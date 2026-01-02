ข่าวการเมือง

ราชกิจจาฯ ประกาศ ทำประชามติ “แก้รัฐธรรมนูญ” 8 ก.พ. 69 วันเดียวกับ เลือกตั้ง 69

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 02 ม.ค. 2569 13:05 น.| อัปเดต: 02 ม.ค. 2569 13:05 น.
70
ราชกิจจาฯ ประกาศ ทำประชามติ "แก้รัฐธรรมนูญ" 8 ก.พ. 69 วันเดียวกับ เลือกตั้งใหญ่ 69A

ราชกิจจาฯ ประกาศ ดีเดย์ 8 ก.พ. 69 เข้าคูหา “เลือกตั้งใหญ่” พ่วง “ทำประชามติ” แก้รัฐธรรมนูญวันเดียวจบ

2 มกราคม 2569 — เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันออกเสียงประชามติ ลงนามโดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี กำหนดให้มีการออกเสียงประชามติในวันเดียวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป เพื่อความสะดวกของประชาชนและประหยัดงบประมาณแผ่นดิน

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประกาศกำหนดให้วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปแล้วนั้น คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2568 เห็นชอบให้กำหนดวันออกเสียงประชามติเป็นวันเดียวกัน คือ วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569

ในประกาศระบุเหตุผลสำคัญว่า การจัดให้มีการออกเสียงประชามติไปพร้อมกับวันเลือกตั้ง ส.ส. เป็นการทั่วไป จะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนมากที่สุด อีกทั้งยังเป็นการประหยัดและใช้งบประมาณแผ่นดินอย่างคุ้มค่า ช่วยลดภาระของ กกต. ที่ต้องดำเนินการจัดทั้งการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ

สำหรับการออกเสียงประชามติในครั้งนี้ จะมีประเด็นคำถามเพียงข้อเดียวเพื่อให้ประชาชนตัดสินใจ คือ: “ท่านเห็นชอบว่าสมควรมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่”

ดังนั้น ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะต้องเตรียมตัวเข้าคูหาเพื่อทำหน้าที่สำคัญ 2 ประการพร้อมกัน คือการเลือกผู้แทนราษฎร และการชี้ชะตาอนาคตของรัฐธรรมนูญไทย

ราชกิจจาฯ ประกาศ ทำประชามติ &quot;แก้รัฐธรรมนูญ&quot; 8 ก.พ. 69 วันเดียวกับ เลือกตั้งใหญ่ 69A

ราชกิจจาฯ ประกาศ ทำประชามติ &quot;แก้รัฐธรรมนูญ&quot; 8 ก.พ. 69 วันเดียวกับ เลือกตั้งใหญ่ 69A

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ลงทะเบียนประชามตินอกเขต 3-5 ม.ค. 69 ห้ามลืม ลงแยกกับ เลือกตั้งล่วงหน้า ข่าวการเมือง

ลงทะเบียนประชามตินอกเขต 3-5 ม.ค. 69 ห้ามลืม ลงแยกกับ เลือกตั้งล่วงหน้า

6 นาที ที่แล้ว
ตรวจหวย

ถ่ายทอดสดหวย 2 มกราคม 2569 ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกรางวัล

21 นาที ที่แล้ว
ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 69 หมดเขต 5 ม.ค. รีบลงด่วน หวั่นเว็บล่ม ข่าวการเมือง

ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 69 หมดเขต 5 ม.ค. รีบลงด่วน หวั่นเว็บล่ม

31 นาที ที่แล้ว
ราชกิจจาฯ ประกาศ ทำประชามติ &quot;แก้รัฐธรรมนูญ&quot; 8 ก.พ. 69 วันเดียวกับ เลือกตั้งใหญ่ 69A ข่าวการเมือง

ราชกิจจาฯ ประกาศ ทำประชามติ “แก้รัฐธรรมนูญ” 8 ก.พ. 69 วันเดียวกับ เลือกตั้ง 69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยออก 2 มกราคม 69 ตรวจสถิติหวยออก ย้อนหลัง 10 ปี เลขเด็ดออกบ่อย Line News

