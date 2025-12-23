“คู่รักญี่ปุ่นดับสลด” คาห้องซาวน่า ร่องรอยหนีตายสุดหดหู่ ที่จับประตูหลุดจนออกไม่ได้
ชุดสืบสวนพบหลักฐานผู้ตายพยายามทุบประตูกระจกจนมือห้อเลือด หลังที่จับประตูหลุดจนออกจากห้องไม่ได้ ขณะที่เจ้าของสารภาพไม่เคยเปิดระบบแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินตลอด 2 ปีที่บริหารงาน
ตำรวจนครบาลโตเกียว เร่งสอบสวนผู้ประกอบการสถานบริการซาวน่าระดับหรู ในย่านอากาซากะ หลังเกิดเหตุลูกค้าสองสามีภรรยาเสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ ภายในห้องส่วนตัวเมื่อหนึ่งสัปดาห์ก่อน โดยตั้งข้อสงสัยในประเด็นความประมาทเลินเล่อจากการปฏิบัติงานจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต
แหล่งข่าวจากชุดสืบสวนระบุว่า ตำรวจพบหลักฐานที่ชี้ให้เห็นว่าผู้เคราะห์ร้ายทั้งสองพยายามหาทางออกจากห้องซาวน่าอย่างสุดชีวิต เนื่องจากประตูห้องซาวน่าชำรุดและระบบแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินไม่ทำงาน
อ้างรายงานของสื่อต่างประเทศ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณเที่ยงของวันที่ 15 ธันวาคม ผู้เสียชีวิตคือ นายมาซานาริ มัตสึดะ อายุ 36 ปี เจ้าของร้านเสริมสวย และนางโยโกะ มัตสึดะ อายุ 37 ปี ช่างทำเล็บผู้เป็นภรรยา
เจ้าหน้าที่พบร่างของทั้งคู่อยู่ใกล้กับประตูภายในห้องซาวน่า แม้จะรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล แต่ทั้งคู่เสียชีวิตในเวลาต่อมา
จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่า ที่จับประตูรูปตัวแอล (L) หลุดออกจากประตูและตกอยู่บนพื้น ส่งผลให้ไม่สามารถเปิดประตูจากด้านในได้ นอกจากนี้ยังพบรอยขีดข่วนบนประตูกระจกและมือของนายมาซานาริมีอาการห้อเลือด ซึ่งคาดว่าเกิดจากการพยายามทุบประตูอย่างรุนแรง
ขณะเดียวกัน ปุ่มกดแจ้งเหตุฉุกเฉินภายในห้องซาวน่าอยู่ในสภาพเสียหาย คาดว่าเกิดจากการถูกกดซ้ำๆ ด้วยแรงมหาศาล ส่วนตัวรับสัญญาณแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินซึ่งติดตั้งอยู่ที่ห้องสำนักงานชั้น 1 กลับอยู่ในสถานะปิดการใช้งาน
เจ้าของสถานบริการยอมรับกับพนักงานสอบสวนว่า ตั้งแต่รับช่วงต่อกิจการมาเมื่อ 2 ปีที่แล้ว เขาไม่เคยเปิดใช้งานระบบแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินเลยแม้แต่ครั้งเดียว
ส่วนประเด็นเรื่องผ้าขนหนูไหม้ที่พบในห้อง สันนิษฐานผู้ตายอาจนำผ้าไปห่อหินซาวน่าเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ทุบประตูกระจก หรืออาจตั้งใจจุดไฟให้เกิดควันเพื่อให้เซนเซอร์ตรวจจับควันทำงาน นอกจากนี้ยังพบร่องรอยการนำแผ่นไม้ปูพื้นมาใช้บังลมร้อนภายในห้องอีกด้วย
สถานบริการแห่งนี้มีชื่อว่า “ซาวน่าไทเกอร์” (Sauna Tiger) โฆษณาว่าเป็น “สถานที่พักผ่อนส่วนตัวสำหรับผู้ใหญ่” มีค่าสมาชิกรายเดือนสูงถึง 390,000 เยน (ประมาณ 75,800 บาท) ส่วนลูกค้าทั่วไปที่ไม่เป็นสมาชิกมีค่าบริการเริ่มต้น 19,000 เยน (3,700 บ.) ต่อ 2 ชั่วโมง
ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมซาวน่าให้ความเห็นว่า โดยปกติประตูห้องซาวน่าต้องออกแบบให้เปิดออกได้ง่ายเพียงแค่ผลัก การปล่อยให้ปุ่มฉุกเฉินใช้งานไม่ได้ถือเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ และสถานบริการต้องตรวจสอบอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอเพราะห้องซาวน่ามีความร้อนและความชื้นสูง
ด้านศูนย์สาธารณสุขในพื้นที่ระบุว่า สถานบริการแห่งนี้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการภายใต้กฎหมายธุรกิจโรงแรมเมื่อเดือนกรกฎาคม 2022 แม้เจ้าหน้าที่เคยเข้าตรวจเยี่ยมสถานที่หลายครั้ง แต่ที่ผ่านมาการตรวจเช็กที่จับประตูและปุ่มฉุกเฉินไม่ได้อยู่ในเกณฑ์การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่
“เรายอมรับว่ามีความบกพร่องในการตรวจสอบ และต้องนำเรื่องนี้ไปพิจารณาแก้ไข” เจ้าหน้าที่ศูนย์สาธารณสุขกล่าว
หลังจากนี้ ตำรวจนครบาลโตเกียวเตรียมสอบปากคำเจ้าของและพนักงาน เพื่อตรวจสอบขั้นตอนการรับมือเหตุฉุกเฉินและระบบการตรวจเช็กอุปกรณ์ของสถานบริการแห่งนี้โดยละเอียด.
