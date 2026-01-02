ราชกิจจาฯ ประกาศ ทำประชามติ “แก้รัฐธรรมนูญ” 8 ก.พ. 69 วันเดียวกับ เลือกตั้ง 69
ราชกิจจาฯ ประกาศ ดีเดย์ 8 ก.พ. 69 เข้าคูหา “เลือกตั้งใหญ่” พ่วง “ทำประชามติ” แก้รัฐธรรมนูญวันเดียวจบ
2 มกราคม 2569 — เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันออกเสียงประชามติ ลงนามโดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี กำหนดให้มีการออกเสียงประชามติในวันเดียวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป เพื่อความสะดวกของประชาชนและประหยัดงบประมาณแผ่นดิน
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประกาศกำหนดให้วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปแล้วนั้น คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2568 เห็นชอบให้กำหนดวันออกเสียงประชามติเป็นวันเดียวกัน คือ วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569
ในประกาศระบุเหตุผลสำคัญว่า การจัดให้มีการออกเสียงประชามติไปพร้อมกับวันเลือกตั้ง ส.ส. เป็นการทั่วไป จะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนมากที่สุด อีกทั้งยังเป็นการประหยัดและใช้งบประมาณแผ่นดินอย่างคุ้มค่า ช่วยลดภาระของ กกต. ที่ต้องดำเนินการจัดทั้งการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ
สำหรับการออกเสียงประชามติในครั้งนี้ จะมีประเด็นคำถามเพียงข้อเดียวเพื่อให้ประชาชนตัดสินใจ คือ: “ท่านเห็นชอบว่าสมควรมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่”
ดังนั้น ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะต้องเตรียมตัวเข้าคูหาเพื่อทำหน้าที่สำคัญ 2 ประการพร้อมกัน คือการเลือกผู้แทนราษฎร และการชี้ชะตาอนาคตของรัฐธรรมนูญไทย
