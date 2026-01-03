ลูกสาวเหยื่อ ช้ำหนัก! ตร.ปล่อยเดนนรกหนีกลับประเทศ หลังดีเอ็นเอมัดตัวชัด
ลูกสาวสุดช้ำขอเพจสายไหมต้องรอด เข้ามาช่วยเหลือด่วน ! หลังตำรวจและ ตม. แม่สอด ปล่อยตัวผู้ต้องหาชาวเมียนมากลับประเทศ ทั้งที่เป็นคนลงมือฆาตกรรมมารดาของตัวเองอย่างเหี้ยมโหด
เหตุการณ์ความบกพร่องของกระบวนการยุติธรรมครั้งนี้เกิดขึ้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เมื่อลูกสาวของผู้เสียชีวิตรายหนึ่งออกมาเปิดเผยเรื่องราวสุดช้ำใจ กรณีคุณแม่ถูกอดีตลูกจ้างเกี่ยวข้าวชาวเมียนมา ล่วลละเมิดและเสียชีวิตอย่างโหดเหี้ยม เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา
หลังเกิดเหตุเพียง 2 วัน ตำรวจสามารถติดตามจับกุมตัวคนร้ายรายนี้ได้ในวันที่ 13 พ.ย.68 แต่ระหว่างรอผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่ได้นำตัวคนร้ายไปฝากขังไว้ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) แม่สอด ก่อนที่ต่อมาจะพบว่า เจ้าหน้าที่ ตม.ได้ปล่อยตัวคนร้ายรายนี้ให้เดินทางออกนอกประเทศไทยไปเรียบร้อยแล้ว
ทางครอบครัวผู้เสียหายระบุว่า ข้อมูลที่ได้รับคือตำรวจและ ตม. ไม่มีการประสานงานกับร้อยเวรเจ้าของคดีให้ดีพอ ทำให้เกิดช่องว่างจนฆาตกรหลุดมือหนีกลับประเทศไปได้ และที่น่าเจ็บปวดที่สุดคือ ผลตรวจ DNA เพิ่งออกมาในวันนี้ ซึ่งยืนยันชัดเจนว่าชายชาวเมียนมาที่ถูกปล่อยตัวไป คือผู้ก่อเหตุฆ่าข่มขืนคุณแม่จริงทุกประการ
เมื่อลูกสาวเข้าสอบถามถึงสาเหตุการปล่อยตัวผู้ต้องหา กลับพบเพียงการโยนความรับผิดชอบกันไปมาระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้ผู้เีสยหายรู้สึกไม่ยุติธรรมและไร้ที่พึ่ง จนต้องตัดสินใจออกมาเปิดเผยเรื่องราวผ่านโซเชียล อีกทั้งยังขอฝากเพจสายไหมต้องรอด เพื่อให้ช่วยเป็นกระบอกเสียงและทวงถามความรับผิดชอบ เพราะการติดตามตัวคนร้ายที่ข้ามฝั่งไปยังประเทศเพื่อนบ้านแล้วนั้นเป็นเรื่องที่ยากลำบากอย่างยิ่ง.