หวยออก 2 มกราคม 69 ตรวจสถิติหวยออก ย้อนหลัง 10 ปี เลขเด็ดออกบ่อย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บุกจับ ศาสดาพยากรณ์เก๊ ทำนายวันโลกแตกสิ้นปี 2025 ทำชาวบ้านตื่นตูมทิ้งบ้านหนีตาย ข่าวต่างประเทศ

บุกจับ ศาสดาพยากรณ์เก๊ ทำนายวันโลกแตกสิ้นปี 2025 ทำชาวบ้านทิ้งบ้านหนีตาย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แกงหม้อใหญ่ ชาวบ้านแห่รอเก้อดู พลุปีใหม่ทิพย์ เชื่อข่าวปลอมว่อนเน็ต ข่าวต่างประเทศ

แกงหม้อใหญ่ ชาวบ้านแห่รอเก้อดู “พลุปีใหม่ทิพย์” เชื่อข่าวปลอมว่อนเน็ต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย ดร.ต่าย ดำรงชัย ชายหัวเกรียน เมาแล้วขับ ชนขณะวิ่งออกกำลังกาย ข่าว

อาลัย ดร.ต่าย ดำรงชัย ชายหัวเกรียน เมาแล้วขับ ชนขณะวิ่งออกกำลังกาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ใครผิด? แม่โวย ลูกจับได้ของขวัญ 20 บาท กติกาตั้ง 100 อีกแม่ขอโทษ ไม่มีเงิน เจอซัดกลับ “ไม่มีอย่าใส่”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถกไม่เถียง ย้ายซบช่องวัน 7HD เดินเกม ส่งรายการใหม่ &quot;มีเรื่องต้องคุย&quot; เสียบแทน บันเทิง

ถกไม่เถียง ย้ายซบช่องวัน 7HD เดินเกม ส่งรายการใหม่ “มีเรื่องต้องคุย” เสียบแทน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดจากแม่น้ำหนึ่ง งวด 2 มกราคม 2569 มีเลขชุด 3068 ที่น่าสนใจ เลขเด็ด

เลขเด็ด “แม่น้ำหนึ่ง” หวยงวดปีใหม่ 2 ม.ค. 69 เคาะ 4 ตัวเน้น ระวังเลขกลับหัว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง ฟันเลขเด็ด 2/1/69 ชี้เป้าตัวเดียวเน้นๆ โค้งสุดท้ายก่อนหวยออก Line News

เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง ฟันเลขเด็ด 2/1/69 ชี้เป้าตัวเดียวเน้นๆ โค้งสุดท้ายก่อนหวยออก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร้านจิ้มจุ่มดังป่าตอง เชือดพนง.ปากแจ๋ว ไล่ออกทันที เซ่นลูกค้า &quot;อยากกินให้ไปล้างหม้อเอง&quot; ข่าว

ร้านจิ้มจุ่มดังป่าตอง เชือดพนง.ปากแจ๋ว ไล่ออกทันที เซ่นลูกค้า “อยากกินให้ไปล้างหม้อเอง”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด เลขทะเบียนรถ ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ ทรงเปิด สะพานมิตรภาพไทย-ลาว Line News

เลขเด็ด เลขทะเบียนรถ ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ ทรงเปิด สะพานมิตรภาพไทย-ลาว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดแนวทางวิเคราะห์ เลขเด็ด ปฏิทินจีน 5 ตัวเน้น ๆ รับศักราชใหม่ 2 มกราคม 2569 หลังสร้างตำนานงวดที่แล้วพาเฮยกใหญ่ รีบจดก่อนเกลี้ยงแผง เลขเด็ด

เลขเด็ด ปฏิทินจีน งวดปีใหม่ 2 ม.ค. 69 ให้ครบ 2 ตัว 3 ตัว ย้ำงวดก่อนเข้าเต็มๆ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย

