ข่าวดาราบันเทิง

เม พรีมายา นับถอยหลัง เตรียมคลอดลูกคนที่ 3 พร้อมเฉลยเพศ-ชื่อ แฟนๆ ตั้งตารอยลโฉม

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 03 ม.ค. 2569 11:12 น.| อัปเดต: 03 ม.ค. 2569 11:13 น.
62
เม พรีมายา นับถอยหลัง เตรียมคลอดลูกคนที่ 3 พร้อมเฉลยเพศ-ชื่อ แฟนๆ ตั้งตารอยลโฉม

นับถอยหลัง 5 วันสุดท้าย เม พรีมายา เตรียมคลอดลูกคนที่ 3 พร้อมเฉลยเพศ-ชื่อ แฟนคลับตั้งตารอยลโฉม โซล-โมเน่ จะได้เป็นพี่แล้ว

พี่เลี้ยงออนไลน์เตรียมตัวให้พร้อม เม พรีมายา หรือ เม พิชญ์นรี อินฟลูเอนเซอร์และแม่ค้าออนไลน์ชื่อดัง แม่ของสองแฝด โซล-โมเน่ ไอคอนตัวน้อยผู้ครองใจชาวเน็ตทั่วประเทศ เมื่อช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา เม พรีมายา เพิ่งจะออกมาประกาศเฉลยเพศและชื่อของลูกในท้อง พร้อมหน้าทั้งครอบครัว โดยลูกคนที่ 3 ของ เม-แซ็ค เป็นเด็กชาย ตั้งชื่อว่า “น้องซารอส”

เม พรีมายา นับถอยหลัง เตรียมคลอดลูกคนที่ 3 พร้อมเฉลยเพศ-ชื่อ แฟนๆ ตั้งตารอ-2

ล่าสุด เม พรีมายา ได้โพสต์ภาพขณะตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล โดยมีสองแฝด โซลและโมเน่ ยืนให้กำลังใจคุณแม่กับน้องซารอสอยู่ข้างเตียงแบบไม่ห่าง เม ระบุแคปชั่นประกอบภาพดังกล่าวว่า “แฝดพร้อมเลี้ยงน้องจ้า อีก 5 วันเจอกัน” นอกจากนี้เธอยังใช้เวลานี้ในการจัดการเก็บบ้านเพื่อเตรียมต้อนรับสมาชิกใหม่ของบ้าน

งานนี้บอกเลยว่านอกจาก เม พรีมายา และครอบครัวจะตั้งหน้าตั้งตารอเจอสมาชิกใหม่ ทางด้านพี่เลี้ยงออนไลน์ก็อดใจที่จะได้ยลโฉมและเลี้ยงน้องซารอสผ่านหน้าจอแทบไม่ไหวแล้วเช่นกัน

เม พรีมายา นับถอยหลัง เตรียมคลอดลูกคนที่ 3 พร้อมเฉลยเพศ-ชื่อ แฟนๆ ตั้งตารอ-3

คอมเมนต์ชาวเน็ต คอมเมนต์ชาวเน็ต-1

เม พรีมายา นับถอยหลัง เตรียมคลอดลูกคนที่ 3 พร้อมเฉลยเพศ-ชื่อ แฟนๆ ตั้งตารอ-4

เม พรีมายา นับถอยหลัง เตรียมคลอดลูกคนที่ 3 พร้อมเฉลยเพศ-ชื่อ แฟนๆ ตั้งตารอ-6

เม พรีมายา นับถอยหลัง เตรียมคลอดลูกคนที่ 3 พร้อมเฉลยเพศ-ชื่อ แฟนๆ ตั้งตารอ-7

เม พรีมายา นับถอยหลัง เตรียมคลอดลูกคนที่ 3 พร้อมเฉลยเพศ-ชื่อ แฟนๆ ตั้งตารอ-5

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : IG may.primaya, FB Phitnari Tantiwit

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
อินเดีย น้ำดื่มปนเปื้อนอุจจาระ ข่าวต่างประเทศ

