เอ็กซ์คลูซีฟสุด! “สเตฟาน” เล่าที่แรก เกือบถูกโรคจิตเชือดที่อังกฤษ พนง.โรงแรมเฉลยเล่นเอาช็อก

ไม่เคยเล่าที่ไหน สเตฟาน เปิดประสบการณ์ชวนสยองสมัยเรียนที่อังกฤษ ติดตม.ก่อนเจอชายปริศนาพักรร. เดียวกัน เล่าคืนหนึ่งตื่นมาเจอจ้องหน้าก่อนสารภาพเป็นเกย์ บินกลับมาอีกเที่ยวตอนเรียนจบ พนง.บอกรู้ไหมนอนห้องเดียวกับฆาตรกรโรคจิตที่เพิ่งถูกจับ
เป็นเรื่องเล่าที่เล่นเอาแฟนคลับแอบขนลุกขนพองไม่น้อย เมื่อล่าสุดพ่อหนุ่มสเตฟาน ฐสิษฐ์ สินคณาวิวัฒน์ หรือที่หลายคนคุ้นหู “สเตฟาน สันติ วีระบุญชัย” อดีตพระเอกชื่อดัง ออกมาเปิดเผยเรื่องราวสุดสยองผ่านช่องยูทูบ AntiheroThai ถึงเหตุการณ์ที่เขาเกือบขิตจริงๆ ขณะไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นเรื่องที่เจ้าตัวไม่เคยเล่าที่ไหนมาก่อน
เหตุการณ์เริ่มต้นขึ้นเมื่อสเตฟานต้องเดินทางเข้าอังกฤษเพียงลำพัง และต่อมาเจ้าตัวถูกกักตัวที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) นานกว่า 6 ชม. เนื่องจากพกเงินสดติดตัวไปถึง 50,000 ปอนด์ เพื่อจ่ายค่าเทอม ซึ่งผิดกฎหมายการนำเข้าเงินสดในขณะนั้น ทั้งนี้สเตฟานใฟ้เหตุผลต้องพกเงินสดจำนวนมาก เพราะสมัยนั้นโอนเงินต่างประเทศค่าใช้จ่ายสูง
อย่างไรก็ดีประเด็นกักตัวนั้น สุดท้ายเจ้าหน้าที่ปล่อยตัวเพราะ อดีตพระเอกชื่อดังยืนยันเจตนาบริสุทธิ์ได้ โดยเหตุผลคือตั้งใจมาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยบริสตอล (University of Bristol)
ความน่ากลัวเกิดขึ้นหลังจากเดินออกจากห้องกักตัว สเตฟานเล่าว่าได้พบชายฝรั่งอายุประมาณ 50-60 ปี ยืนเฝ้ารอเขาอยู่ ชายคนนี้พยายามเข้ามาตีสนิทโดยอ้างว่าเป็นหมอฟันที่เคยอยู่เมืองไทยและพูดภาษาไทยได้ สเตฟานที่เห็นว่าเป็นคนวัยผู้ใหญ่และตกชะตากรรมติด ตม. เหมือนกันจึงยอมร่วมเดินทางเข้าเมืองและไปทานข้าวด้วย
ทว่าความผิดปกติเริ่มชัดเจนขึ้นเมื่อถึงเวลาหาที่พัก พนักงานโรงแรมพยายามรบเร้าให้สเตฟานนอนห้องเดียวกับชายคนนี้เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย จนเขายอมตกลง
กลางดึกคืนนั้นสเตฟานสะดุ้งตื่นขึ้นมาพบว่า ชายปริศนานั่งจ้องหน้าเขาอยู่ข้างเตียงด้วยสายตาที่น่ากลัว เมื่อถูกคาดคั้นชายคนดังกล่าวก็ยอมรับว่า เป็นเกย์และชื่นชมความหล่อของสเตฟานเหมือนงานศิลปะ ก่อนจะแยกย้ายกันไปโดยไม่มีเหตุร้ายเกิดขึ้นในวันนั้น
หลายปีผ่านไป หลังจากสเตฟานเรียนจบและเข้าวงการบันเทิงไทย เขาบินกลับไปอังกฤษอีกครั้งเพื่อเคลียร์ค่าเทอมและกลับไปพักที่โรงแรมเดิม พนักงานที่จำเขาได้รีบเข้ามาแจ้งข่าวที่ทำให้เขาถึงกับช็อกว่า “คุณโชคดีมากที่รอดมาได้” เพราะชายฝรั่งคนที่เขานอนร่วมห้องด้วยในวันนั้น ถูกจับกุมในข้อหาฆาตกรรมต่อเนื่องและเป็นฆาตกรโรคจิตที่ทางการกำลังตามหาตัว.
