้องหรือเข้าไม่ได้ในช่วงโค้งสุดท้าย
3 ช่องทาง ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขต 69 ออนไลน์ (ทำได้ 24 ชม.)
ท่านสามารถทำรายการได้ง่ายๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยไม่ต้องเดินทางไปที่เขต เลือกช่องทางที่สะดวกที่สุด ดังนี้:
1. เว็บไซต์กรมการปกครอง (BORA)
เข้าไปที่ลิงก์:
https://stat.bora.dopa.go.th/Election/regoutvote/หรือ
https://boraservices.bora.dopa.go.th/election/outvote/
ขั้นตอน:
กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
กรอกเลขรหัสกำกับบัตร (Laser ID) ด้านหลังบัตร (ไม่ต้องใส่ขีด)
กรอกชื่อ-นามสกุล (ไม่ต้องใส่คำนำหน้า นาย/นาง/นางสาว) และวันเดือนปีเกิด
กรอกเลขรหัสประจำบ้าน 11 หลัก (ดูได้จากทะเบียนบ้านเล่มสีน้ำเงิน)
เลือกจังหวัดและสถานที่ที่ต้องการไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า
กดยืนยันและ “พิมพ์/แคปหน้าจอ” เอกสารตอบรับเก็บไว้เป็นหลักฐาน
2. แอปพลิเคชัน Smart Vote
ดาวน์โหลดแอปฯ Smart Vote (มีทั้ง iOS และ Android)
เลือกเมนู “เลือกตั้ง สส.” > “ลงทะเบียนใช้สิทธินอกเขต” ระบบจะพาท่านเข้าสู่หน้าลงทะเบียนของกรมการปกครองทันที
3. แอปพลิเคชัน ThaID (ไทยดี)
เข้าแอปฯ ThaID เลือกเมนูบริการที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ลงทะเบียนผ่านช่องทางนี้ไม่ต้องใช้รหัสประจำบ้าน
เอกสารที่ต้องเตรียม หยิบมาวางข้างตัวเลย
บัตรประชาชน เพื่อดูเลข 13 หลัก และเลขหลังบัตร (Laser ID)
สำเนาทะเบียนบ้าน (หรือจำเลขรหัสประจำบ้านได้) ต้องใช้เลขรหัสประจำบ้าน 11 หลักในการยืนยันตัวตน
ย้ำอีกครั้ง! อย่ารอให้ถึงวันที่ 5 มกราคม เพราะถ้าเว็บล่มหรือระบบปิดรับ ท่านจะหมดสิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าทันที และต้องจำใจกลับไปเลือกที่ภูมิลำเนาในวันที่ 8 ก.พ. เท่านั้น รักษาสิทธิของท่าน รีบลงทะเบียนตอนนี้เลยครับ!