เหตุสลดอินเดีย น้ำปนเปื้อนปฏิกูลท้องร่วงกว่า 2450 ชีวิต ทารก 6 เดือนดับดื่มนมผสมน้ำก๊อก

4 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เพจอวตาร Tokyogurl โพสต์รัว หลัง Cheerio ยอมรับเป็นร่างทรงแข่งซีเกมส์ 2025 ให้

27 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

อันนี้สำคัญ เริ่มแล้ว ! ลงทะเบียนประชามติ “ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่” นอกเขต-นอกราชอาณาจักร

51 นาที ที่แล้ว
เม พรีมายา นับถอยหลัง เตรียมคลอดลูกคนที่ 3 พร้อมเฉลยเพศ-ชื่อ แฟนๆ ตั้งตารอยลโฉม บันเทิง

เม พรีมายา นับถอยหลัง เตรียมคลอดลูกคนที่ 3 พร้อมเฉลยเพศ-ชื่อ แฟนๆ ตั้งตารอยลโฉม

58 นาที ที่แล้ว
ข่าว

รู้จัก Cheerio ดาวรุ่ง RoV ระดับเซมิโปร ที่กำลังถูกพูดถึง หลังยอมรับเป็นร่างทรง Tokyogurl

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตม แม่สอด ปล่อยตัวผู้ร้าย ข่าวอาชญากรรม

ลูกสาวเหยื่อ ช้ำหนัก! ตร.ปล่อยเดนนรกหนีกลับประเทศ หลังดีเอ็นเอมัดตัวชัด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เอ็กซ์คลูซีฟสุด! “สเตฟาน” เล่าที่แรก เกือบถูกโรคจิตเชือดที่อังกฤษ พนง.โรงแรมเฉลยเล่นเอาช็อก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมอุทยานฯ พบ &quot;หูเสือใบขน&quot; พรรณไม้หายากสาบสูญนาน 130 ปี โผล่กลางหน้าผาเขาหินปูนอ่าวพังงา-เขาสก ข่าว

กรมอุทยานฯ พบ “หูเสือใบขน” พรรณไม้หายากสาบสูญนาน 130 ปี โผล่กลางหน้าผาเขาหินปูนอ่าวพังงา-เขาสก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

บอลลูน พินทุ์สุดา โพสต์ภาพคู่ เป๊ก เศรณี-อนุทิน วันปีใหม่ แฟนๆ หลุดโฟกัสแห่ชมความสวย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นุ่น รมิดา ดวงเฮงตั้งแต่ต้นปี ลูกสาวให้โชควันปีใหม่ จับฉลากได้รางวัลใหญ่ เฮลั่นกันทั้งครอบครัว บันเทิง

เบบี๋ให้โชค ‘นุ่น รมิดา’ ดวงเฮงรับปีใหม่ จับฉลากได้รางวัลใหญ่ราคาร่วมแสน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 3 1 69 ดูดวง

2 ราศีดวงย้ายงานปัง เริ่มปี 2569 เปลี่ยนแล้วดี เงินเดือนขยับ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไม่สำนึก! นางเอกดัง ถูกโจรปล้นบ้าน บีบคอแม่เกือบตาย ฟ้องกลับ &quot;พยายามฆ่า&quot; หน้าตาเฉย บันเทิง

ไม่สำนึก! นางเอกดัง ถูกโจรปล้นบ้าน บีบคอแม่เกือบตาย ฟ้องกลับ “พยายามฆ่า” หน้าตาเฉย

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

Cheerio ยอมรับแล้ว เป็นร่างทรงเล่นแทน Tokyogurl ขอโทษนำความอับอายสู่ประเทศ

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุขภาพและการแพทย์

เตือนภัย ปากกาลดความอ้วน เสี่ยงอันตราย โยโย่หนักหลังหยุดยา

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิกตอเรีย คาฟก้า โจนส์ ลูกสาว ทอมมี่ ลี โจนส์ Men in Black เสียชีวิตปริศนาในโรงแรมหรูซานฟรานซิสโก ด้วยวัยเพียง 34 ป บันเทิง

