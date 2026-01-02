ลงทะเบียนประชามตินอกเขต 3-5 ม.ค. 69 ห้ามลืม ลงแยกกับ เลือกตั้งล่วงหน้า
กกต. เปิดช่องลง ทะเบียนประชามตินอกเขต 3-5 ม.ค. นี้ เวลาจำกัด-เสี่ยงระบบน็อก แนะรีบลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าก่อน
สืบเนื่องจากการประกาศราชกิจจานุเบกษากำหนดวันเลือกตั้งและวันออกเสียงประชามติเป็นวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ล่าสุดมีรายงานความคืบหน้าเรื่องการเตรียมความพร้อมของระบบลงทะเบียนขอใช้สิทธิล่วงหน้าและนอกเขต ซึ่งเป็นประเด็นที่น่ากังวลอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ทำงานหรืออาศัยอยู่นอกภูมิลำเนา
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เตรียมเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงประชามตินอกเขตและนอกราชอาณาจักร ในช่วงเวลาสั้นๆ เพียง 3 วัน คือระหว่างวันที่ 3 – 5 มกราคม 2569 เท่านั้น
ความน่ากังวลอยู่ที่ช่วงเวลาดังกล่าวทับซ้อน กับช่วงโค้งสุดท้ายของการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตและนอกราชอาณาจักร (ส.ส.) ซึ่ง กกต. ได้แสดงความกังวลว่า หากประชาชนจำนวนมากชะล่าใจและแห่ไปลงทะเบียนพร้อมกันในช่วง 3 วันสุดท้ายนี้ อาจทำให้ระบบรองรับไม่ไหวจนเกิดเว็บล่ม ซ้ำรอยเหตุการณ์เมื่อปี 2566 ได้
ช่องทางลงทะเบียนประชามตินอกเขต
กรณีนอกราชอาณาจักร (คนไทยในต่างแดน)
ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://boraservices.bora.dopa.go.th/election/popout/
เมื่อเข้าระบบจะมีช่องให้กดเลือก “ลงทะเบียนออกเสียงประชามตินอกราชอาณาจักร” โดยวัน เวลา สถานที่ และวิธีการ (เช่น คูหา หรือ ไปรษณีย์) จะเป็นรูปแบบเดียวกับการเลือกตั้ง ส.ส. หากท่านเลือกโหวตทางไปรษณีย์ ก็จะได้รับซองที่บรรจุทั้งบัตรเลือกตั้งและบัตรประชามติส่งถึงบ้าน
กรณีนอกเขต (คนทำงานต่างจังหวัด)
-
ยังไม่มีประกาศลิงก์อย่างเป็นทางการ แต่คาดการณ์ว่าจะใช้เว็บไซต์ของ กรมการปกครอง เช่นเดิม ซึ่งแม้จะเป็นระบบที่คุ้นเคย แต่ก็มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดคอขวดหากมีผู้ใช้งานพร้อมกันจำนวนมาก
ประชาชนที่จะไม่สะดวกไปเลือกตั้งในวันที่ 8 ก.พ. 69 ควรวางแผนลงทะเบียนล่วงหน้าทันทีที่ระบบเปิด เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาระบบขัดข้องในช่วงท้ายครับ
