รู้จัก Cheerio ดาวรุ่ง RoV ระดับเซมิโปร ที่กำลังถูกพูดถึง หลังยอมรับเป็นร่างทรง Tokyogurl

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 03 ม.ค. 2569 10:40 น.| อัปเดต: 03 ม.ค. 2569 10:41 น.
เปิดประวัติ Cheerio หรือ ก้อง นักกีฬา E-Sport ระดับ Semi-Pro ที่กำลังถูกพูดถึง หลังยอมรับเป็นร่างทรง Tokyogurl แข่ง RoV ซีเกมส์ 2025

กลายเป็นชื่อที่ถูกค้นหามากที่สุดในขณะนี้สำหรับ “Cheerio” หรือ “ก้อง” เกมเมอร์หนุ่มแว่นฝีมือระดับ Semi-Pro ขวัญใจแฟนเกม RoV หลังเจ้าตัวเพิ่งออกมายอมรับผ่านทางช่อง TikTok @k.cheerio ว่าตนคือร่างทรงของ Tokyogurl ในการลงแข่งขัน RoV หรือ AoV หญิง ซีเกมส์ 2025

ทั้งยังขอโทษคนไทยทุกคนที่นำความอับอายมาสู่ประเทศ จนตอนนี้ชื่อของเขากลายมาเป็นที่ถูกพูดถึงอย่างหนักในโลกออนไลน์ วันนี้ทีมข่าวไทยเกอร์จะพาทุกท่านมาทำความรู้จักหนุ่มเกมเมอร์ดาวรุ่งคนนี้กันให้มากขึ้นค่ะ

ประวัติ Cheerio นักกีฬา E-Sport ระดับ Semi-Pro ของเกม RoV

เส้นทางอาชีพของ Cheerio ไม่ธรรมดา เขาคืออดีตผู้เล่นตำแหน่ง Abyssal Dragon Lane หรือ Carry (แครี่) สังกัดทีมดังอย่าง Bangkok ESC โดยตำแหน่งนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญของทีม มีหน้าที่สร้างดาเมจ จากระยะไกล และเป็นตัวแปรสำคัญในการ “แบกทีม” ช่วงท้ายเกมเพื่อคว้าชัยชนะ

สไตล์การเล่นของ Cheerio ขึ้นชื่อเรื่องการฟาร์มเงินที่ว่องไวและการยืนตำแหน่งที่รัดกุมแม่นยำในการตีป้อมและเก็บออบเจกต์สำคัญของเกม จนได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้เล่นที่มีฝีมือฉกาจและมีบทบาทในการพลิกเกมเอาชนะคู่แข่งได้อย่างไร้ที่ติ

แม้ปัจจุบัน Cheerio จะออกมาโพสต์ข้อความยอมรับผิดและกล่าวขอโทษต่อสาธารณชนปมการเป็นร่างทรง สวมตัวเป็น Tokyogurl ในการลงแข่งขัน RoV หรือ AoV หญิง ซีเกมส์ 2025 จนถูกจับได้และสร้างความอับอายระดับประเทศ ขณะเดียวกันทางด้าน Tokyogurl ยังคงเก็บตัวเงียบและไม่มีความเคลื่อนไหวใด ๆ ออกมาเพิ่มเติมตั้งแต่วันเกิดเรื่องจนถึงตอนนี้

ภายหลังกระแสข่าวดังกล่าวลุกลามอย่างรวดเร็ว ทางต้นสังกัดเก่าอย่าง Bangkok ESC ไม่นิ่งนอนใจ ออกแถลงการณ์ชี้แจงทันทีว่า Cheerio ได้หมดสัญญากับทีมไปเป็นเวลานานแล้ว ปัจจุบันจึงไม่ได้มีสถานะเป็นนักกีฬาในสังกัด และทางสโมสรยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

รู้จัก Cheerio ดาวรุ่ง RoV ระดับเซมิโปร ที่กำลังถูกพูดถึง หลังยอมรับเป็นร่างทรง Tokyogurl-1
ภาพจาก : FB Bangkok ESC

อ้างอิงจาก : @k.cheerio