ช็อก ลูกสาว ตำนานพระเอก เสียชีวิตปริศนาในโรงแรมหรู วันปีใหม่

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ขั้นตอน ลงประชามติ เปิดลงทะเบียนนอกเขต ถึง 5 ม.ค. 69 ไม่มีออกเสียงล่วงหน้า ข่าว

ขั้นตอน ลงประชามติ เปิดลงทะเบียนนอกเขต ถึง 5 ม.ค. 69 ไม่มีออกเสียงล่วงหน้า

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยินดีด้วย เศรษฐีใหม่ 54 ล้านบาท ถูกหวยรางวัลที่ 1 งวด 2 มกราคม 69 ข่าว

ยินดีด้วย เศรษฐีใหม่ 54 ล้านบาท ถูกหวยรางวัลที่ 1 งวด 2 มกราคม 69

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย N3 งวดวันที่ 2 มกราคม 2569 พร้อมผลรางวัลที่อัปเดตสด ตรวจหวย

ตรวจผลสลาก N3 งวดวันที่ 2 มกราคม 2569 อัปเดตสดทุกรางวัล

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

วางใจไม่ได้! วาสนาเผย ทหารเขมรเสริมกำลัง พื้นที่หลายจุดพร้อมกัน แม้ตกลงหยุดยิง

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย

ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ 2 มกราคม 69 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลงทะเบียนประชามตินอกเขต 3-5 ม.ค. 69 ห้ามลืม ลงแยกกับ เลือกตั้งล่วงหน้า ข่าวการเมือง

ลงทะเบียนประชามตินอกเขต 3-5 ม.ค. 69 ห้ามลืม ลงแยกกับ เลือกตั้งล่วงหน้า

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย

ถ่ายทอดสดหวย 2 มกราคม 2569 ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกรางวัล

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 69 หมดเขต 5 ม.ค. รีบลงด่วน หวั่นเว็บล่ม ข่าวการเมือง

ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 69 หมดเขต 5 ม.ค. รีบลงด่วน หวั่นเว็บล่ม

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราชกิจจาฯ ประกาศ ทำประชามติ &quot;แก้รัฐธรรมนูญ&quot; 8 ก.พ. 69 วันเดียวกับ เลือกตั้งใหญ่ 69A ข่าวการเมือง

ราชกิจจาฯ ประกาศ ทำประชามติ “แก้รัฐธรรมนูญ” 8 ก.พ. 69 วันเดียวกับ เลือกตั้ง 69

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยออก 2 มกราคม 69 ตรวจสถิติหวยออก ย้อนหลัง 10 ปี เลขเด็ดออกบ่อย Line News

หวยออก 2 มกราคม 69 ตรวจสถิติหวยออก ย้อนหลัง 10 ปี เลขเด็ดออกบ่อย

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 03 ม.ค. 2569 11:12 น.| อัปเดต: 03 ม.ค. 2569 11:13 น.
62
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อินเดีย น้ำดื่มปนเปื้อนอุจจาระ

เหตุสลดอินเดีย น้ำปนเปื้อนปฏิกูลท้องร่วงกว่า 2450 ชีวิต ทารก 6 เดือนดับดื่มนมผสมน้ำก๊อก

เผยแพร่: 3 มกราคม 2569

เพจอวตาร Tokyogurl โพสต์รัว หลัง Cheerio ยอมรับเป็นร่างทรงแข่งซีเกมส์ 2025 ให้

เผยแพร่: 3 มกราคม 2569

อันนี้สำคัญ เริ่มแล้ว ! ลงทะเบียนประชามติ “ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่” นอกเขต-นอกราชอาณาจักร

เผยแพร่: 3 มกราคม 2569

รู้จัก Cheerio ดาวรุ่ง RoV ระดับเซมิโปร ที่กำลังถูกพูดถึง หลังยอมรับเป็นร่างทรง Tokyogurl

เผยแพร่: 3 มกราคม 2569
Back to top button