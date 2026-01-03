ข่าวดาราบันเทิง

เอ็กซ์คลูซีฟสุด! “สเตฟาน” เล่าที่แรก เกือบถูกโรคจิตเชือดที่อังกฤษ พนง.โรงแรมเฉลยเล่นเอาช็อก

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 03 ม.ค. 2569 10:14 น.| อัปเดต: 03 ม.ค. 2569 10:19 น.
70
ขอบคุณภาพจาก AntiheroThailand65

ไม่เคยเล่าที่ไหน สเตฟาน เปิดประสบการณ์ชวนสยองสมัยเรียนที่อังกฤษ ติดตม.ก่อนเจอชายปริศนาพักรร. เดียวกัน เล่าคืนหนึ่งตื่นมาเจอจ้องหน้าก่อนสารภาพเป็นเกย์ บินกลับมาอีกเที่ยวตอนเรียนจบ พนง.บอกรู้ไหมนอนห้องเดียวกับฆาตรกรโรคจิตที่เพิ่งถูกจับ

เป็นเรื่องเล่าที่เล่นเอาแฟนคลับแอบขนลุกขนพองไม่น้อย เมื่อล่าสุดพ่อหนุ่มสเตฟาน ฐสิษฐ์ สินคณาวิวัฒน์ หรือที่หลายคนคุ้นหู “สเตฟาน สันติ วีระบุญชัย” อดีตพระเอกชื่อดัง ออกมาเปิดเผยเรื่องราวสุดสยองผ่านช่องยูทูบ AntiheroThai ถึงเหตุการณ์ที่เขาเกือบขิตจริงๆ ขณะไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นเรื่องที่เจ้าตัวไม่เคยเล่าที่ไหนมาก่อน

เหตุการณ์เริ่มต้นขึ้นเมื่อสเตฟานต้องเดินทางเข้าอังกฤษเพียงลำพัง และต่อมาเจ้าตัวถูกกักตัวที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) นานกว่า 6 ชม. เนื่องจากพกเงินสดติดตัวไปถึง 50,000 ปอนด์ เพื่อจ่ายค่าเทอม ซึ่งผิดกฎหมายการนำเข้าเงินสดในขณะนั้น ทั้งนี้สเตฟานใฟ้เหตุผลต้องพกเงินสดจำนวนมาก เพราะสมัยนั้นโอนเงินต่างประเทศค่าใช้จ่ายสูง

อย่างไรก็ดีประเด็นกักตัวนั้น สุดท้ายเจ้าหน้าที่ปล่อยตัวเพราะ อดีตพระเอกชื่อดังยืนยันเจตนาบริสุทธิ์ได้ โดยเหตุผลคือตั้งใจมาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยบริสตอล (University of Bristol)

สเตฟานสันติ สมัยเรียนที่อังกฤษเกือบถูกเชือด
ภาพ Youtube @AntiheroThailand65
สเตฟาน เผยสมัยเรียนอังกฤษเคยเจอฆาตกรโรคจิต
ภาพ Youtube @AntiheroThailand65

ความน่ากลัวเกิดขึ้นหลังจากเดินออกจากห้องกักตัว สเตฟานเล่าว่าได้พบชายฝรั่งอายุประมาณ 50-60 ปี ยืนเฝ้ารอเขาอยู่ ชายคนนี้พยายามเข้ามาตีสนิทโดยอ้างว่าเป็นหมอฟันที่เคยอยู่เมืองไทยและพูดภาษาไทยได้ สเตฟานที่เห็นว่าเป็นคนวัยผู้ใหญ่และตกชะตากรรมติด ตม. เหมือนกันจึงยอมร่วมเดินทางเข้าเมืองและไปทานข้าวด้วย

ทว่าความผิดปกติเริ่มชัดเจนขึ้นเมื่อถึงเวลาหาที่พัก พนักงานโรงแรมพยายามรบเร้าให้สเตฟานนอนห้องเดียวกับชายคนนี้เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย จนเขายอมตกลง

กลางดึกคืนนั้นสเตฟานสะดุ้งตื่นขึ้นมาพบว่า ชายปริศนานั่งจ้องหน้าเขาอยู่ข้างเตียงด้วยสายตาที่น่ากลัว เมื่อถูกคาดคั้นชายคนดังกล่าวก็ยอมรับว่า เป็นเกย์และชื่นชมความหล่อของสเตฟานเหมือนงานศิลปะ ก่อนจะแยกย้ายกันไปโดยไม่มีเหตุร้ายเกิดขึ้นในวันนั้น

หลายปีผ่านไป หลังจากสเตฟานเรียนจบและเข้าวงการบันเทิงไทย เขาบินกลับไปอังกฤษอีกครั้งเพื่อเคลียร์ค่าเทอมและกลับไปพักที่โรงแรมเดิม พนักงานที่จำเขาได้รีบเข้ามาแจ้งข่าวที่ทำให้เขาถึงกับช็อกว่า “คุณโชคดีมากที่รอดมาได้” เพราะชายฝรั่งคนที่เขานอนร่วมห้องด้วยในวันนั้น ถูกจับกุมในข้อหาฆาตกรรมต่อเนื่องและเป็นฆาตกรโรคจิตที่ทางการกำลังตามหาตัว.

