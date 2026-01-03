เม พรีมายา นับถอยหลัง เตรียมคลอดลูกคนที่ 3 พร้อมเฉลยเพศ-ชื่อ แฟนๆ ตั้งตารอยลโฉม

นับถอยหลัง 5 วันสุดท้าย เม พรีมายา เตรียมคลอดลูกคนที่ 3 พร้อมเฉลยเพศ-ชื่อ แฟนคลับตั้งตารอยลโฉม โซล-โมเน่ จะได้เป็นพี่แล้ว
พี่เลี้ยงออนไลน์เตรียมตัวให้พร้อม เม พรีมายา หรือ เม พิชญ์นรี อินฟลูเอนเซอร์และแม่ค้าออนไลน์ชื่อดัง แม่ของสองแฝด โซล-โมเน่ ไอคอนตัวน้อยผู้ครองใจชาวเน็ตทั่วประเทศ เมื่อช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา เม พรีมายา เพิ่งจะออกมาประกาศเฉลยเพศและชื่อของลูกในท้อง พร้อมหน้าทั้งครอบครัว โดยลูกคนที่ 3 ของ เม-แซ็ค เป็นเด็กชาย ตั้งชื่อว่า “น้องซารอส”
ล่าสุด เม พรีมายา ได้โพสต์ภาพขณะตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล โดยมีสองแฝด โซลและโมเน่ ยืนให้กำลังใจคุณแม่กับน้องซารอสอยู่ข้างเตียงแบบไม่ห่าง เม ระบุแคปชั่นประกอบภาพดังกล่าวว่า “แฝดพร้อมเลี้ยงน้องจ้า อีก 5 วันเจอกัน” นอกจากนี้เธอยังใช้เวลานี้ในการจัดการเก็บบ้านเพื่อเตรียมต้อนรับสมาชิกใหม่ของบ้าน
งานนี้บอกเลยว่านอกจาก เม พรีมายา และครอบครัวจะตั้งหน้าตั้งตารอเจอสมาชิกใหม่ ทางด้านพี่เลี้ยงออนไลน์ก็อดใจที่จะได้ยลโฉมและเลี้ยงน้องซารอสผ่านหน้าจอแทบไม่ไหวแล้วเช่นกัน