ตรวจหวย 2 มกราคม 2569 เช็กผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ครบทุกรางวัล

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดเจ๊ฟองเบียร์ งวด 2 ม.ค. 69 เลขเด็ด

เจ๊ฟองเบียร์ แจกเลขเด็ดงวด 2/1/69 ปล่อยโชคงวดแรกปีใหม่ ฟันธงเลขปีม้าทอง

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 2 1 69 ดูดวง

4 ราศีรักรีเซ็ตได้! ปีใหม่คนเก่าทัก คนใหม่ก็มา เลือกให้ดี

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่! ขี้ยา ชีวิตเฉียดตาย กลายเป็นคนทรงดัง สื่อวิญญาณคิวทอง ข่าวต่างประเทศ

ไม่เชื่ออย่าลบหลู่! ขี้ยา ชีวิตเฉียดตาย กลายเป็นคนทรงดัง สื่อวิญญาณคิวทอง

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ดับพุ่ง 40 ศพ ระเบิดบาร์สกี สวิตเซอร์แลนด์ ประกาศภาวะฉุกเฉิน

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไรเดอร์ส่งน้ำ เคาต์ดาวน์ 2026 ข่าว

ไวรัลส่งท้ายปี “ไรเดอร์ส่งน้ำคืนเคาต์ดาวน์” คนรอดูพลุเป็นหมื่น-ถามลั่นสะพานใครชื่อ จีจี้ ?

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ซันเดอร์แลนด์ พบ แมนซิตี้ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 1 ม.ค. 69

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลิซ่าปีใหม่ 2026 บันเทิง

ลิซ่า ส่งท้ายปี 2025 แบบสุดชิล แชร์รูทีนวันว่างๆ กับเครื่องดื่มแก้วโปรด

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร้านจิ้มจุ่มป่าตอง 24 ชั่มโมง ล้างหม้อเอง ข่าว

ดราม่าสนั่น “ร้านจิ้มจุ่มดัง” อ้างหม้อไม่พอปล่อยลูกค้าล้างเอง เปิดประโยคจี๊ดขึ้นหัว !

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
เริ่มแล้ว! ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบ ประกันสังคม 2569 เพิ่มเป็น 875 บาท/เดือน เศรษฐกิจ

เริ่มแล้ว! ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบ ประกันสังคม 2569 เพิ่มเป็น 875 บาท/เดือน

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 02 ม.ค. 2569 13:05 น.| อัปเดต: 02 ม.ค. 2569 13:05 น.
70
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ถ่ายทอดสดหวย 2 มกราคม 2569 ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกรางวัล

เผยแพร่: 2 มกราคม 2569
หวยออก 2 มกราคม 69 ตรวจสถิติหวยออก ย้อนหลัง 10 ปี เลขเด็ดออกบ่อย

หวยออก 2 มกราคม 69 ตรวจสถิติหวยออก ย้อนหลัง 10 ปี เลขเด็ดออกบ่อย

เผยแพร่: 2 มกราคม 2569
บุกจับ ศาสดาพยากรณ์เก๊ ทำนายวันโลกแตกสิ้นปี 2025 ทำชาวบ้านตื่นตูมทิ้งบ้านหนีตาย

บุกจับ ศาสดาพยากรณ์เก๊ ทำนายวันโลกแตกสิ้นปี 2025 ทำชาวบ้านทิ้งบ้านหนีตาย

เผยแพร่: 2 มกราคม 2569
แกงหม้อใหญ่ ชาวบ้านแห่รอเก้อดู พลุปีใหม่ทิพย์ เชื่อข่าวปลอมว่อนเน็ต

แกงหม้อใหญ่ ชาวบ้านแห่รอเก้อดู “พลุปีใหม่ทิพย์” เชื่อข่าวปลอมว่อนเน็ต

เผยแพร่: 2 มกราคม 2569
Back to top button