สเตฟานเล่าเรื่องสมัยเรียนที่อังกฤษ
ภาพ Youtube @AntiheroThailand65
สเตฟาน สมัยเป็นพระเอก
แฟ้มภาพ
สเตฟาน สมัยเป็นพระเอก
ภาพจาก : stephanantihero7
ย้อนภาพ สเตฟาน ฐสิษฐ์ ในอดีต
แฟ้มภาพ
สเตฟาน ฐสิษฐ์ สินคณาวิวัฒน์
ภาพจาก: FB/ สเตฟาน Stephan

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
อินเดีย น้ำดื่มปนเปื้อนอุจจาระ ข่าวต่างประเทศ

เหตุสลดอินเดีย น้ำปนเปื้อนปฏิกูลท้องร่วงกว่า 2450 ชีวิต ทารก 6 เดือนดับดื่มนมผสมน้ำก๊อก

4 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เพจอวตาร Tokyogurl โพสต์รัว หลัง Cheerio ยอมรับเป็นร่างทรงแข่งซีเกมส์ 2025 ให้

27 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

อันนี้สำคัญ เริ่มแล้ว ! ลงทะเบียนประชามติ “ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่” นอกเขต-นอกราชอาณาจักร

51 นาที ที่แล้ว
เม พรีมายา นับถอยหลัง เตรียมคลอดลูกคนที่ 3 พร้อมเฉลยเพศ-ชื่อ แฟนๆ ตั้งตารอยลโฉม บันเทิง

เม พรีมายา นับถอยหลัง เตรียมคลอดลูกคนที่ 3 พร้อมเฉลยเพศ-ชื่อ แฟนๆ ตั้งตารอยลโฉม

58 นาที ที่แล้ว
ข่าว

รู้จัก Cheerio ดาวรุ่ง RoV ระดับเซมิโปร ที่กำลังถูกพูดถึง หลังยอมรับเป็นร่างทรง Tokyogurl

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตม แม่สอด ปล่อยตัวผู้ร้าย ข่าวอาชญากรรม

ลูกสาวเหยื่อ ช้ำหนัก! ตร.ปล่อยเดนนรกหนีกลับประเทศ หลังดีเอ็นเอมัดตัวชัด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เอ็กซ์คลูซีฟสุด! “สเตฟาน” เล่าที่แรก เกือบถูกโรคจิตเชือดที่อังกฤษ พนง.โรงแรมเฉลยเล่นเอาช็อก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมอุทยานฯ พบ &quot;หูเสือใบขน&quot; พรรณไม้หายากสาบสูญนาน 130 ปี โผล่กลางหน้าผาเขาหินปูนอ่าวพังงา-เขาสก ข่าว

กรมอุทยานฯ พบ “หูเสือใบขน” พรรณไม้หายากสาบสูญนาน 130 ปี โผล่กลางหน้าผาเขาหินปูนอ่าวพังงา-เขาสก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

บอลลูน พินทุ์สุดา โพสต์ภาพคู่ เป๊ก เศรณี-อนุทิน วันปีใหม่ แฟนๆ หลุดโฟกัสแห่ชมความสวย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นุ่น รมิดา ดวงเฮงตั้งแต่ต้นปี ลูกสาวให้โชควันปีใหม่ จับฉลากได้รางวัลใหญ่ เฮลั่นกันทั้งครอบครัว บันเทิง

เบบี๋ให้โชค ‘นุ่น รมิดา’ ดวงเฮงรับปีใหม่ จับฉลากได้รางวัลใหญ่ราคาร่วมแสน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 3 1 69 ดูดวง

2 ราศีดวงย้ายงานปัง เริ่มปี 2569 เปลี่ยนแล้วดี เงินเดือนขยับ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไม่สำนึก! นางเอกดัง ถูกโจรปล้นบ้าน บีบคอแม่เกือบตาย ฟ้องกลับ &quot;พยายามฆ่า&quot; หน้าตาเฉย บันเทิง

ไม่สำนึก! นางเอกดัง ถูกโจรปล้นบ้าน บีบคอแม่เกือบตาย ฟ้องกลับ “พยายามฆ่า” หน้าตาเฉย

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

Cheerio ยอมรับแล้ว เป็นร่างทรงเล่นแทน Tokyogurl ขอโทษนำความอับอายสู่ประเทศ

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุขภาพและการแพทย์

เตือนภัย ปากกาลดความอ้วน เสี่ยงอันตราย โยโย่หนักหลังหยุดยา

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิกตอเรีย คาฟก้า โจนส์ ลูกสาว ทอมมี่ ลี โจนส์ Men in Black เสียชีวิตปริศนาในโรงแรมหรูซานฟรานซิสโก ด้วยวัยเพียง 34 ป บันเทิง

ช็อก ลูกสาว ตำนานพระเอก เสียชีวิตปริศนาในโรงแรมหรู วันปีใหม่

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ขั้นตอน ลงประชามติ เปิดลงทะเบียนนอกเขต ถึง 5 ม.ค. 69 ไม่มีออกเสียงล่วงหน้า ข่าว

ขั้นตอน ลงประชามติ เปิดลงทะเบียนนอกเขต ถึง 5 ม.ค. 69 ไม่มีออกเสียงล่วงหน้า

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยินดีด้วย เศรษฐีใหม่ 54 ล้านบาท ถูกหวยรางวัลที่ 1 งวด 2 มกราคม 69 ข่าว

ยินดีด้วย เศรษฐีใหม่ 54 ล้านบาท ถูกหวยรางวัลที่ 1 งวด 2 มกราคม 69

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย N3 งวดวันที่ 2 มกราคม 2569 พร้อมผลรางวัลที่อัปเดตสด ตรวจหวย

ตรวจผลสลาก N3 งวดวันที่ 2 มกราคม 2569 อัปเดตสดทุกรางวัล

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

วางใจไม่ได้! วาสนาเผย ทหารเขมรเสริมกำลัง พื้นที่หลายจุดพร้อมกัน แม้ตกลงหยุดยิง

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย

ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ 2 มกราคม 69 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลงทะเบียนประชามตินอกเขต 3-5 ม.ค. 69 ห้ามลืม ลงแยกกับ เลือกตั้งล่วงหน้า ข่าวการเมือง

ลงทะเบียนประชามตินอกเขต 3-5 ม.ค. 69 ห้ามลืม ลงแยกกับ เลือกตั้งล่วงหน้า

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย

ถ่ายทอดสดหวย 2 มกราคม 2569 ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกรางวัล

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 69 หมดเขต 5 ม.ค. รีบลงด่วน หวั่นเว็บล่ม ข่าวการเมือง

ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 69 หมดเขต 5 ม.ค. รีบลงด่วน หวั่นเว็บล่ม

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราชกิจจาฯ ประกาศ ทำประชามติ &quot;แก้รัฐธรรมนูญ&quot; 8 ก.พ. 69 วันเดียวกับ เลือกตั้งใหญ่ 69A ข่าวการเมือง

ราชกิจจาฯ ประกาศ ทำประชามติ “แก้รัฐธรรมนูญ” 8 ก.พ. 69 วันเดียวกับ เลือกตั้ง 69

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยออก 2 มกราคม 69 ตรวจสถิติหวยออก ย้อนหลัง 10 ปี เลขเด็ดออกบ่อย Line News

หวยออก 2 มกราคม 69 ตรวจสถิติหวยออก ย้อนหลัง 10 ปี เลขเด็ดออกบ่อย

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 03 ม.ค. 2569 10:14 น.| อัปเดต: 03 ม.ค. 2569 10:19 น.
70
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อินเดีย น้ำดื่มปนเปื้อนอุจจาระ

เหตุสลดอินเดีย น้ำปนเปื้อนปฏิกูลท้องร่วงกว่า 2450 ชีวิต ทารก 6 เดือนดับดื่มนมผสมน้ำก๊อก

เผยแพร่: 3 มกราคม 2569

เพจอวตาร Tokyogurl โพสต์รัว หลัง Cheerio ยอมรับเป็นร่างทรงแข่งซีเกมส์ 2025 ให้

เผยแพร่: 3 มกราคม 2569

อันนี้สำคัญ เริ่มแล้ว ! ลงทะเบียนประชามติ “ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่” นอกเขต-นอกราชอาณาจักร

เผยแพร่: 3 มกราคม 2569

รู้จัก Cheerio ดาวรุ่ง RoV ระดับเซมิโปร ที่กำลังถูกพูดถึง หลังยอมรับเป็นร่างทรง Tokyogurl

เผยแพร่: 3 มกราคม 2569
Back to top button